7 lời khuyên để không trở thành nạn nhân của kẻ lừa đảo hẹn hò trực tuyến

Phụ nữ yêu 03/02/2022 10:15

Hẹn hò lừa đảo không chỉ đánh cắp trái tim của mà còn cả tiền bạc của chúng ta. Lừa đảo hẹn hò là một hoạt động kinh doanh lớn, nạn nhân được lựa chọn cẩn thận và sử dụng rất nhiều thủ thuật tâm lý.

Họ làm mờ tâm trí bạn bằng cách thể hiện "tình yêu và sự chiều chuộng" mỗi giây. Bên cạnh đó, số điện thoại hoặc thậm chí là tuổi của bạn có thể biến thành một công cụ thao túng.

Cho dù câu chuyện của bạn phát triển như thế nào, nó luôn chỉ có một kết thúc - đòi tiền. Hậu quả của mối tình tồi tệ này quả thực có thể rất kinh hoàng.

Dưới đây là những cách giúp bạn phát hiện kẻ lừa đảo và bảo vệ cuộc sống tình yêu của bạn khỏi hối tiếc.

1. Kiểm tra tuổi của họ.

7 lời khuyên để không trở thành nạn nhân của kẻ lừa đảo hẹn hò trực tuyến - Ảnh 1

 

Theo quy luật, những kẻ lừa đảo hẹn hò nhắm đến những người lớn tuổi. Không có gì lạ khi bắt gặp một người đàn ông hoặc phụ nữ trung niên tìm kiếm một bạn đời lớn tuổi. Nhóm tuổi này được cho là không chỉ giàu có mà còn dễ bị lừa đảo. Nếu bạn nhận được tin nhắn từ một người trẻ hơn nhiều tuổi, hãy sẵn sàng tâm lý sẽ có lúc bị yêu cầu tiền hoặc trường hợp xấu nhất là thậm chí bị đe dọa phải đưa tiền nên hãy cẩn trọng

2. Cẩn thận với những lời nói yêu bất ngờ.

7 lời khuyên để không trở thành nạn nhân của kẻ lừa đảo hẹn hò trực tuyến - Ảnh 2

 

Nếu “đối tác” của bạn bày tỏ lời yêu tuyệt vời dành cho bạn, mặc dù bạn chỉ mới quen nhau một tuần, đó là một dấu hiệu lớn. Hành vi này là điển hình của những kẻ lừa đảo hẹn hò. Đầu tiên, họ yêu bạn ngay lập tức và ngay khi các giác quan của bạn bị lu mờ bởi tình yêu, họ sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân. Sau đó, họ sẽ sử dụng nó để tống tiền bạn hoặc thậm chí là gia đình của bạn .

3. Đừng nhượng bộ với lời cầu xin giúp đỡ tài chính từ họ.

7 lời khuyên để không trở thành nạn nhân của kẻ lừa đảo hẹn hò trực tuyến - Ảnh 3

 

Những kẻ lừa đảo hẹn hò che giấu ý định thực sự của họ một cách khéo léo nên thật khó để từ chối giúp đỡ họ, đặc biệt nếu bạn là người nhạy cảm. Họ có thể định đến đất nước của bạn để kết hôn với bạn nhưng đột nhiên một bi kịch nào đó xảy ra và bây giờ đến lượt bạn “chứng minh tình yêu của mình” bằng cách gửi cho họ một số tiền. Ngoài ra còn có những thủ thuật phức tạp khác mà những kẻ lừa đảo sử dụng. Ví dụ: họ yêu cầu bạn thiết lập một tài khoản ngân hàng mới để chuyển tiền ra nước ngoài.

4. Kiểm tra ảnh hồ sơ của họ.

7 lời khuyên để không trở thành nạn nhân của kẻ lừa đảo hẹn hò trực tuyến - Ảnh 4

 

Những kẻ lừa đảo ăn cắp ảnh của những người khác từ phương tiện truyền thông xã hội hoặc thậm chí các trang web người mẫu. Họ thường sử dụng hình ảnh chất lượng cao. May mắn thay, thật dễ dàng để kiểm tra ảnh để tìm các bản sao họ đã cố ý lấy. Chỉ cần tải ảnh hồ sơ của họ lên Google Hình ảnh và xem nó đã được sử dụng trước đây hay chưa.

5. Chú ý đến cách dụng ngôn của họ.

7 lời khuyên để không trở thành nạn nhân của kẻ lừa đảo hẹn hò trực tuyến - Ảnh 5

 

Những kẻ lừa đảo hẹn hò thường có ngữ pháp không tốt . Đặc biệt nếu họ giả vờ có bằng tiến sĩ hoặc học vấn cao. Thật đáng ngờ nếu những từ duy nhất mà đối tác của bạn dường như hay sử dụng để rót mật vào tai là “em bé” và “được mà em yêu”. Nếu đối tác của bạn giả vờ là một người bản ngữ nhưng lại mắc rất nhiều lỗi - thì tốt hơn là bạn nên “chạy” khỏi đối tượng này.

6. Đừng rời khỏi các trang web hẹn hò.

7 lời khuyên để không trở thành nạn nhân của kẻ lừa đảo hẹn hò trực tuyến - Ảnh 6

 

Những kẻ lừa đảo sẽ cố gắng đưa bạn ra khỏi trang web hẹn hò bằng mọi cách có thể. Họ thường hỏi số điện thoại của bạn và ngay sau khi bạn cung cấp, họ sẽ thêm bạn vào cơ sở dữ liệu của họ. Sau đó, bạn nhận được thư rác không mong muốn hoặc thậm chí các cuộc gọi quảng cáo. Họ thường sử dụng Skype hoặc WhatsApp.

Không cung cấp cho họ địa chỉ email của bạn hoặc bất kỳ thông tin nào khác có thể nhận dạng bạn.

7. Hẹn hò với họ.

7 lời khuyên để không trở thành nạn nhân của kẻ lừa đảo hẹn hò trực tuyến - Ảnh 7

 

Hãy chủ động và yêu cầu họ đi chơi. Đây là nơi bạn có thể xác định kẻ lừa đảo. Theo tâm lý chung của kẻ có ý lừa đảo, họ hoặc xin tiền bạn để mua vé hoặc tìm lý do từ chối. Trong mọi trường hợp, cuộc hẹn hò của bạn sẽ không bao giờ xảy ra. Hãy thật cẩn thận nhé!

Theo Brightside

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