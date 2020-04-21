7 câu nói kinh điển của đàn ông khi đã không còn yêu, phụ nữ đừng tự lừa dối bản thân

Dưới đây là những câu nói kinh điển khi đàn ông hết yêu , phụ nữ nên biết để không tự đẩy mình lún sâu vào thứ tình cảm không lối thoát.

Em đừng đòi hỏi gì từ anh nữa được không?

Người đàn ông khi đã cạn tình thường không ngừng làm tổn thương đối phương. Hoặc anh ta luôn viện cớ bận để tránh gặp mặt, tiếp xúc với bạn. Người yêu thật lòng dù bận rộn đến mấy cũng sẽ dành thời gian ở bên bạn. Còn người không còn yêu, họ chỉ xem bạn là mớ phiền phức không muốn đến gần.

Phụ nữ đừng đòi hỏi ở đàn ông quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông yêu thật lòng sẽ đáp ứng những gì bạn muốn. Họ không xem đó là những yêu cầu phiền phức, cũng chẳng bao giờ bảo bạn đòi hỏi nhiều. Còn khi hết yêu, họ sẽ xem những yêu cầu bạn đưa ra thật sự chướng tai gai mắt.

Em phiền phức thật, anh đã nói bao nhiêu lần rồi mà em cứ hỏi hoài

Khi đã không còn xem trọng bạn, đàn ông sẽ không lắng nghe những gì bạn nói. Thậm chí còn cáu gắt mỗi khi bạn lặp đi lặp lại quá nhiều vấn đề. Họ không còn đủ kiên nhẫn để giải thích cho bạn từng việc mà sẽ đẩy bạn ra xa bằng những câu quát mắng, chửi bới.

Đừng làm phiền anh nữa!

Khi hết yêu đàn ông không thích bị làm phiền - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông khi yêu rất thích người phụ nữ ở bên cạnh mình. Nhưng khi đã thấy chán, họ chỉ cầu mong bạn rời xa họ một chút, đừng làm phiền đến cuộc sống của họ nữa. Họ chỉ muốn bạn biến mất khỏi cuộc đời của mình để không còn chút vướng bận nào.

Chúng ta nên cho nhau không gian riêng

Khi đã lên tiếng đòi hỏi không gian riêng tư, chắc chắn người đàn ông đó đã không còn chịu nổi bạn. Họ chỉ muốn ở một mình và cấm bạn đến gần. Nếu tình trạng này cứ thường xuyên diễn ra, chắc chắn họ đã dứt tình cạn nghĩa với bạn từ lâu lắm rồi.

Anh và em không còn hợp nhau

Khi chia tay, đàn ông thường dùng câu này để làm lý do. Họ nghĩ chỉ cần nói một câu “chúng ta không hợp” thì sẽ giải quyết được mớ phiền phức chính là bạn. Thế nên khi nghe được câu nói này, bạn cũng nên tìm cho mình một con đường lui.

Em nên thay đổi tính tình của mình đi, chán chết được

Đàn ông muốn bạn thay đổi tâm tính nghĩa là không còn yêu bạn - Ảnh minh họa: Internet

Khi bảo bạn thay đổi tính tình, chắc chắn họ đã chán bạn đến tận cổ. Khi đó, họ sẽ muốn rời đi và lấy lý do rằng tính cách của bạn tệ quá, họ không thích nữa.