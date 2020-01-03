6 thứ phụ nữ càng khoe khoang càng sớm chuốc họa vào thân

Phụ nữ yêu 03/01/2020 05:17

Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ biết “giữ miệng” để bảo vệ bản thân và gia đình. Chỉ có phụ nữ dại mới khoe khoang những thứ này mà chuốc họa vào thân.

Cái miệng giúp phụ nữ có thể tạo ra nhân duyên tốt đẹp, nhưng cũng có thể đẩy phụ nữ nào tăm tối tai ương. Đặc biệt là những lời khoe khoang quá đà, không đúng lúc đúng chỗ có khi sẽ là tiềm tàng cho tai họa phụ nữ phải chịu đựng trong tương lai.

Một người phụ nữ khôn ngoan không bao giờ khoe khoang về những điều này.

Khoe thân thể

Một người đàn bà khôn ngoan sẽ không bao giờ phô bày da thịt một cách lộ liễu. Thứ nhất là vì cách ăn mặc sẽ thể hiện khí chất và danh giá của phụ nữ trong mắt người khác. Phụ nữ ăn mặc quá tùy tiện sẽ cho người khác cảm giác lẳng lơ, không biết quý trọng bản thân. Phụ nữ ăn mặc kín đáo, biết giấu biết khoe đúng chỗ sẽ để lại ấn tượng tao nhã mà hiểu biết.

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Một người phụ nữ khôn ngoan không bao giờ khoe khoang về những điều này - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ vậy, cách ăn mặc còn âm thầm thu hút duyên tốt và cả duyên xấu của phụ nữ. Không hẳn là bạn ăn mặc tử tế thì sẽ không gặp phải người xấu. Nhưng ăn mặc quá phản cảm thì chắc chắn sẽ thu hút những kẻ nuôi dục vọng xấu xa. Lúc ấy là phụ nữ đang tự tìm tai họa cho chính mình.

Khoe tiền

Người đời có một quan niệm, người giàu có cốt cách thì chẳng cần khoe vì nhìn qua thần thái, hiểu biết là đã rõ. Ngược lại, người cố khoe giàu thì thực chất lại không có dáng vẻ của tầng lớp cao sang. Việc khoe tiền bạc sẽ chứng minh rằng bạn giàu, nhưng lại không thể khiến người ta nể trọng.

Đặc biệt, nếu bạn chỉ biết khoe tiền nhiều, thậm chí chụp hình tiền chất đống khoe trên mạng, thì rất có thể đem tai họa vào nhà, như trộm cướp. Đừng nghĩ rằng mạng xã hội chỉ là thế giới ảo, khi có người thật thì cũng sẽ những tai họa ngoài đời thật.

Khoe chồng tốt thái quá

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Lòng người nhiều đố kỵ và lắm thị phi, nếu bạn hạnh phúc hơn người khác thì tốt nhất hãy bảo vệ thật tốt cho riêng mình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ lấy được chồng tốt là một diễm phúc lớn. Nhưng dù đó là một người chồng tốt có 1 không 2 thì bạn cũng đừng dại khoe khoang với người khác. Phàm ở đời, cái gì quá tốt mà càng khoe khoang thì càng dễ mất. Chồng bạn có thể tốt thật, nhưng phụ nữ ngoài kia nhiều kẻ xấu lắm. Lòng người nhiều đố kỵ và lắm thị phi, nếu bạn hạnh phúc hơn người khác thì tốt nhất hãy bảo vệ thật tốt cho riêng mình.

Khoe mình tài giỏi

Người tài năng thì không cần khoe người ta mới biết. Còn người khoe mình tài năng người khác cũng chưa chắc công nhận. Nếu bạn tài giỏi, hãy dùng tài năng để thể hiện, để kiếm tiền, để thành công. Thế thì dù bạn chẳng cần nói gì, người khác vẫn ngầm ngưỡng mộ hay ganh tị. Nhưng nếu bạn luôn khoe mình tài giỏi, luôn phô trương những gì hơn người của mình chỉ làm người khác thấy bạn thật huênh hoang và tự cao. Họ sẽ nghi ngờ liệu bạn có thật sự như mình nói, hay sẽ dần không còn muốn nghe bạn nói nữa.

Khoe những điều giả dối

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Chân lý của cuộc sống này chính là những gì giả dối sẽ không bao giờ được bền lâu - Ảnh minh họa: Internet

Chân lý của cuộc sống này chính là những gì giả dối sẽ không bao giờ được bền lâu. Dù bạn có kì công tạo ra để khoe khoang với người khác thì cũng có ngày bị “lật mặt”. Lúc ấy, bạn không chỉ bị xem thường vì giả dối, mà còn đánh mất lòng tin với người khác.

Địa chỉ nhà ở, trường học của con

Người phụ nữ khôn ngoan tuyệt đối không khoe mình ở đâu, nhà cửa rộng lớn thế nào. Họ càng không ngu dại tiết lộ con học trường nào với người khác. Khoe nhà cửa rộng lớn có thể để người ta thấy bạn giàu có, nhưng cũng sẽ thu hút những kẻ có ý đồ đen tối. Để người khác biết về địa chỉ trường học của con lại càng hấp dẫn những ai đang “nhìn ngó” đến con bạn. Nhà cửa, con cái là những gì một người đàn bà thông minh luôn bảo vệ thật kỹ, không để họa tìm đến nhà chỉ vì một lời nói.

Phụ nữ khôn ngoan: 4 không dừng, 3 không thiếu và 2 không đợi

Phụ nữ khôn ngoan: 4 không dừng, 3 không thiếu và 2 không đợi

Người phụ khôn ngoan chắc chắn ghi nhớ 3 “không” vàng ngọc để hạnh phúc này: 4 không ngừng, 3 không thiếu và 2 không đợi.

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