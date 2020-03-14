8 điều giúp phụ nữ duyên dáng, 10 người gặp hết 9 người đem lòng thương nhớ

1. Khi có người nhắn tin, dù có không thích cũng nên đáp lại nhẹ nhàng hoặc trả lời một cách văn minh. Người phụ nữ khôn ngoan đừng nói chuyện khó nghe, cũng đừng làm những hành động đả kích, chê bai người khác.

Mỗi người sinh ra có một dáng vẻ và tính cách khác nhau. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi để hoàn thiện bản thân hơn. Nếu không xinh, bạn có thể phẫu thuật thẩm mỹ. Nếu không duyên dáng, hãy đọc bài viết dưới đây.

3. Nếu có ai đó hỏi, dù khó chịu đến mấy cũng hãy nở nụ cười rồi đáp lại ngắn gọn, súc tích. Đây là phép lịch sự tối thiểu nhất giúp bạn trở nên duyên dáng hơn trong mắt người khác. Dù người lạ hay người quen tiếp xúc với bạn, họ cũng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

2. Khi đi ăn với người khác, hãy trả tiền sòng phẳng. Hãy thể hiện đẳng cấp, khí chất của mình, đừng vì tiền bạc mà khiến bản thân mất giá trị trong mắt người khác. Phụ nữ đừng trông chờ ai đó mời cơm.

4. Đưa ra ý kiến của mình cũng quan trọng nhưng việc lắng nghe người khác còn quan trọng hơn nhiều lần. Sống ở đời đừng chỉ biết bản thân, đừng cho mình là giỏi giang nhất. Vì “núi này cao còn có núi cao hơn”.

Phụ nữ muốn hạnh phúc đừng tranh giành với người khác - Ảnh minh họa: Internet

5. Nhiều phụ nữ có tính đố kỵ, ghen ghét. Ví dụ như nhìn người khác hạnh phúc hơn mình, họ cũng ghét. Nhìn người đau khổ hơn mình, họ cảm thấy hả hê. Điều này không thể hiện được phụ nữ khí chất.

Tốt nhất có chuyện gì cứ thẳng thắn, đừng đâm lén sau lưng nhau. Hoặc đừng bao giờ ganh ghét với hạnh phúc của người khác. Ông trời cho ai người nấy hưởng. Nếu cảm thấy cuộc sống của mình không được vui vẻ, bạn có thể phấn đấu để hoàn thiện hơn. Đừng mải mê tranh giành hạnh phúc của người khác mà đánh mất chính mình.

Đàn bà mạnh mẽ đừng dựa dẫm đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

6. Dù có thân thiết đến mấy cũng đừng đụng đến những vật dụng cá nhân hoặc tò mò chuyện riêng tư của nhau. Ai cũng có cuộc sống riêng, bạn đừng can thiệp vào kẻo mối quan hệ ngày càng nhạt nhẽo.

7. Người đàn bà mạnh mẽ không trông chờ hạnh phúc từ đàn ông. Bản thân họ có thể tự làm việc, kiếm tiền và sống một đời an yên, chẳng vướng bận.

Phụ nữ phải biết kiểm soát cảm xúc của mình - Ảnh minh họa: Internet

8. Dù có nóng giận đến mấy cũng hãy biết kiềm chế, đừng nói ra những lời làm tổn thương nhau. Trước khi nói điều gì đó hãy hít thở thật sâu đếm từ 1 đến 3, sau đó bạn sẽ biết được bản thân có còn muốn tiếp tục nói câu đó hay không. Người phụ nữ muốn hạnh phúc, hãy tập thói quen kiểm soát cảm xúc của mình.