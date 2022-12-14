Đàn ông thường xuyên có 3 dấu hiệu này chứng tỏ đang ‘chán cơm thèm phở’, sớm muộn gì cũng ‘cắm sừng’ vợ mình

Phụ nữ yêu 14/12/2022 07:26

Đàn ông tệ bạc thường khuyên bạn bè đừng kết hôn, nhưng một cách thể hiện sự hối hận cho cuộc hôn nhân của mình.

Thường xuyên nói về chuyện ly hôn

Nếu người đàn ông một lòng một dạ yêu vợ mình thì chắc chắn một điều rằng anh ấy sẽ chẳng bao giờ nhắc về chuyện ly hôn. Ngay cả trong tâm trí của người đàn ông như vậy cũng chắc chắn không thể nào xuất hiện ý nghĩ về việc ấy, chưa nói gì đến việc đem chuyện đó ra để nói với vợ của mình.

Trừ khi anh ấy chính là một người đàn ông tệ bạc, vốn dĩ đã ấp ủ và nảy sinh ý định này trong đầu. Có thể anh ấy đã có một người mới ở bên ngoài và sẵn sàng ly hôn với bạn bất cứ lúc nào. Vì vậy, khi thấy chồng mình thường xuyên nhắc về chuyện này, dù có là trêu đùa nhưng chí ý anh ấy đã dám nghĩ đến nó thì đừng bao giờ loại trừ khả năng anh ấy chính là người đàn ông ngoại tình.

Đàn ông thường xuyên có 3 dấu hiệu này chứng tỏ đang ‘chán cơm thèm phở’, sớm muộn gì cũng ‘cắm sừng’ vợ mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên khuyên bạn bè không nên cưới vợ

Cánh mày râu thường xuyên trêu đùa với nhau về chuyện vợ chồng, cuộc sống hôn nhân. Mọi chuyện sẽ chỉ là bình thường nếu như chồng bạn không khuyên nhủ và can ngăn bạn bè đừng nên lấy vợ. Sau đó anh ấy sẽ kể hết những chuyện giữa hai vợ chồng khiến cho anh ấy cảm thấy hối hận vì đã lấy vợ cho bạn bè nghe. Đàn ông yêu vợ thật sự chẳng ai lại đi nói đến những chuyện ấy.

Đàn ông thường xuyên có 3 dấu hiệu này chứng tỏ đang ‘chán cơm thèm phở’, sớm muộn gì cũng ‘cắm sừng’ vợ mình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên lấy cớ để không ở nhà với vợ

Nếu anh ấy không còn tình cảm với bạn, không còn cảm thấy nôn nóng được trở về nhà sau mỗi ngày làm việc để được ở bên bạn mà suốt ngày kiếm cớ để ở lại bên ngoài thì hãy coi chừng vì rất có thể anh ấy đã chán bạn.

Nếu cuộc hôn nhân khiến họ cảm thấy quá bí bách, ngột ngạt và mệt mỏi, sớm muộn gì họ cũng sẽ tìm cách để chạy trốn khỏi nó. Vì vậy, phụ nữ hãy chú ý để không làm cho chồng rơi vào trạng thái như vậy, kẻo anh ấy cắm sừng lúc nào không hay.

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Từ khóa:   tình yêu hôn nhân gia đình

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