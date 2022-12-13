Một khi đàn bà đã tổn thương quá nhiều bởi những điều không đáng, họ sẽ sẵn sàng quay lưng và trở nên rất tuyệt tình!

Phụ nữ yêu 13/12/2022 09:01

Mức độ chịu đựng của con người là có giới hạn. Và phụ nữ không nằm ngoài quy luật đó.

Có thể người đàn ông bên cạnh bạn mỗi ngày đều dành những lời yêu thương mật ngọt cho bạn. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta không nói những lời tương tự với bất kì người đàn bà nào khác ngoài bạn. Đến bản thân người đàn ông còn không thể chắc chắn rằng họ có thể yêu bạn đến cuối cùng không thì phụ nữ không nên tin tưởng và chắc chắn rằng người đàn ông của bạn không bao giờ cắm sừng bạn

Dù thực tế có phũ phàng là vậy nhưng phụ nữ lại rất thích nghe những lời nói ngọt ngào. Thực chất là đàn bà dù có cứng cỏi và vững vàng đến mấy cũng sẽ bị tan chảy bởi tình yêu. Họ sẽ sẵn sàng đắm chìm trong thứ men say ngọt lịm nhưng cũng rất độc hại đó. Thậm chí, đàn bà có thể sẵn sàng bỏ qua cho người đàn ông dù họ có mắc sai lầm nghiêm trọng như thế nào. Chỉ cần anh ta thủ thỉ “anh yêu em” thì họ sẽ mềm lòng mà tha thứ tất cả và chọn cách tin tưởng lại từ đầu.

Một khi đàn bà đã tổn thương quá nhiều bởi những điều không đáng, họ sẽ sẵn sàng quay lưng và trở nên rất tuyệt tình! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng mức độ chịu đựng của con người là có giới hạn. Và phụ nữ không nằm ngoài quy luật đó.

Có một câu chuyện thế này: Một đôi nam nữ yêu thương nhau, người con trai chính là kiểu người chuyên nói những lời ong bướm ngọt ngào. Người con gái cũng như bao cô gái ngoài kia, khi yêu luôn hi sinh và lụy tình. Và dù cho người con trai kia có làm tổn thương cô bao nhiêu nhưng chỉ cần anh ta nói “anh vẫn còn yêu em” là họ có thể bắt đầu yêu lại.

Anh chàng đó đa tình và thậm chí là lăng nhăng, luôn tự hào rằng người yêu mình sẽ không bao giờ dám chia tay bởi cô không thể sống thiếu anh được. Nhưng sai lầm của anh ta cũng giống như bao người đàn ông khác khi cho rằng sức chịu đựng của đàn bà là không giới hạn. Để rồi một ngày anh ta phải nhận lại trái đắng.

Cô gái ấy quyết định chia tay anh ta một cách dứt khoát và tuyệt tình hơn bất cứ lần nào bởi những hi sinh của cô đã không còn tác dụng nữa và cũng bởi giới hạn đã bị phá vỡ. Cô không để lại bất cứ một cơ hội nào, không một chút lưu luyến và quan tâm. Thế đấy! Đàn bà khi đã bị tổn thương quá nhiều bởi những lời yêu vô nghĩa không thành hiện thực thì họ sẵn sàng quay lưng, nhất định rất tuyệt tình.

Một khi đàn bà đã tổn thương quá nhiều bởi những điều không đáng, họ sẽ sẵn sàng quay lưng và trở nên rất tuyệt tình! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đi qua những chông chênh của tuổi trẻ, thứ đàn bà cần không phải là những lời yêu sáo rỗng nữa. Thứ họ mong muốn lúc này là một người đàn ông muốn đi cùng họ sau này và làm nhiều hơn là nói. Họ không cần một người đàn ông chỉ suốt ngày nói lời yêu thương mà chẳng làm được gì. Hơn tất thảy, đàn ông hãy trở thành người đã dám nói thì dám làm.

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Từ khóa:   Phụ nữ và tình yêu hôn nhân chuyện tình yêu

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