9 cử chỉ của phụ nữ tuy nhỏ nhưng khiến đàn ông cực kỳ để ý

Phụ nữ yêu 29/12/2022 14:00

Nếu bạn muốn chinh phục đàn ông, hay giữ trái tim của họ thì hãy để ý những cử chỉ, biểu hiện này của mình

Ngay từ lần đầu gặp mặt, những cử chỉ nhỏ của phụ nữ cũng có thể khiến đàn ông luôn để ý. Không chỉ vậy, thông qua những điểm này, càng quen biết đàn ông sẽ càng có những đánh giá phụ nữ. Nếu bạn muốn chinh phục đàn ông, hay giữ trái tim của họ thì hãy để ý những cử chỉ, biểu hiện này của mình.

Cách trả lời tin nhắn

Một người đàn bà quyến rũ trong mắt đàn ông luôn có cách nói chuyện tinh tế, khôn khéo, dù là trong tin nhắn. Dù đây là cách giao tiếp không nhìn thấy mặt nhau, nhưng đàn ông lại rất để ý. Họ sẽ nghĩ bạn đang xem thường họ, nếu câu trả lời của bạn chỉ vài từ quá ngắn. Họ sẽ nghĩ rằng bạn không hứng thú, thậm chí là chán ghét nếu bạn trả lời trống không. Tốt nhất là bạn nên nhắn tin với họ như là cách bạn đang nói chuyện trực tiếp.

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Ảnh minh họa: Internet

Cách đối xử với người khác

Đây là suy nghĩ của đa số mọi người, nếu muốn biết một người thế nào thì cứ xem cách họ cư xử với người khác. Đàn ông muốn đánh giá một người phụ nữ thường sẽ để ý xem cô ấy cư xử với mọi người thế nào. Đương nhiên, họ luôn muốn có một người yêu hay vợ biết đối nhân xử thế, tinh tế trong giao tiếp. Và ngay khi đã bên nhau, cách cư xử của bạn với người khác cũng sẽ để lại suy nghĩ, đánh giá của đàn ông.

Nhưng cũng đừng nghĩ thái quá về cách cư xử của mình, những gì từ thật tâm của bạn sẽ đều thông qua hành động, cử chỉ mà đến với mắt của đàn ông. Chân thành sẽ là điều quan trọng nhất.

Cách ăn mặc

Đây luôn là điều lọt vào mắt đàn ông ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Cách ăn mặc của một người phụ nữ sẽ nói lên một phần tính cách của người đó. Mỗi người đàn ông sẽ có một “gu” riêng. Có người thích bạn gái giản dị, có người lại thích phụ nữ ăn mặc “chất”. Nhưng dù là “gu” nào thì cũng không muốn bạn gái hay vợ ăn mặc quá phản cảm.

Lý tưởng và đam mê

Một người phụ nữ có lý tưởng, theo đuổi đam mê luôn thu hút trong mắt đàn ông. Đàn ông rất “ngại” những người phụ nữ không có định hướng tương lai rõ ràng. Họ luôn bị quyến rũ bởi kiểu phụ nữ có chí hướng, thể hiện đam mê với những gì mình yêu thích.

Cách ăn uống

Đã là phụ nữ thì cách ăn uống không thể tùy tiện, đặc biệt là trong mắt đàn ông. Nếu ăn phát ra tiếng quá to, hay không tế nhị khi dùng bữa cùng người khác, đàn ông sẽ đánh giá bạn bất lịch sự. Dù đàn ông dễ tính nhiều việc, nhưng với những chuyện thế này họ lại rất để ý.

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Ảnh minh họa: Internet

Suy nghĩ về hôn nhân

Nhiều phụ nữ chỉ thích yêu và không muốn cưới. Và với những người đàn ông yêu đương nghiêm túc, họ sẽ không chấp nhận được việc này. Họ muốn tìm một người đi đến hôn nhân cũng họ. Hơn hết, quan điểm hôn nhân sẽ quyết định vợ chồng có thể hạnh phúc lâu dài không.

Cách tiêu tiền

Nhiều phụ nữ không làm ra nhiều tiền nhưng lại chi không tiếc vào quần áo, son phấn, thậm chí nếu thiếu sẽ đi vay. Đây là những người phụ nữ không được đàn ông đánh giá cao, và không có ý muốn lấy làm vợ.

Trong mắt đàn ông, người vợ khôn ngoan sẽ không tiêu xài hoang phí, ngược lại còn biết tiết kiệm để chi tiêu cho gia đình.

Trí tuệ

Đàn ông hôm nay không còn thích những người phụ nữ “chân dài não ngắn”. Họ thích nét đẹp trí tuệ của phụ nữ, hơn là chỉ có vóc dáng mà không có tâm hồn.

Tài năng

Một người phụ nữ có thể không quá thông minh, giỏi giang nhưng nếu có chút tài lẻ thì hoàn toàn có thể chinh phục đàn ông dễ dàng. Dù chỉ là những tài lẻ như đàn, hát hay hội họa vẫn là điểm giúp bạn nổi bật trong mắt đàn ông.

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Từ khóa:   Phụ nữ yêu chuyện hôn nhân chuyện gia đình

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