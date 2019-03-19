7 vấn đề của đàn ông phụ nữ tuyệt đối đừng can thiệp sâu

Phụ nữ yêu 19/03/2019 05:30

Hai con người yêu nhau chỉ có một điểm chung duy nhất là tình yêu dành cho nhau. Còn lại, cuộc sống, quan điểm sống, cả tính cách đều có những điểm khác biệt. Bởi thế, giữa những người yêu nhau nên có một khoảng cách nhất định. Cũng như khi yêu, phụ nữ tuyệt đối đừng can thiệp quá sâu vào 7 vấn đề này của đàn ông.

Tiền bạc

Tiền bạc luôn là vấn đề nhạy cảm với đàn ông. Đàn ông luôn xem khả năng kiếm tiền là niềm tự hào hay sự tự ti không muốn ai động chạm vào. Bởi vì tự trọng và sĩ diện của đàn ông trở nên nhạy cảm hơn khi ai đó can thiệp quá sâu vào khả năng tài chính của họ, nhất là từ người phụ nữ họ yêu. Bạn có thể nói về tiền bạc với anh ấy, nhưng hãy khéo léo và lựa chọn thời điểm thích hợp. Tốt nhất là đừng gây tranh cãi với đàn ông về vấn đề này, vì thật sự khi đã động vào tự trọng rất khó để bạn lấy lại lòng tin ở đàn ông.

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Tốt nhất là đừng gây tranh cãi với đàn ông về tiền bạc, vì thật sự khi đã động vào tự trọng rất khó để bạn lấy lại lòng tin ở đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Người cũ

Đàn ông luôn có quá khứ, cũng như bạn có những chuyện tình cũ đã qua. Bạn sẽ thấy thế nào nếu quá khứ bạn đã quên hay muốn quên mà người hiện tại lại luôn muốn nhắc về, thậm chí là ghen tuông vô lý? Chẳng ai muốn nhắc về chuyện cũ khi bản thân đã ở hiện tại và muốn nghĩ về tương lai nhiều hơn. Và thay vì tìm hiểu về người cũ của đàn ông, buồn phiền không đáng, bạn hãy nghĩ cách vun đắp tình cảm của cả hai, khiến đàn ông vì yêu thương bạn mà đến quá khứ cũng sẽ quên đi.

Xe hơi và những thiết bị thông minh

Đàn ông luôn thích phô trương xe hơi, các thiết bị thông minh mới nhất mà họ có. Và phụ nữ thì thường không hiểu hết sở thích này của đàn ông. Đây cũng giống như sở thích, nhu cầu mua sắm của phụ nữ. Nếu bạn luôn không hiểu sao người đàn ông của mình thích xem về các mẫu xe hơi hay thiết bị thông minh mới nhất thì hãy tự hỏi sao bạn lại cứ thích mua nhiều đồ đến thế? Đây có lẽ cũng chỉ là sự khác biệt về sở thích của đàn ông và phụ nữ.

Cha mẹ anh ấy

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Có thế nào thì cha mẹ là người đã khổ cực nuôi đàn ông nên người, đó chắc chắn là người bạn không bao giờ được xúc phạm dù là bằng cách nào - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ luôn nỗ lực hết mình để hòa hợp, lấy lòng cha mẹ của người đàn ông mình yêu. Vì đây là hai người đàn ông tôn trọng và yêu thương nhất. Nhưng nếu có xảy ra mâu thuẫn với anh ấy, đừng bao giờ để cảm giác không hài lòng về cha mẹ anh ấy khiến cả hai xa nhau. Có thế nào thì cha mẹ là người đã khổ cực nuôi đàn ông nên người, đó chắc chắn là người bạn không bao giờ được xúc phạm dù là vì lý do gì.

Chỉ trích về nhân cách của đàn ông

Không ai thích bị chỉ trích, đàn ông lại càng không thích. Dù cả hai có yêu nhau thế nào thì vẫn sẽ có một giới hạn nhất định không muốn đối phương chạm vào. Và đừng nghĩ khi bạn lên án, chỉ trích sẽ khiến đàn ông chủ động thay đổi. Nhân cách, cá tính, thói quen là những điều khó có thể thay đổi ở một con người. Điều bạn có thể làm là khéo léo trong cách gợi mở để anh ấy chủ động thay đổi, hơn là dùng lời lẽ không hay để than phiền, phàn nàn.

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Điều bạn có thể làm là khéo léo trong cách gợi mở để anh ấy chủ động thay đổi, hơn là dùng lời lẽ không hay để than phiền, phàn nàn - Ảnh minh họa: Internet

Hay nói quá nhiều về chuyện tương lai của hai người

Đàn ông thường thấy áp lực khi cứ nghe phụ nữ nói nhiều về chuyện tương lai. Không phải vì anh ấy không yêu bạn hay muốn bên bạn lâu dài. Chỉ là, khi nghe bạn đề cập quá nhiều, anh ấy sẽ thấy căng thẳng về những chuyện bản thân phải lo nghĩ. Hãy cho đàn ông thời gian để chuẩn bị cho tương lai của hai người, hơn là thúc giục anh ấy. Còn bạn, đừng nghĩ quá nhiều về tương lai, hãy tận hưởng hiện tại trước.

Bạn bè của đàn ông

Đàn ông không thích phụ nữ can thiệp quá sâu vào các mối quan hệ bạn bè của họ. Nếu bạn không thích ai trong số bạn bè của họ hãy khéo léo trong việc bày tỏ quan điểm, tránh gây mâu thuẫn. Với đàn ông, bạn bè cũng đóng một vai trò quan trọng, hãy tôn trọng thế giới này của anh ấy.

Vì sao đàn ông hạnh phúc với vợ vẫn ngoại tình?

Vì sao đàn ông hạnh phúc với vợ vẫn ngoại tình?

Nhiều nam giới không lường hết hậu quả từ hành động ngoài luồng, trong khi phụ n​ữ lại ít ngờ tới sự nông nổi của chồng.

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Từ khóa:   đàn ông

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