6 điều đàn ông ngoại tình thích nhất

Phụ nữ yêu 22/10/2020 05:14

Những cuộc tình vụng trộm có điều gì mà khiến đàn ông ngoại tình mất hết lý trí, không thể thoát nổi? Đàn ông khi ngoại tình thích nhất điều gì?

Rốt cuộc, đàn ông ngoại tình thích nhất điều gì?

Nhân tình lãng mạn, biết điều

Nhân tình tìm được vị trí ở bên đàn ông là nhờ nắm bắt khuyết điểm của vợ để làm thành ưu điểm của chính mình. Nhược điểm lớn nhất của vợ là thường thiếu lãng mạn, thấu hiểu. Vì cuộc sống hôn nhân đôi khi quá thực tế khiến phụ nữ trở nên khô khan, thiếu mặn nồng như thuở yêu đương.

Nhân tình lại rất biết lấy lòng đàn ông. Họ dịu dàng, ngọt ngào, cho đàn ông cảm giác như thời yêu nhau. Đàn ông vẫn là sinh vật thích yêu bằng tai, thích sự dịu ngọt, nuông chiều.

Thích chinh phục

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Đàn ông là sinh vật có “máu” chinh phục, hiếu thắng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông là sinh vật có “máu” chinh phục, hiếu thắng. Dù đã lấy vợ, họ vẫn thích cảm giác được chinh phục vợ trong cả đời sống tình cảm và tình dục. Nếu vợ không cho họ thỏa mãn nhu cầu chinh phục, thấy được ghi nhận, có thành tựu thì đàn ông rất dễ tìm đến người phụ nữ khác. Đàn ông cần cảm giác chiến thắng trước phụ nữ để thấy tự hào, kiêu hãnh.

Thích cảm giác mới lạ

Phần lớn những cuộc ngoại tình của đàn ông đều nhen nhóm từ cảm giác thích những điều mới lạ. Đây là lý do nhiều người đàn ông cặp kè với nhân tình không có điểm gì hơn vợ. Anh ta ngoại tình chỉ vì cảm giác mới mẻ không thể có khi ở cùng vợ.

Đàn ông không thích sự lặp đi lặp lại nhàm chán nhưng lại không dám bỏ đi cái quen thuộc quá đỗi ở vợ. Vì thế, đàn ông muốn có cả bồ và vợ để vừa say mê với cái mới mẻ, vừa giữ được chốn về an toàn.

Thỏa mãn bản tính lăng nhăng

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Anh ta ngoại tình chỉ vì cảm giác mới mẻ không thể có khi ở cùng vợ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông đã có bản tính lăng nhăng thì không bao giờ có thể thay đổi. Anh ta chỉ đợi cơ hội để thỏa mãn bản chất thích mới mẻ, đứng núi này trông núi kia của mình. Kiểu đàn ông này dễ rung động trước phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ lẳng lơ, gợi tình. Không chỉ vậy, đàn ông lăng nhăng còn có nhu cầu cao trong tình dục. Họ quen nhiều người phụ nữ cùng một lúc là để làm mới đời sống chăn gối. Phụ nữ lấy phải chồng lăng nhăng thì cả đời không ngớt nước mắt tủi thân.

Thiếu thốn quan tâm, lắng nghe và thấu hiểu từ vợ

Cũng không khác gì phụ nữ, đàn ông muốn được lắng nghe, thấu hiểu và quan tâm. Một người vợ thông minh phải biết chồng cần gì. Về mặt tình cảm và tình dục, đàn ông luôn có những nhu cầu cần thiết. Dù không nói ra nhưng họ luôn muốn được vợ thấu hiểu, để tâm và ghi nhớ. Đàn ông có một người vợ vô tâm thì rất dễ cặp bồ bên ngoài, vì họ cảm thấy không được tôn trọng, quan tâm.

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Đàn ông đã có bản tính lăng nhăng thì không bao giờ có thể thay đổi - Ảnh minh họa: Internet

Lén lút vụng trộm cho đàn ông cảm giác kích thích

Cuộc tình vụng trộm lén lút cho đàn ông ngoại tình cảm giác kích thích. Dù họ biết mình đang làm sai nhưng vẫn không thể dứt ra khỏi cuộc tình có quá nhiều cám dỗ, mới mẻ này.

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