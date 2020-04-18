7 biểu hiện của người bạn đời không còn tình cảm

Phụ nữ yêu 18/04/2020 05:19

Có những lúc không cần đối phương thừa nhận, phụ nữ cũng có thể biết đàn ông hết yêu mình rồi. Chỉ cần nhìn qua những biểu hiện này, bạn sẽ rõ.

Khi đàn ông hết yêu, người bạn đời bạn tin tưởng không còn tình cảm, bạn sẽ thấy những biểu hiện này ở họ.

Chê bai ngoại hình của bạn

Tình yêu sẽ giúp bạn yêu luôn cả những điểm không hoàn hảo ở đối phương. Và nếu tình yêu không còn, bạn sẽ chỉ thấy những nhược điểm của bạn đời. Vì thế, với người đàn ông yêu thương bạn, anh ấy luôn thấy bạn đẹp, ngay cả khi bạn đầu bù tóc rối trong bộ đồ ở nhà quá cỡ. Thậm chí anh ấy còn không để ý nếu bạn đã tăng những mấy cân.

Nếu một người đàn ông đề nghị bạn nên giảm cân, phẫu thuật thẩm mỹ thì đừng làm theo lời anh ấy. Bởi lỗi không phải nằm những gì chưa hoàn hảo ở bạn, mà là vì anh ta không còn yêu bạn nữa. Ngay cả khi bạn có giảm cân, có một dung mạo hoàn toàn mới, anh ta vẫn sẽ không thấy vừa mắt.

Bàn tán với bạn bè về điểm yếu của bạn

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Nếu đàn ông bàn tán với bạn bè về khuyết điểm của bạn, thậm chí cười cợt thì hãy thôi hy vọng ở anh ta - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có thói quen chia sẻ chuyện tình cảm, nhược điểm của đàn ông với bạn bè, trong khi đàn ông thì hoàn toàn ngược lại. Một người đàn ông quý trọng bạn sẽ không để ai biết những điểm chưa tốt ở bạn.

Nếu đàn ông bàn tán với bạn bè về khuyết điểm của bạn, thậm chí cười cợt thì hãy thôi hy vọng ở anh ta. Bởi người đàn ông này không tôn trọng bạn, cũng không đáng để bạn tin cậy.

Thái độ của anh ấy với thói quen của bạn

Đàn ông khi yêu thương sẽ có sự yêu chiều với người phụ nữ của mình. Với những thói quen lạ lùng của phụ nữ, họ sẽ có chút dung túng. Ngay cả khi những thói quen đó hoàn toàn trái ngược với sinh hoạt của anh ấy, bạn cũng sẽ thấy anh ấy tôn trọng và không quá khó chịu.

Ngược lại, đàn ông cạn tình thì cái gì ở bạn cũng thấy “ngứa mắt”. Anh ta sẽ không còn thấy bạn dễ thương, thú vị nữa, chỉ thấy bạn phiền phức.

Không để tâm những gì bạn nói

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Đàn ông đã hết yêu bạn thì dù bạn có nói những gì, anh ấy cũng không thể nhớ - Ảnh minh họa: Internet

Theo nhiều nghiên cứu, trong các chuyện trò với phụ nữ, đàn ông chỉ có thể tập trung trong 6 phút đầu. Dù vậy, nếu còn tình cảm với bạn, họ sẽ nhớ những gì bạn nói trong những phút ngắn ngủi đó, thậm chí sẽ kiên nhẫn lắng nghe nhiều hơn. Ngược lại, nếu đàn ông hết yêu bạn, họ sẽ không thể tập trung, và hoàn toàn quên ngay sau đó.

Đàn ông yêu bạn sẽ chỉ chú ý đến bạn. Đàn ông đã hết yêu bạn thì dù bạn có nói những gì, anh ấy cũng không thể nhớ.

Thờ ơ với cảm xúc của bạn

Đàn ông hầu như không thể chịu nổi khi thấy người phụ nữ mình yêu khóc. Khi không còn yêu bạn, đàn ông sẽ thấy nước mắt của bạn thật phiền hà, thậm chí họ sẽ bỏ chạy để không phải nhìn thấy. Nhưng nếu đàn ông thương bạn, anh ấy sẽ kiên nhẫn giúp bạn bình tĩnh lại, làm bạn thoải mái hơn.

Muốn biết đàn ông còn yêu bạn hay không, có thể dùng nước mắt để thử.

Không thoải mái với những đề nghị giúp đỡ của bạn

Khi đã hết tình cảm, đàn ông sẽ không có sự tình nguyện giúp đỡ đối phương. Dù là việc nhỏ nhất, nhưng tốn thời gian hay ảnh hưởng đến bản thân, anh ấy cũng tỏ ra khó chịu. Sự kiên nhẫn của đàn ông khi hết yêu hoàn toàn bằng 0. Vì thế, nếu bạn nhờ vả giúp đỡ mà chỉ nhận được sự khó chịu thì hãy nhìn thẳng vào tình cảm của đối phương.

Không còn những cử chỉ dịu dàng, bày tỏ tình cảm

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Dấu hiệu dễ nhận thấy nhất ở một người chồng hết yêu vợ là anh ấy không thích gần gũi, hay có những cử chỉ thân mật với vợ - Ảnh minh họa: Internet

Dấu hiệu dễ nhận thấy nhất ở một người chồng hết yêu vợ là anh ấy không thích gần gũi, hay có những cử chỉ thân mật với vợ. Dù là cái nắm tay nơi đông người cũng khiến anh ấy thấy khó chịu. Vì đã hết yêu thì đàn ông không muốn đụng chạm hay thể hiện gì với bạn nữa.

Nếu có những lúc dấu hiệu này ở bạn đời, bạn nên tự thừa nhận rằng anh ấy đã không còn yêu bạn như trước.

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