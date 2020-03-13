Đàn bà khi đã THẤM những điều này, đàn ông đừng hòng có cơ hội cứa dao vào tim họ thêm lần nào nữa

Một khi đã thấm những điều này, đàn bà khôn ngoan sẽ không bao giờ cho đàn ông bất cứ cơ hội nào làm tổn thương mình.

Người phụ nữ khôn ngoan đừng sợ bản thân không xinh đẹp bằng người khác. Chỉ cần bạn khác biệt, là duy nhất trên cõi đời này là được. Bạn không cần mang vóc dáng hay gương mặt như cô này, cô kia. Chỉ cần là chính mình, toát lên sự riêng biệt, nét cá tính đặc trưng, bạn sẽ không bao giờ bị người khác xem thường hay làm tổn thương.

Phụ nữ hãy biết cách đối nhân xử thế - Ảnh minh họa: Internet

Có những người lớn tuổi nhưng vẫn không bằng một đứa con nít. Có người nhỏ tuổi nhưng lại chững chạc, trưởng thành, có thái độ tốt đối với mọi người. Thế nên đừng quan trọng mình bao nhiêu tuổi, bản thân trải nghiệm bao nhiêu mà hãy chú trọng vào thái độ. Chỉ cần tử tế, bạn sẽ nhận được nhiều điều tốt đẹp trong cuộc đời này.

Đàn ông không là tất cả

Người phụ nữ muốn hạnh phúc, đừng xem đàn ông là cả thế giới của mình. Đàn ông ai rồi cũng thay lòng đổi dạ, bạn không thể nào nắm bắt được trái tim của họ mãi mãi. Vì vậy đừng quá xem trọng giá trị của họ trong cuộc đời của mình.

Đừng bao giờ xem đàn ông là cả thế giới của mình - Ảnh minh họa: Internet

Có vậy khi người đàn ông đó rời đi, bạn không phải hụt hẫng hay thất vọng quá nhiều. Có câu đàn ông như mây của trời, phiêu diêu không cố định. Còn phụ nữ thì thích ổn định, tốt nhất là đừng xem ai là cả thế giới của mình.

Tình yêu có thể thiếu nhưng tiền nhất định phải đủ tiêu

Phụ nữ hãy nhớ điều này - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời phụ nữ thất bại nhất là khi không mua được cho mình chiếc áo hay thỏi son đàng hoàng. Nên nhớ không có tình yêu, bạn vẫn có thể sống được. Nhưng không có tiền chắc chắn sẽ rất khổ sở, lận đận. Hãy tìm cho mình một công việc, có thể tiêu tiền thoải mái mỗi ngày. Đừng tìm cho mình một tình yêu mà mỗi ngày phải lao tâm khổ sở để níu giữ.

Yêu hay không không quan trọng, bên nhau có mệt hay không mới quan trọng

Phụ nữ hãy ở bên người làm mình hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Yêu nhau là một chuyện, còn cảm giác ở bên nhau như thế nào là chuyện khác. Có nhiều người mang tiếng là yêu nhau nhưng mỗi lần ở bên nhau lại cảm thấy mệt mỏi. Đó vốn không phải là tình yêu mà là của nợ. Người phụ nữ khôn ngoan nên trân trọng người mà khi ở bên họ, bạn luôn cảm thấy thoải mái, không chút áp lực, không chút lo toan.