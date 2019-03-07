6 đặc điểm của người phụ nữ kiên cường mạnh mẽ

Bởi thế, phụ nữ mạnh mẽ luôn là những người có niềm đam mê không ngơi nghỉ với công việc. Họ có thể khóc ban đêm và sáng mai vẫn kiên cường trong hàng tá việc phải làm. Họ có thể yếu đuối khi khổ đau, đau buồn nhưng chắc chắn vẫn giữ được cái đầu lạnh khi làm việc. Với phụ nữ mạnh mẽ, thất tình hay ly hôn cũng không chết được, nhưng thất nghiệp thì chắc chắn sẽ không thể sống nổi!

Phụ nữ càng mạnh mẽ thì càng xem công việc là ưu tiên hàng đầu. Ngay cả khi họ có phải chia tay hay ly hôn trong đau khổ, thậm chí xung quanh họ đều là những chuyện khiến họ muốn phát điên thì họ vẫn luôn xem công việc là ưu tiên hàng đầu. Với phụ nữ mạnh mẽ , làm việc là để kiếm tiền, có tài chính là một loại sức mạnh, có tiền là sự khẳng định giá trị và kiêu hãnh của bản thân.

Phụ nữ mạnh mẽ cũng biết đau biết buồn như người khác nhưng họ giỏi giấu kín, khéo léo để không một ai thấy được nội tâm. Và họ cũng chẳng tự hào gì khi được gọi là một người phụ nữ kiên cường. Vì thật ra không ai biết sự mạnh mẽ của họ đã phải đánh đổi bao nhiêu vấp ngã và nước mắt.

Bạn sẽ không thể hiểu được nội tâm của một người phụ nữ mạnh mẽ, nếu cô ấy không chủ động để bạn thấy. Phụ nữ mạnh mẽ luôn có một cá tính độc lập và một vẻ bề ngoài lạc quan như không thể bị điều gì tổn thương. Nhưng thật ra phụ nữ càng mạnh mẽ thì càng mang nhiều sóng gió trong lòng. Đúng hơn chính là họ giỏi chịu đựng, càng trải qua thương tổn càng học được cách bình thản và dửng dưng.

Đúng hơn chính là phụ nữ mạnh mẽ giỏi chịu đựng, càng trải qua thương tổn càng học được cách bình thản và dửng dưng - Ảnh minh họa: Internet

Quản lý chi tiêu, tài chính

Phụ nữ mạnh mẽ luôn muốn kiểm soát mọi chuyện xung quanh mình, là người đương đầu với những khó khăn. Bởi thế, cô ấy luôn muốn quản lý chi tiêu của bản thân hay gia đình. Họ rạch ròi, rõ ràng và thậm chí có phần lạnh lùng tàn nhẫn trong phút giây nào đó. Nhưng thật sự những gì họ làm đều là vì một mục tiêu là giữ yên bình cho bản thân. Bởi giữa một cuộc sống thiên biến vạn hóa khó lường, phụ nữ mạnh mẽ chỉ tin vào bản thân mình. Đàn ông có thể là của người khác, nhưng tiền phải là của mình.

Làm chủ bản thân

Với một người phụ nữ mạnh mẽ, không điều gì quan trọng hơn việc làm chủ bản thân. Với họ, nhu cầu hay lợi ích của ai cũng không quan trọng bằng điều mình muốn. Họ không thực dụng nhưng chắc chắn đủ thực tế để bảo vệ mình. Họ có thể yêu và hy sinh, nhưng không bao giờ cam chịu thiệt thòi. Một người phụ nữ mạnh mẽ luôn yêu thương bản thân trước nhất, hơn là sống vì đàn ông.

Dám đương đầu với khó khăn

Phụ nữ mạnh mẽ có bản chất kiên cường và quyết liệt nên khi đứng trước khó khăn, thay vì sợ hãi, họ chọn cách thẳng thắn và can đảm đối đầu - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ mạnh mẽ có bản chất kiên cường và quyết liệt nên khi đứng trước khó khăn, thay vì sợ hãi, họ chọn cách thẳng thắn và can đảm đối đầu. Với họ, không có con đường tắt nào để đi qua khó khăn, chỉ có thể đi thẳng và cố gắng vượt qua. Họ chấp nhận may rủi, chấp nhận cả đánh đổi. Và họ tin không có cái giá nào là quá đắt cho một lần thất bại khi họ luôn có thể có được một bài học nhớ đời.

Yêu mãnh liệt nhưng vẫn buông tay khi cần

Phụ nữ mạnh mẽ có thể chủ động tìm đến đàn ông. Họ sẵn sàng mang tiếng "cọc đi tìm trâu" trong hồ hởi và đầy tự tin. Và nếu đã yêu, họ yêu mãnh liệt và nồng nàn nhất. Nhưng một khi đã không yêu thì không một ai làm họ đổi ý được. Phụ nữ mạnh mẽ không phân vân, yêu là yêu, không yêu là không yêu. Tình yêu của họ cũng không có lý do, yêu chỉ đơn giản là yêu, vậy thôi.

Tình yêu của phụ nữ mạnh mẽ sâu sắc và không nhuốm màu lợi ích riêng tư nào. Và một khi biết cuộc tình này không thể tiếp tục, hay người tình này không còn xứng đáng, họ sẵn sàng buông tay. Phụ nữ mạnh mẽ chưa bao giờ cần đàn ông để dựa dẫm, họ xem chính mình là tùng bách vững vàng nhất để dựa vào.

Với phụ nữ mạnh mẽ, họ luôn tâm niệm những mối quan hệ đều có thời hạn nhất định. Đến một thời điểm nào đó, họ phải quay về là chính mình tự chủ và trân quý bản thân. Cũng bởi suy nghĩ này mà họ thường mang tiếng là bất cần, không xem ai ra gì, thậm chí là tàn nhẫn. Nhưng với phụ nữ mạnh mẽ, nếu họ không nghĩ cho mình thì còn đợi ai, và họ yếu đuối để ai xem?