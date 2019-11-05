9 nét ngoại hình phụ nữ nào cũng muốn giấu còn đàn ông thì mê đắm phát cuồng

Phụ nữ yêu 05/11/2019 05:15

Đây là những đặc điểm ngoại hình của người phụ nữ thu hút trong mắt đàn ông. Dù rằng phụ nữ nào cũng cũng muốn giấu, nhưng đàn ông lại muốn tìm vì quá mê đắm!

Phụ nữ thu hút trong mắt đàn ông vì có những nét ngoại hình đặc biệt này.

Môi dày

Phần lớn phụ nữ không thích và luôn than phiền nếu mình sở hữu một đôi môi dày. Nhưng phụ nữ đừng dại dột sửa nét tướng này. Vì đàn ông thừa nhận rằng họ bị thu hút bởi nét tướng này ở phụ nữ từ ánh nhìn đầu tiên. Hãy cứ nhìn mỹ nhân Angelina Jolie khiến vạn đàn ông mê đắm, cô ấy cũng có một đôi môi dày.

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Mỹ nhân Angelina Jolie khiến vạn đàn ông mê đắm với đôi môi dày - Ảnh minh họa: Internet

Thậm chí, có người còn “dao kéo” có một đôi môi dày để trở thành người phụ nữ quyến rũ trong mắt đàn ông. Đàn ông luôn khó lòng phớt lờ trước đôi môi căng mọng được phụ nữ chăm chút và nhấn mạnh như một nét đẹp thu hút.

Hông lớn

Đường cong ở phần eo và hông ở phụ nữ tạo thành một nét đẹp hấp dẫn trong mắt đàn ông. Không ít đàn ông muốn chọn bạn đời có vòng ba nở nang vừa mắt. Vì đây cũng là nét ngoại hình thể hiện khả năng sinh sản của phụ nữ trong tương lai. Theo nhiều kết quả nghiên cứu, phụ nữ có hông lớn sẽ dễ dàng sinh nở và cũng thon gọn hơn sau khi có con.

Mùi hương tự nhiên từ cơ thể

Phụ nữ thường cho rằng nước hoa là vũ khí hủy diệt trái tim đàn ông. Nhưng thật sự, đàn ông lại say mê mùi hương tự nhiên từ cơ thể phụ nữ hơn. Đó là mùi da thịt sạch sẽ, lẫn vào mùi sữa tắm, hay dầu gội thoang thoảng. Đôi khi chỉ đơn giản có thế cũng khiến đàn ông khó quên.

Đùi to

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Phụ nữ thu hút với cặp đùi săn chắc, đầy đặn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông không hề thích phụ nữ quá ốm, họ đặc biệt say mê phụ nữ có chút da thịt. Đặc biệt với đàn ông, cặp đùi chắc đầy đặn cùng một thân hình khỏe mạnh thật sự hấp dẫn.

Nhiều phụ nữ cho rằng đùi to là xấu, và cố che đi bằng trang phục. Nhưng thật ra ngày nay chính là “thời” của đùi to, nét đẹp khá “Tây” và tràn đầy sức sống trong mắt người đối diện. Vì thế, nếu phụ nữ có cặp đùi to thì nên tự tin và lấy đó làm điểm mạnh ngoại hình của bản thân.

Nốt ruồi

Đàn ông cho rằng nốt ruồi tạo nên nét duyên và điểm nhấn trong ngoại hình của phụ nữ. Với họ, phụ nữ quyến rũ với những nốt ruồi gần môi, hay mắt. Bởi thế, nếu không là nốt ruồi xấu cho tướng số, phụ nữ đừng phá đi nét tướng thu hút này.

Bụng trước

Đa phần đàn ông khó kháng cự trước nét tướng này của phụ nữ. Dù rằng nhiều phụ nữ cho rằng có chút mỡ ở bụng trước sẽ làm xấu dáng. Nhưng phái mạnh lại nghiện nhìn bụng trước có chút đầy đặn, mịn màng của phụ nữ.

Tàn nhang

Nhiều phụ nữ không thích có tàn nhang trên da. Nhưng ngày nay, tàn nhang cũng là một xu thế trang điểm mới. Và đàn ông cũng cho rằng nét tướng này giúp phụ nữ trông dịu dàng, nữ tính và hấp dẫn hơn.

Hõm Venus

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Với đàn ông, họ hoàn toàn say mê khi nhìn vào hõm Venus của phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Hõm Venus được tạo bởi hai điểm lún sâu ở hai bên cuối thắt lưng, là điểm nối ở vùng xương chậu.  Phụ nữ có nét tướng này có sức khỏe tốt, dễ thăng thoa trong chuyện giường chiếu. Và không phải phụ nữ nào cũng nét ngoại hình riêng biệt này. Với đàn ông, họ hoàn toàn say mê khi nhìn vào hõm Venus của phụ nữ.

Vóc dáng đầy đặn

Không phụ nữ nào thích mình mập mạp. Nhưng thật sự đàn ông cũng không thích phụ nữ quá gầy gò. Trong mắt đàn ông, phụ nữ thu hút nhất khi có vóc dáng đầy đặn. Khi ấy, đường cong trên người phụ nữ cũng rõ ràng, hấp dẫn hơn.

Theo nhiều nghiên cứu, phụ nữ đầy đặn thường khỏe mạnh và sống tích cực hơn. Do đó, phụ nữ giảm cân quá mức, vừa hại cho sức khỏe, vừa không thu hút chút nào!

Hơn hết mọi nét đẹp, đàn bà đẹp nhất, đàn bà hấp dẫn nhất khi tự tin và yêu thương cơ thể của mình!

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Dù khó tiếp cận đến đâu, nếu thực sự quan tâm tới đối tượng nào đó, bạn hoàn toàn có thể bật đèn xanh và thả những phát "thính" đặc biệt hiệu quả.

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