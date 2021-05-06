Sau kết hôn, phụ nữ muốn tình đậm sâu như lúc mới yêu cần thuộc lòng 4 bí quyết 'xương máu' này

Phụ nữ yêu 06/05/2021 07:49

Có bao giờ bạn nhìn thấy một gia đình hạnh phúc và tự hỏi, tại sao họ lại hòa hợp như vậy chưa? Thực ra mọi chuyện đều có nguyên nhân. Những người vợ trong mỗi một gia đình êm ấm đều nắm chắc trong tay 4 bí quyết xương máu này.

Có bao giờ bạn nhìn thấy một gia đình hạnh phúc và tự hỏi, tại sao họ lại hòa hợp như vậy chưa? Thực ra mọi chuyện đều có nguyên nhân. Những người vợ trong mỗi một gia đình êm ấm đều nắm chắc trong tay 4 bí quyết xương máu này. Hãy đọc để giữ cuộc hôn nhân của bạn sẽ mãi như viên kẹo ngọt nhé!

1. Không bao giờ hơn thua với chồng

Phụ nữ đi ra ngoài có thể hơn thua với bất cứ ai. Còn ở nhà, họ cần hiểu một nguyên tắc, đó là tuyệt đối không đôi co với chồng. Suy cho cùng, đàn ông có cái tôi và lòng tự trọng rất lớn. Đôi khi họ cố cãi chỉ vì muốn bảo vệ lòng tự trọng của mình chứ không phải vì chắc chắn mình đó. Do vậy, hãy dùng phương pháp mềm mỏng thay vì cãi nhau với chồng như hai người ở hai chiến tuyến. 

2. Quan tâm đến bố mẹ chồng

Đàn ông thường vô tâm với gia đình nhưng lại rất để ý đến cách mà bạn đối xử với bố mẹ của họ. Sau khi kết hôn, bạn hãy quan tâm đến bố mẹ chồng một cách chân thành. Điều này giúp bạn gắn kết với gia đình chồng, hơn nữa chồng cũng dành sự tôn trọng và biết ơn đối với bạn. Chắc chắn họ cũng sẽ làm điều ngược lại với gia đình bên vợ. 

Sau kết hôn, phụ nữ muốn tình đậm sâu như lúc mới yêu cần thuộc lòng 4 bí quyết 'xương máu' này - Ảnh 1
Cộng thêm một chút hờ hững và biết cách khiến chồng phải nhớ nhung mình. Ảnh minh họa: Internet

3. Biết nấu ăn

Mặc dù đàn ông rất hay đi ăn quán nhưng những món ăn vợ nấu luôn có sức hút vô cùng lớn. Họ thích ăn những món vợ nấu thay vì gọi từ bên ngoài. Bởi đó là tất cả tâm huyết của bạn. Vì thế, hãy học cách nấu ăn và chế biến những món ngon, độc và lạ. Chỉ cần như vậy, dù đi đâu, chồng bạn cũng sẽ nóng lòng trở về để được ngồi vào mâm cơm vợ nấu.

4. Biết cách khiêu khích chồng

Bạn đừng hiểu lầm từ khiêu khích nhé! Phụ nữ thông minh sẽ làm chồng giữ khư khư như kho báu. Để làm được điều này, bạn cần có tất cả những yếu tố trên. Cộng thêm một chút hờ hững và biết cách khiến chồng phải nhớ nhung mình. Như vậy, chồng bạn sẽ chẳng còn tâm trí để suy nghĩ đến những mối quan hệ khác nữa.

Mẹ chồng vùi đầu vào thùng rác lục đồ, dâu trẻ buông lời nhiếc móc nhưng lại 'rụng rời' khi thấy thứ bà lôi ra

Mẹ chồng vùi đầu vào thùng rác lục đồ, dâu trẻ buông lời nhiếc móc nhưng lại 'rụng rời' khi thấy thứ bà lôi ra

Năm ngoái, chồng tôi đầu tư kinh doanh. Chẳng may vào đúng đợt dịch, việc kinh doanh chỉ cầm cự được nửa năm đã phá sản. Sau chuyện này, chúng tôi nợ thêm một số tiền không hề nhỏ.

Xem thêm
Từ khóa:   chọn phụ nữ thông minh bí quyết giữ chồng tuyệt chiêu chọn chồng

TIN MỚI NHẤT

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 2 giờ 49 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 4 giờ 19 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này