Biết 5 tuyệt chiêu “thả” nhưng thật ra là “trói” chồng của vợ khôn ngoan, chị em chẳng mất công sức giữ chồng

Phụ nữ yêu 14/12/2022 07:24

Một người vợ thông minh sẽ tôn trọng những mối quan hệ của chồng, vừa cho chồng mặt mũi với người khác, vừa là nền tảng tinh thần, cũng như hỗ trợ sự nghiệp cho chồng khi cần thiết.

Tin tưởng

Có một sự thật phũ phàng là gần 80% phụ nữ không dành nhiều niềm tin cho chồng. Họ thường nghi ngờ, muốn kiểm soát chồng. Họ thích xem ví của chồng có gì, chồng thường làm gì trên mạng xã hội, ra ngoài sẽ gặp những ai.

Nhưng nhiều phụ nữ lại không nhận ra điều có thể giữ đàn ông chặt nhất là lòng tin vợ đặt ở chồng. Khi được vợ tin tưởng, đàn ông sẽ thấy được tôn trọng, và họ sẽ đáp lại bằng thái độ có trách nhiệm với gia đình hơn.

Dù vậy, phụ nữ chỉ nên đặt 70% lòng tin vào chồng, nên giữ lại 30% còn lại cho mình làm đường lui.

Biết 5 tuyệt chiêu “thả” nhưng thật ra là “trói” chồng của vợ khôn ngoan, chị em chẳng mất công sức giữ chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôn trọng không gian riêng

Trong hôn nhân, sự tôn trọng sẽ là tiền đề cho lòng trách nhiệm và chung thủy. Khi được tôn trọng không gian riêng, đàn ông sẽ học cách tôn trọng vợ. Ngược lại, nếu bị kiểm soát thói quen, thời gian riêng tư quá chặt, họ sẽ thấy mệt mỏi, có cảm giác chán về nhà. Vì bạn cứ thử đặt mình vào vị trí của chồng, bị kiểm soát thời gian, thói quen, sở thích, liệu bạn có thấy mệt mỏi?

Điều căn bản cho một tình yêu lâu dài là cảm giác thoải mái khi bên cạnh nhau, làm điều cả hai thích, tận hưởng tự do nhưng vẫn giữ được tình cảm vững chắc.

Không ngăn cấm chồng giao du với bạn bè

Bạn không có cảm tình với vài người bạn của chồng, nhưng đừng như vậy mà cấm chồng giao du với bạn bè. Bạn bè là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bất kì ai, cả bạn và chồng cũng thế. Hơn hết, đàn ông muốn thành công càng cần nhiều mối quan hệ tốt.

Một người vợ thông minh sẽ tôn trọng những mối quan hệ của chồng, vừa cho chồng mặt mũi với người khác, vừa là nền tảng tinh thần, cũng như hỗ trợ sự nghiệp cho chồng khi cần thiết.

Biết 5 tuyệt chiêu “thả” nhưng thật ra là “trói” chồng của vợ khôn ngoan, chị em chẳng mất công sức giữ chồng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không cố thay đổi chồng thành một người bạn mong muốn

Đàn ông không thể chỉ vì tình yêu mà trở thành một người bạn mong muốn. Họ sẽ vì yêu bạn mà trở nên tốt hơn, hoàn thiện bản thân hơn. Nhưng họ vẫn giữ cá tính riêng, là một con người đặc biệt không hòa lẫn vào bất kì ai, không thể thay đổi thành một người khác.

Vì thế, vợ khôn ngoan đừng bao giờ có suy nghĩ phải thay đổi chồng thành người khác. Đàn ông ai cũng có cái tôi riêng, họ muốn bạn xem họ là duy nhất và cực kì thất vọng khi bị bạn so sánh. Ngược lại, hãy cổ vũ, giúp anh ấy hoàn thiện mình hơn.

Đừng cấm chồng không được nhìn phụ nữ lạ

Đừng cho rằng đàn ông nhìn phụ nữ khác là dấu hiệu trăng hoa. Bản tính của đàn ông luôn bị kích thích giới tính khi thấy phụ nữ đẹp, và nhìn là một bản năng tự nhiên của họ. Và đặc biệt đừng bao giờ ghen tuông quá đà nếu thấy chồng lia mắt theo cô nàng nào đó. Ngược lại, hãy thu hút sự chú của chồng bằng cách chăm chút bản thân, lắng nghe thấu hiểu và ngày càng xinh đẹp, trau dồi kiến thức cho mình.

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Nhìn những điều trên nếu thấy vợ bạn có sự thay đổi đột ngột hãy để ý quan sát vợ hơn bởi vì biết đâu cô ấy đang “ngoại tình” trong tư tưởng đấy.

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Từ khóa:   hôn nhân gia đình chuyện hôn nhân

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