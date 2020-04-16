Phụ nữ cô đơn quá lâu trong hôn nhân sẽ có biểu hiện này

Phụ nữ yêu 16/04/2020 05:20

Phụ nữ là để yêu thương. Nếu không thể cho vợ những điều cô ấy cần, đàn ông lấy vợ để làm gì? Nếu hôn nhân chỉ tạo ra những người phụ nữ cô đơn, đàn ông có phải đã quá nhẫn tâm?

Người phụ nữ cô đơn quá lâu trong hôn nhân sẽ có những biểu hiện này.

Tự làm mọi việc một mình

Người vợ cô đơn thường tự làm mọi việc một mình. Dù là chuyện lớn nhỏ, nặng nhẹ gì trong nhà, họ đều có thể tìm cách giải quyết.

Người ta có thể nghĩ rằng cô ấy giỏi giang, việc gì cũng có thể làm. Nhưng thật ra là vì không thể nhờ vả vào chồng, lúc nào cũng chỉ một mình nên cô ấy đành phải tự học lấy. Đằng sau một người đàn bà mạnh mẽ, cái gì cũng có thể làm chính là loay hoay tìm cách đối mặt với cuộc sống. Vì nếu cô ấy không tự mình làm, thì còn trông cậy vào ai?

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Sự cô đơn sẽ tôi luyện nên những người đàn bà kiên cường “vạn năng” - Ảnh minh họa: Internet

Sự cô đơn sẽ tôi luyện nên những người đàn bà kiên cường “vạn năng”. Nhưng cũng chính vì họ ngày càng biết nhiều hơn, có thể làm nhiều việc khác nhau mà càng không còn cần đến chồng. So với cảm giác cô đơn trong hôn nhân, thì điều đó còn đáng sợ hơn.

Lúc gặp khó khăn, không nghĩ đến chồng đầu tiên

Khi đàn bà cô đơn quá lâu trong hôn nhân, người họ tin cậy nhiều nhất không phải là chồng, mà là bản thân họ. Không như những người vợ hạnh phúc có chồng bên cạnh, khi gặp khó khăn họ sẽ tự tìm cách, hoặc tìm đến người khác, hơn là nghĩ đến chồng đầu tiên. Bởi có lẽ rất nhiều lần khác, khi họ cần chồng đã không xuất hiện. Hoặc có lẽ trong một thời gian dài, họ đã luôn tự mình đương đầu với nhiều vấn đề, đều đã tự mình giải quyết được.

Thật ra, khi một người phụ nữ không còn nghĩ đến chồng lúc ngặt nghèo, cũng có nghĩa là với họ chồng không còn là người quan trọng nữa. Tâm lý của phụ nữ trong tình cảm luôn có sự cậy dựa vào người đàn ông mình yêu. Đã không còn dựa dẫm thì cũng có nghĩa là chẳng còn yêu thương và tin tưởng.

Có những niềm vui riêng

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Nếu cô đơn quá lâu bên chồng, phụ nữ sẽ học được cách tìm những niềm vui khác - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khi bước vào hôn nhân sẽ xem chồng con là niềm vui lớn nhất. Thậm chí có người còn xem gia đình là điều duy nhất cho họ niềm tin, hy vọng và hạnh phúc. Phụ nữ xem chồng là điểm tựa tinh thần cũng là một điều dễ hiểu.

Nhưng nếu cô đơn quá lâu bên chồng, phụ nữ sẽ học được cách tìm những niềm vui khác. Đó có thể là niềm vui trong công việc, quan hệ bạn bè, những sở thích mới mẻ. Vì ai cũng có xu hướng tiến về những điều tích cực, khi bản thân đã có quá nhiều nỗi buồn.

Bằng cách này hay cách khác, sớm hay muộn, những người vợ cô đơn cũng sẽ tự tìm cách thoát ra khỏi cái bóng vô tâm của chồng. Khi niềm vui họ tự tìm được càng lớn, họ vui với thế giới riêng của mình càng nhiều thì sẽ có lúc họ muốn bắt đầu cuộc sống mới chỉ một mình.

Dễ bị người đàn ông khác thu hút

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Chỉ có những người vợ bị bỏ quên quá lâu trong hôn nhân mới vì một vài lời hỏi han của đàn ông lạ mà mong muốn được chở che, yêu thương - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ là sinh vật luôn đi về phía những ai chú ý, để tâm đến họ. Không có người phụ nữ nào được chồng yêu thương, quan tâm lại bị cuốn hút bởi một người đàn ông khác. Chỉ có những người vợ bị bỏ quên quá lâu trong hôn nhân mới vì một vài lời hỏi han của đàn ông lạ mà mong muốn được chở che, yêu thương.

Đáng thương nhất là những người phụ nữ cô đơn quá lâu mà tự dằn vặt mình khi bị thu hút bởi người đàn ông khác. Vì nếu họ được chồng yêu thương đủ đầy, thì cần gì họ phải trở thành một người phụ nữ như thế?

Kỳ thực, phụ nữ là để yêu thương. Nếu không thể cho vợ những điều cô ấy cần, đàn ông lấy vợ để làm gì? Nếu chỉ tạo ra những người vợ cô đơn, đàn ông có phải đã quá nhẫn tâm?

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