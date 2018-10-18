Bạn có biết, cả cuộc đời đàn ông chỉ khóc vì 3 điều này!

Không khô khan, cứng ngắc như vẻ ngoài, thâm tâm đàn ông luôn chất chứa rất nhiều cảm xúc. Nếu phụ nữ thường thể hiện cảm xúc ra bên ngoài thì đàn ông luôn giấu kín nó bên trong. Chỉ khi không thể kiềm nén thêm được nữa họ mới bộc phát…

Nếu phụ nữ thất tình có thể khóc vài ngày rồi nhanh chóng xốc lại tinh thần mà quên đi chuyện cũ thì với đàn ông, 1 tuần sau họ mới khóc, và khóc cả tháng vẫn không nguôi. Chính vì nặng tình, trọng nghĩa nên phái mạnh rất khó lòng vượt qua nỗi đau khi chuyện tình cảm không như ý. Chỉ là, vì lòng tự tôn nên họ không lu loa với thiên hạ, cũng không rơi nước mắt trước bất cứ ai trong trường hợp này nên chẳng ai hay biết.

Trong các bộ phim truyền hình, bạn chỉ thấy đáng thương cho nhân vật nữ khi cô ấy phải đau khổ vì tình, phải khóc cạn nước mắt vì bị phụ bạc trong khi những kẻ “Sở Khanh” lại hả hê, thích thú vì chiến tích tình trường của mình. Song song đấy, ở đời thực vẫn có những người đàn ông dù rất mạnh mẽ, can trường nhưng khi tình cảm đổ vỡ, khi mối tình cố công gầy dựng bỗng chốc nát tan cũng không thể nén được đau thương mà rơi nước mắt.

Khi ấy, đàn ông khóc vì quá yêu vợ mình - Ảnh minh họa: Internet

Khi vợ sinh con

Khi vợ chuyển dạ, những cơn đau của vợ như xé nát tâm can người chồng. Họ xót, họ thương, họ ước rằng mình có thể thay vợ gánh chịu những dằn vặt ấy nhưng đành bất lực trơ mắt nhìn mà không giúp được gì. Khi ấy, đàn ông khóc vì quá yêu vợ mình.

Đến khi con chào đời, niềm hạnh phúc được làm cha khiến đàn ông rơm rớm nước mắt. Họ hiểu rằng, đấy chính là trái ngọt tình yêu, là mầm sống mà mình sẵn lòng dùng tất cả những gì tốt đẹp nhất để nuôi dưỡng, chăm sóc tử tế. Để chắc rằng, đứa trẻ đỏ hỏn trên tay sau này lớn lên sẽ là người tử tế.

Là một người vợ, bạn hãy nhớ rõ 3 thời điểm chồng chắn chắn sẽ rơi lệ này để có thể kịp thời an ủi, động viên và khích lệ tinh thần - Ảnh minh họa: Internet

Khi công việc không suôn sẻ

Với đàn ông, ngoài gia đình thì sự nghiệp chính là thứ khiến họ luôn canh cánh trong lòng. Vì làm chồng, làm cha, có trách nhiệm chăm lo cho đời sống vật chất, tinh thần cho vợ con nên phái mạnh áp lực việc phải kiếm ra tiền, phải có sự nghiệp vững chắc.

Thế nên, nếu sự nghiệp thất bại, bị mất việc hay nguồn thu nhập giảm sút trầm trọng thì chàng rất dễ bi quan, chán nản. Khi cảm xúc bị kiềm nén đến mức không thể chịu đựng thêm nữa, khi đã quá tuyệt vọng đàn ông sẽ suy sụp đến mức không khóc mà nước mắt cứ rơi.

Là một người vợ, bạn hãy nhớ rõ 3 thời điểm chồng chắc chắn sẽ rơi lệ này để có thể kịp thời an ủi, động viên và khích lệ tinh thần. Nhờ thế, hôn nhân của bạn sẽ hạnh phúc, ấm êm cả đời.