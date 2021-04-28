Bắt mạch anh chàng đang 'mắc bệnh' chán người yêu, dù bạn có níu kéo sớm muộn chàng cũng 'dứt áo ra đi'

Phụ nữ yêu 28/04/2021 08:59

Đàn ông thường có tâm lý cả thèm trong chán. Nhất là khi thời gian yêu nhau quá lâu. Một số chàng sẽ không nói thẳng, nhưng nếu để ý kỹ bạn sẽ nhận ra điều đó.

Không trả lời tin nhắn của bạn ngay lập tức dù đã hiện lên trạng thái “đã xem”

Trước kia nếu như mỗi lần bạn nhắn tin thì ngay lập tức anh ấy sẽ trả lời lại ngay thì bây giờ anh ấy không còn như vậy nữa. Thậm chí đã xem tin nhắn rồi mà còn không thấy hồi âm, không có một lời giải thích của anh ta thì hãy nghĩ đến ngay chuyện này: Anh ấy đã không còn quan tâm đến bạn nữa, không còn sốt sắng với bạn nữa.

Chẳng có lý do gì để biện hộ cho điều này cả. Anh ấy quên ư? Bạn đừng tin khi mà cái điện thoại bây giờ lúc nào cũng theo sát anh ta còn hơn cả tình nhân. Chỉ có một lời giải thích duy nhất, bạn trong trái tim của anh ta đã không còn quan trọng nữa.

Luôn nói mình bận

Chẳng ai bận đến mức không có một vài phút để gọi điện hay nhắn cho người yêu một cái tin nhắn cả. Bạn đừng cố biện hộ cho cái lí do của anh ấy. Anh ấy có thể bận với bạn nhưng với bạn bè thì không. Bạn hãy tự mình thử kiểm chứng mà xem.

Tỏ ra thờ ơ trước những câu chuyện của bạn

Tỏ ra thờ ơ trước những câu chuyện của bạn
Anh ta tỏ ra thờ ơ trước bạn. Ảnh minh họa 

Trong mắt kẻ si tình thì những câu chuyện của bạn dù có nhạt đến cỡ nào thì nó vẫn rất thú vị đối với anh ta. Nếu như anh thờ ơ với những câu chuyện của bạn, những dự định của bạn thì chứng tỏ bạn chẳng còn hứng thú gì với anh ta nữa rồi. Biểu hiện thường là anh ta sẽ không để tâm đến lời nói của bạn hay chỉ ậm ừ cho qua chuyện.

Không còn cảm giác ghen tuông với bạn

Người ta nói rằng, có yêu thì mới ghen. Điều này hoàn toàn chính xác nhé. Có ai lại không ghen với người mình yêu cơ chứ. Tình yêu vốn có tính chiếm hữu rất lớn. Nếu người đó đã không còn ghen tuông như trước, hay thậm chí thấy bạn đi với người bạn trai cũ, một người đã từng theo đuổi bạn... Mà lại không có ý kiến gì nữa thì tình trạng mối quan hệ đã lên đến cấp đáng báo động rồi.

Có nhiều bí mật và cố tình che dấu những chuyện của bản thân

Khi người ta không còn tin tưởng đối phương hay đối phương không còn quan trọng với họ nữa thì đương nhiên họ sẽ giấu tiệt những dự định, những kế hoạch của bản thân. Nếu anh ta hay giấu diếm bạn hoặc không muốn nói cho bạn về bản thân mình thì đây cũng là một biểu hiện đáng lo rồi đấy.

Một anh chàng luôn tỏ ra thờ ơ với bạn thì bạn chẳng quan trọng với anh ta nữa rồi

Một anh chàng luôn tỏ ra bí mật với bạn thì bạn chẳng quan trọng với anh ta nữa rồi. Ảnh minh họa

Nếu chàng của bạn có nhiều hơn một dấu hiệu ở trên thì nên xem xét lại mối quan hệ này. Đó không phải là phát hiện để rời bỏ nhau mà nên xem xét lại mối quan hệ. Nếu nó vẫn còn quan trọng với bạn thì hãy tìm cách để nó có thêm hương vị là lấy lại hứng thú như thuở còn mặn nồng nhé.

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Từ khóa:   vợ chán chồng chán nản rời bỏ mối quan hệ

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