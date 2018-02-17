7 điều phụ nữ tưởng quyến rũ nhưng thực chất lại khiến đàn ông mất hứng

Phụ nữ tinh tế và chỉn chu luôn có một sức hút lớn đối với đàn ông. Khi bạn trang điểm một lớp rất dày lên khuôn mặt mình, chàng sẽ tự hỏi rằng liệu đằng sau lớp phấn đó là gương mặt như thế nào? Theo các bác sĩ tâm lý giải thích, đàn ông vốn ưa thích vẻ đẹp tự nhiên. Chính vì thế, chị em hãy trang điểm nhẹ nhàng, khéo léo sẽ tạo được cảm tình với đàn ông, còn nếu tô vẽ quá nhiều sẽ làm họ muốn tránh xa đấy.

Nếu bạn nghĩ khi ra ngoài, bạn diện váy áo hở da thịt quá nhiều sẽ làm chồng hay người yêu mình thích thú? Đó là một sai lầm nhé! Đàn ông trong trường hợp đó thường sẽ cảm thấy không thoải mái và thậm chí nhiều người còn coi cách ăn mặc đó là buông thả chứ không hề gợi cảm một chút nào. Vẻ bề ngoài nói lên rất nhiều nên chị em hãy mặc sao cho phù hợp với từng thời điểm.

Uống say mèm

Phụ nữ nên ngốc nghếch đúng chừng mực - Ảnh: Internet

Khi xem các clip quảng cáo rượu, chị em thường thấy hình ảnh quen thuộc của những người phụ nữ rất bắt mắt. Từ đó hình thành trong bạn suy nghĩ rằng phụ nữ có chút hơi men sẽ trở nên gợi cảm hơn. Thực ra, khi say phụ nữ thường không làm chủ được bản thân và trở nên kém hấp dẫn, họ có thể làm ra những điều xấu hổ và còn dễ bị lạm dụng nữa.

Đóng vai cô gái ngốc nghếch quá nhiều

Nhiều phụ nữ cho rằng đàn ông thích sự ngây thơ và ngốc nghếch. Đó là điều đúng bởi khi ấy đàn ông được thể hiện vai trò chở che cho người đàn bà của mình. Nhưng đó là khi bạn biết sử dụng đúng lúc, đúng thời điểm và đúng liều lượng. Còn nếu quá ngốc nghếch sẽ phản tác dụng tức thì.

Khi đó cánh mày râu sẽ nhìn nhận bạn là một người sống lệ thuộc và kém thông minh. Hãy cho anh ấy biết khi cần giúp đỡ cũng nhưng những gì bạn có thể tự lo được. Trong mắt đàn ông, phụ nữ thông minh và nghị lực bao giờ cũng rất gợi cảm.

Đàn ông thích những điều bí ẩn - Ảnh: Internet

Gợi ý thời điểm “yêu”

Đôi khi những gì bí ẩn lại mang đến những điều hết sức thú vị. Nhất là với đàn ông, những gì càng bất ngờ và đầy tính khám phá lại càng khơi dậy ham muốn ở họ. Thay vì gợi ý rõ thời điểm yêu, tại sao bạn không nhắn cho anh ấy những tin nhắn giản đơn, không đề cập đến thời điểm như “mong được gần anh sớm”.

Giả vờ thích thú hay “chạm đỉnh”

Nhiều người vợ vẫn thường nghĩ rằng, giả vờ thích thú sẽ tiếp thêm cho chồng mình sự tự tin và hào hứng trong cuộc vui nhưng thực tế lại chứng minh điều ngược lại. Đàn ông có thể nhận ra là bạn đang diễn và thấy không thoải mái mỗi khi gần gũi nữa. Bạn nên tinh tế cho anh ấy biết bạn đang hứng thú, đặc biệt đừng giả vờ.