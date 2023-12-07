Đàn ông cực thích những điều này khi ở trên giường nhưng ngại nói, phụ nữ khôn ngoan nên biết để đáp ứng chồng

Phụ nữ yêu 07/12/2023 07:53

Dưới đây là những điều đàn ông thích ở phụ nữ khi ở trên giường, chị em nên biết để được chồng yêu thương, chiều chuộng số một.

Ánh mắt của vợ

Người phụ nữ khôn ngoan khi ở trên giường nên biết điều gì nên làm và không nên làm. Hãy tinh tế để cuộc yêu của cả hai thăng hoa hơn. Đầu tiên là ánh mắt. Hãy nhìn chàng bằng ánh mắt say đắm, gợi cảm. Đặc biệt phải nhìn thẳng vào gương mặt chàng chứ đừng lảng tránh. Hoặc quan sát cơ thể hoàn hảo của anh ấy và dành nhiều lời khen có cánh.

Sự chủ động

Đàn ông cực thích những điều này khi ở trên giường nhưng ngại nói, phụ nữ khôn ngoan nên biết để đáp ứng chồng - Ảnh 1
Đàn ông thích phụ nữ chủ động hơn - Ảnh minh họa: Internet

Đa phần đàn ông đều thích vợ chủ động khi ở trên giường. Họ thích vợ tỏ ra nhiệt tình chứ không phải lúc nào cũng nằm như khúc gỗ mặc kệ chồng làm gì cũng được. Thực tế đàn ông luôn khao khát vợ chủ động thay đổi cách yêu nhưng lại ngại không dám nói ra. Thế nên phụ nữ phải biết điều này để chuyện chăn gối của vợ chồng viên mãn hơn.

Cách cơ thể chuyển động

Nếu phụ nữ cứng đờ trên giường, cảm xúc của đàn ông sẽ dần tụt xuống. Đàn ông cực kỳ không thích biểu hiện này của vợ. Thế nên hãy biết cách chuyển động cơ thể nhịp nhàng để quyến rũ, thu hút ánh nhìn say đắm của đàn ông. Khi thấy đối tác của mình nhiệt tình và nóng bỏng như vậy, chẳng có người đàn ông nào kiềm chế được cảm xúc của mình.

Hơi thở và giọng nói

Đàn ông cực thích những điều này khi ở trên giường nhưng ngại nói, phụ nữ khôn ngoan nên biết để đáp ứng chồng - Ảnh 2
Khi ở trên giường, phụ nữ hãy dành cho chồng những lời ngọt ngào - Ảnh minh họa: Internet

Nhịp thở hoặc giọng nói ngọt ngào của bạn sẽ khiến chồng say đắm không lối thoát. Trong cuộc yêu, những yếu tố này sẽ tăng cảm giác kích thích. Đàn ông đặc biệt thích nghe được giọng nói dịu dàng của bạn khi gọi tên hoặc dành những lời khen cho cánh cho anh ấy. Thế nên đừng bỏ lỡ cơ hội lấy lòng người đàn ông bên cạnh mình một cách trọn vẹn nhất.

Nội y

Nội y là yếu tố quan trọng giúp cuộc yêu thăng hoa hơn. Ngoài phần nghe, đàn ông còn thích nhìn. Thế nên vợ khôn ngoan hãy biết lựa chọn những bộ nội y đẹp để tăng cảm giác cho chồng trong mỗi cuộc yêu.

Muốn vợ chồng hạnh phúc, vợ khôn ngoan nên biết những thời điểm nên chiều chuộng chồng, đừng từ chối kẻo hôn nhân dễ rạn nứt

Muốn vợ chồng hạnh phúc, vợ khôn ngoan nên biết những thời điểm nên chiều chuộng chồng, đừng từ chối kẻo hôn nhân dễ rạn nứt

Cứ tưởng thời điểm này, đàn ông chỉ muốn nghỉ ngơi nhưng thực tế họ muốn được “yêu”. Họ muốn được tiếp xúc thân mật với vợ để xoa dịu những điều bực dọc trong lòng.

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