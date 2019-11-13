9 sự thật đàn ông rất sợ phụ nữ phát hiện ra

Phụ nữ yêu 13/11/2019 05:02

Có những sự thật về đàn ông mà họ luôn muốn giấu nhẹm với phụ nữ, rất sợ phụ nữ phát hiện ra. Liệu bạn đã biết những điều này về người đàn ông của mình?

9 sự thật về đàn ông mà họ luôn giấu phụ nữ.

Đàn ông đang cố thu hút phụ nữ vào những lúc giữ tay trên thắt lưng

Có thể nhiều phụ nữ không hề biết ý nghĩa của hành động giữ tay trên thắt lưng của đàn ông. Vì đàn ông cũng không muốn phụ nữ phát hiện ra đó là lúc họ muốn thể hiện sự can đảm, bản lĩnh và mạnh mẽ của bản thân. Nếu bạn nhìn thấy hành động này thì hãy hiểu đàn ông đang muốn thu hút sự chú ý của bạn.  

Đàn ông thích lời khen từ những người đàn ông khác

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9 sự thật về đàn ông mà họ luôn giấu phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ thích được phụ nữ khen, đàn ông cũng thích nghe những lời khen từ người đàn ông khác. Họ sẽ chấp nhận lời khen đó với niềm vui và tự hào. Đàn ông còn có cảm giác dễ chịu khi lòng tự trọng được tăng lên.

Đàn ông kết bạn dựa trên sở thích chung

Đàn ông đơn giản hơn phụ nữ, chỉ cần có cùng sở thích chung thì họ đã có thể kết bạn với nhau. Họ không kết bạn dựa trên cảm xúc, hỗ trợ trong công việc hay cuộc sống… Họ chỉ cần tìm những người có cùng tần số, để tán gẫu, tìm niềm vui cùng nhau. Từ niềm vui và thấu hiểu đó, cả hai có thể giúp đỡ và đồng hành cùng nhau trong cuộc sống.

Đàn ông coi ác mộng là thảm họa

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Sự thật về đàn ông là họ rất sợ cảm giác hoang mang, lo lắng xuất hiện trong những giấc mơ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thường có sở thích xem phim viễn tưởng, hành động, thậm chí là kinh dị. Giấc mơ cũng sẽ thể hiện những gì chúng ta thường xem trên màn hình. Nhưng sự thật là đàn ông rất sợ cảm giác hoang mang, lo lắng xuất hiện trong những giấc mơ. Dù vậy, họ lại không muốn phụ nữ biết điều này, vì sợ các nàng nghĩ họ kém cỏi và yếu đuối.

Đàn ông thích phụ nữ có ngoại hình khỏe khoắn

Đàn ông thích phụ nữ mảnh mai nhưng nên có nét khỏe khoắn đầy sức sống. Sự thật là đàn ông không chỉ thích hình mẫu phụ nữ quá ốm vì ăn kiêng giữ dáng. Đàn ông thích phụ nữ với dáng vẻ đầy sức sống, đặc biệt là lúc nhễ nhại mồ hôi khi tập luyện.

Đàn ông ăn gấp đôi khi ở bên phụ nữ

Trong những lần hẹn hò với phụ nữ, đàn ông thường ăn nhiều hơn bình thường. Theo nghiên cứu cho biết, đàn ông làm điều này để gây ấn tượng với phụ nữ. Dù phụ nữ có thể thấy khó hiểu nhưng đây là bản năng của đàn ông rồi. Đây có thể là lý giải cho việc đàn ông khi yêu hay có vợ thường phát tướng hơn lúc độc thân.

Đàn ông khi có tuổi thích mặc quần short

Đàn ông cũng chú trọng đến ăn mặc như chú ý đến cách mọi người nhìn nhận họ. Một số đàn ông tự tin với những bộ vest khi làm ăn, kinh doanh. Và sở thích ăn mặc của họ cũng sẽ thay đổi theo tuổi tác. Càng lớn tuổi đàn ông càng thích phong cách thoải mái dễ chịu khi mặc quần short.

Lối sống của đàn ông phần nhiều dựa vào IQ

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Theo các nhà khoa học thì người thông minh sẽ có lối sống tốt cho sức khỏe hơn - Ảnh minh họa: Internet

Theo những nghiên cứu, đàn ông có IQ thấp thường uống nhiều hơn. Theo các nhà khoa học thì người thông minh sẽ có lối sống tốt cho sức khỏe hơn.

Đàn ông nói dối gấp đôi so với phụ nữ

Theo các cuộc khảo sát, trung bình đàn ông nói dối 6 lần một ngày, còn phụ nữ thì chỉ 3 lần. Dù rằng không phải những lời nói dối nào của đàn ông cũng có hại. Đôi khi, họ chỉ nói dối để khiến người đối diện được vui, thậm chí là người yêu hay vợ của mình. Và đàn ông thì không bao giờ thú nhận điều này.

Những sự thật về đàn ông có thể khiến phụ nữ bất ngờ. Nhưng đây chính là bản chất của đàn ông, chân thật nhất để phụ nữ có thể thấu hiểu hơn.

7 cách ứng xử đặc biệt của người đàn ông yêu nhiều

7 cách ứng xử đặc biệt của người đàn ông yêu nhiều

Đàn ông giàu không hẳn là chỉ biết thể hiện tình yêu bằng tiền. Đàn ông nghèo cũng không có nghĩa là không biết thể hiện tình yêu bằng tiền. Đàn ông yêu nhiều luôn có cách cư xử đặc biệt với người mình yêu.

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