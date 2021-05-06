3 tuyệt chiêu quản lý tiền khiến chồng 'phục sát đất', điều thứ 2 đơn giản nhưng không phải ai cũng làm được

Nếu bạn là một người phụ nữ độc lập, có thu nhập tốt thì cách này là một lựa chọn không tồi. Lương hai người nấy giữ cho thoải mái, muốn tiêu thì tiêu, không ai can thiệp ai. Mỗi tháng quy định sẽ đóng một khoản vào quỹ chung của gia đình để chi tiêu tất cả mọi việc chung.

Tuy nhiên, cách này có một nhược điểm là nếu rõ ràng quá, không ai liên quan ai thì có thể dẫn đến tình trạng hai người giống như hai người bạn ở chung nhà. Vì vậy, cả hai vợ chồng nên quan tâm đến nhau và thống nhất cách tiêu ngay từ ban đầu. Thỉnh thoảng cũng nên nới lỏng, mua quà hoặc chủ động lấy tiền riêng mua những đồ dùng chung cho gia đình.

Thời đại hiện đại, đa số phụ nữ đều có việc làm nên thu nhập ít nhiều cũng có. Tùy theo mức thu nhập của vợ hoặc chồng cao hay thấp để phù với nhiệm vụ. Chẳng hạn như thu nhập của vợ thì dùng để đóng học phí cho con, còn thu nhập của chồng thì để chi tiêu tất cả khoản còn lại. Hoặc cũng có thể phân chia khác tùy vào hoàn cảnh cụ thể của từng gia đình.

Phân rõ những khoản nào là trách nhiệm của người nào - Ảnh: Internet

Tất cả thu về một mối

Đây là cách truyền thống mà nhiều gia đình Việt Nam vẫn còn sử dụng. Người vợ thường là người tay hòm chìa khóa của cả nhà.

Người phụ nữ trước khi kết hôn nên nắm rõ thu nhập của chồng. Không nên giữ kẽ hay ngại ngùng không nói đến tiền bạc. Hai người cũng nên thỏa thuận lương của cả hai vợ chồng sẽ chia thành những khoản nào. Nên để chồng giữ lại một khoản để anh ấy chi tiêu cá nhân. Phụ nữ cũng có những khoản tiêu riêng cho bản thân thì chồng cũng vậy. Nhiều người quan niệm “trấn lột” sạch tiền lương của chồng để anh ta không có cơ hội léng phéng bên ngoài. Như vậy là các bạn nhầm to rồi. Không bằng cách này hay cách khác anh ta cũng sẽ có quỹ đen mà thôi. Vì vậy cứ để anh ta công khai quỹ đen còn hơn giấu giấu diếm diếm khiến lòng tin của hai vợ chồng mất dần trong mắt nhau.

Tất cả thu về một mối - Ảnh: Internet

Tuy nhiên cũng có một số ít phụ nữ không giỏi trong cách chi tiêu thì có thể giao cho chồng giữ. Điều này cũng không hiếm thấy trong gia đình hiện đại.

Bạn có thể lựa chọn một trong những cách trên tùy theo tình hình thực tế của gia đình. Nhưng dù chọn cách nào tốt nhất cũng không nên mập mờ về tiền bạc, tất cả phải rõ ràng, kể cả bạn và chồng.