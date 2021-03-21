Tiền bạc kiểm soát cuộc đời phụ nữ hay ngược lại? Thực hiện ngay các bước sau để nghỉ hưu sớm ở tuổi 35

Mục đích của phương pháp này chính là hướng tới việc làm chủ hoàn toàn tài chính của bản thân mỗi người. FIRE tạo cơ hội cho mọi người được nghỉ hưu sớm từ những năm 30, 40 tuổi mà vẫn có thể sống thoải mái với số tiền mình có được hiện tại.

Hiện nay có rất nhiều phương pháp quản lý tài chính khác nhau nhưng được chị em sử dụng nhiều nhất hiện nay chính là phương pháp FIRE.

Có lẽ những ai đã từng vay mượn những khoản nợ luôn khiếp sợ cảm giác những ngày đầu tháng khi bạn lãnh lương 10 đồng, sau khi chi trả các khoản nợ nhà cửa, xe cộ, … vừa phải chi tiêu cho những hoạt động khác trong cuộc sống, vừa phải tiết kiệm tiền là vô cùng khó khăn. Chính vì vậy, việc nhanh chóng giải quyết được các khoản nợ của bản thân sẽ giúp bạn có thể sớm bắt đầu tiết kiệm tài chính cho tương lai của mình.

Bằng cách tiết kiệm và đầu tư 50-70% thu nhập cho đến khi số tiền bạn tiết kiệm được (bao gồm tiền đầu tư và tiền tiết kiệm) bằng khoảng 25 lần số tiền bạn tiêu dùng trong một năm. Đây chính là lúc bạn đã có thể độc lập về tài chính của mình.

Sớm giải quyết các khoản nợ là điều cần thiết cho tự do tài chính - Ảnh minh họa: Internet

Yếu tố đầu tiên khi thực hiện phương pháp quản lý tài chính FIRE chính là xóa bỏ những khoản vay nợ, bao gồm tín dụng, học tập, trả góp nhà cửa và xe cộ. Bạn không thể hoàn toàn tiết kiệm được khi có quá nhiều khoản tiền phải chi tiêu cũng như một phần tiền không nhỏ để trả những lãi suất của ngân hàng.

Bước 2: Tính toán số tiền cần tiết kiệm để được tự do về tài chính

Hãy ghi chép và tính toán thật kĩ tổng số tiền mà bạn cần để chi tiêu trong 1 tháng. Đây là những con số mà bạn cần biết một cách thật chính xác để có thể tính toán ra số tiền bạn cần có để độc lập về tài chính của mình và bắt đầu nghỉ hưu.

Công thức FI = số tiền tiêu hàng năm x 25

Dựa theo công thức trên, FI là tổng số tiền bạn cần chuẩn bị để được nghỉ hưu sớm ở những năm 30, 40 tuổi. Nó nên là con số chính xác về số tiền bạn cần thiết để tiêu xài về tất cả các chi phí cơ bản hàng ngày và những dự định nghỉ ngơi, du lịch của bạn trong những năm nghỉ hưu sớm.

25 năm là số năm trung bình để mọi người có thể tận hưởng cuộc sống của mình khi không cần phải làm việc và lao động nữa. Sau khi đã tính được tổng số tiền bạn cần chuẩn bị để nghỉ hưu sớm, bạn sẽ tính toán được bạn cần bao nhiêu năm để có thể có được số tiền như FI đã đề ra.

Phụ nữ nên tính toán số tiền cần thiết để được tự do về tài chính - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Cắt giảm chi tiêu, tăng thêm nguồn thu nhập

Dù con số FI là bao nhiêu đi chăng nữa, nếu bạn không học được cách cắt giảm chi tiêu cho mình vào những việc không cần thiết, bạn sẽ không thể nào tiết kiệm đủ số tiền để có thể sống tự do được.

Có những khoản chi tiêu trong cuộc sống hàng ngày tưởng chừng như không quan trọng, nhưng khi tổng lại nó lại là một khoản tiền vô cùng lớn khiến bạn không ngờ đến. Trên thực tế, có rất nhiều người đã chuyển từ việc ở nhà lớn sang một căn nhà nhỏ hơn, hoặc chuyển từ thành phố về khu vực ngoại ô để có thêm một khoản tiết kiệm cho mình.

Học cách cắt giảm chi tiêu sẽ giúp bạn sớm được tư do về tài chính - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, hãy tìm kiếm thêm những công việc bên ngoài công việc chính của bạn. Điều này cho phép bạn gia tăng thu nhập của bản thân và nâng mức tiết kiệm lên cao hơn hiện tại. Đây là cách những người làm những công việc bình thường lựa chọn để có thể sớm độc lập về tài chính.

Bước 4: Tìm kiếm cho mình những cơ hội đầu tư

Con đường đi đến độc lập tài chính dường như khá gian nan nếu chỉ phụ thuộc vào khoản tiền lương hàng tháng của bạn từ công việc. Hãy tìm hiểu và bắt đầu sử dụng tiền một cách thông thái hơn qua những cơ hội đầu tư mới như quỹ đầu tư, tài khoản tiết kiệm, nhà đất, …

Để có thể sớm tự do, bạn cần có những khoản đầu tư có thể sinh lãi và đem lại thêm cho bạn nhiều tiền hơn nữa. Mỗi người sẽ có cho mình những cách đầu tư khác nhau, hãy luôn cố gắng tìm kiếm và có tầm nhìn rộng hơn về đầu tư tài chính của bản thân mình.

Luôn tìm kiếm cho mình những cơ hội đầu tư mới - Ảnh minh họa: Internet

Làm thế nào để được hoàn toàn tận hưởng cuộc sống và tự do trước tài chính của bản thân luôn là câu hỏi khiến mỗi chúng ta đau đầu khi nghĩ đến. Tuy nhiên, nếu biết áp dụng đúng phương pháp và nghiêm túc học hỏi bạn sẽ sớm đạt được sự tự do cho riêng mình.

Tiền bạc là thượng đế đời thường, nếu bạn không học được cách quản lý chúng, tiền bạc sẽ kiểm soát cuộc đời bạn. Phương pháp FIRE là điều cần thiết giúp bạn thoát khỏi cuộc sống phụ thuộc vào tài chính, bất kì ai cũng nên áp dụng phương pháp này càng sớm càng tốt vào cuộc sống của mình.