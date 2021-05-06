Có bao giờ bạn nhìn thấy một gia đình hạnh phúc và tự hỏi, tại sao họ lại hòa hợp như vậy chưa? Thực ra mọi chuyện đều có nguyên nhân. Những người vợ trong mỗi một gia đình êm ấm đều nắm chắc trong tay 4 bí quyết xương máu này.

Có bao giờ bạn nhìn thấy một gia đình hạnh phúc và tự hỏi, tại sao họ lại hòa hợp như vậy chưa? Thực ra mọi chuyện đều có nguyên nhân. Những người vợ trong mỗi một gia đình êm ấm đều nắm chắc trong tay 4 bí quyết xương máu này. Hãy đọc để giữ cuộc hôn nhân của bạn sẽ mãi như viên kẹo ngọt nhé!

1. Không bao giờ hơn thua với chồng

Phụ nữ đi ra ngoài có thể hơn thua với bất cứ ai. Còn ở nhà, họ cần hiểu một nguyên tắc, đó là tuyệt đối không đôi co với chồng. Suy cho cùng, đàn ông có cái tôi và lòng tự trọng rất lớn. Đôi khi họ cố cãi chỉ vì muốn bảo vệ lòng tự trọng của mình chứ không phải vì chắc chắn mình đó. Do vậy, hãy dùng phương pháp mềm mỏng thay vì cãi nhau với chồng như hai người ở hai chiến tuyến.

2. Quan tâm đến bố mẹ chồng

Đàn ông thường vô tâm với gia đình nhưng lại rất để ý đến cách mà bạn đối xử với bố mẹ của họ. Sau khi kết hôn, bạn hãy quan tâm đến bố mẹ chồng một cách chân thành. Điều này giúp bạn gắn kết với gia đình chồng, hơn nữa chồng cũng dành sự tôn trọng và biết ơn đối với bạn. Chắc chắn họ cũng sẽ làm điều ngược lại với gia đình bên vợ.

Cộng thêm một chút hờ hững và biết cách khiến chồng phải nhớ nhung mình. Ảnh minh họa: Internet

3. Biết nấu ăn

Mặc dù đàn ông rất hay đi ăn quán nhưng những món ăn vợ nấu luôn có sức hút vô cùng lớn. Họ thích ăn những món vợ nấu thay vì gọi từ bên ngoài. Bởi đó là tất cả tâm huyết của bạn. Vì thế, hãy học cách nấu ăn và chế biến những món ngon, độc và lạ. Chỉ cần như vậy, dù đi đâu, chồng bạn cũng sẽ nóng lòng trở về để được ngồi vào mâm cơm vợ nấu.

4. Biết cách khiêu khích chồng

Bạn đừng hiểu lầm từ khiêu khích nhé! Phụ nữ thông minh sẽ làm chồng giữ khư khư như kho báu. Để làm được điều này, bạn cần có tất cả những yếu tố trên. Cộng thêm một chút hờ hững và biết cách khiến chồng phải nhớ nhung mình. Như vậy, chồng bạn sẽ chẳng còn tâm trí để suy nghĩ đến những mối quan hệ khác nữa.

Mẹ chồng vùi đầu vào thùng rác lục đồ, dâu trẻ buông lời nhiếc móc nhưng lại 'rụng rời' khi thấy thứ bà lôi ra Năm ngoái, chồng tôi đầu tư kinh doanh. Chẳng may vào đúng đợt dịch, việc kinh doanh chỉ cầm cự được nửa năm đã phá sản. Sau chuyện này, chúng tôi nợ thêm một số tiền không hề nhỏ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-ket-hon-phu-nu-muon-tinh-dam-sau-nhu-luc-moi-yeu-can-thuoc-long-4-bi-quyet-xuong-mau-nay-404180.html