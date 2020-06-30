Mỗi người đàn ông có những sở thích ăn mặc khác nhau, nhưng hầu hết sẽ không thay đổi. Nếu một người khá xuề xòa trong ăn mặc bỗng chốc tự đi mua quần áo, chăm chút dáng vẻ trước gương thì rõ ràng đang muốn thu hút một người khác. Hay một người thường mặc quần áo phong cách trẻ trung bỗng đem về nhà những bộ đồ trông khá đứng tuổi thì chính là muốn trông mình chững chạc hơn trong mắt người khác.

Một người đàn ông ngoại tình thường xuyên mang những thứ này về nhà. Nếu vợ không nhận ra sớm thì thế nào cũng mất chồng như chơi!

Có những người đàn ông ngoại tình thường mang những đồ vật ở chỗ nhân tình về nhà. Chẳng hạn như một chiếc áo, một đôi dép, cà vạt, khăn tắm… mà nhân tình mua cho. Nhưng vì vội vàng cầm nhầm về nhà mà họ không hay biết.

Khi một người đàn ông phản bội , anh ta có nhu cầu trở nên đặc biệt trong mắt bạn tình. Chẳng khác gì khi đàn ông trẻ lại độ tuổi cưa cẩm phụ nữ, sẽ muốn mình hấp dẫn, mới mẻ hơn. Bởi thế, đây có thể là “vật chứng” cho việc đàn ông đang lén lút sau lưng vợ.

Nếu bạn phát hiện chồng có những món đồ mà mình không hề hay biết, hoàn toàn thấy xa lạ thì nên cẩn thận. Vì rất có thể đây là món đồ anh ta lấy về từ chỗ của nhân tình.

Những món quà bất ngờ cho vợ

Nhưng bỗng chốc họ năng mua quà cho vợ, thậm chí là nhiều bất thường, thì rất có thể đó là món quà thể hiện sự hối lỗi - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều người đàn ông không có thói quen tặng quà thường xuyên cho vợ. Nhưng bỗng chốc họ năng mua quà cho vợ, thậm chí là nhiều bất thường, thì rất có thể đó là món quà thể hiện sự hối lỗi. Vì họ ngoại tình nên muốn dùng vật chất để bù đắp cho vợ.

Phụ nữ nhận quà của chồng đương nhiên sẽ cảm thấy vui. Nhưng với những người chồng có tính cách lạnh nhạt, không lãng mạn thì nên đề phòng.

Thái độ không hài lòng về vợ

Đàn ông khi đã có nguồn vui bên ngoài thì thường chỉ thấy những điểm không tốt ở vợ. Khi đã có hai người phụ nữ, đàn ông đương nhiên sẽ có sự so sánh. Họ đang đắm mình trong men say ngoại tình thì có người đàn ông nào lại nghĩ xấu về nhân tình? Thế là họ thường cho rằng vợ không bằng nhân tình, từ đó mà thấy bức bối không hài lòng.

Người vợ khôn ngoan thì nên để ý thái độ của chồng về mình để đoán biết tình cảm của anh ta. Đàn ông chỉ có gia đình thì luôn muốn vợ vui vẻ, thấy vợ là tốt nhất. Đàn ông đã thay lòng thì vợ làm gì cũng thấy chướng mắt.

Trạng thái lúc nào cũng không rảnh

Khi đàn ông ngoại tình, họ không muốn dành tâm trí và thời gian chọ vợ - Ảnh minh họa: Internet

Khi đàn ông ngoại tình, họ không muốn dành tâm trí và thời gian cho vợ. Họ sẽ thường viện cớ công việc để tránh về nhà nhiều, hoặc không muốn đi cùng vợ ra ngoài. Đặc biệt, nếu họ về nhà thì thường sẽ chơi game, đi ngủ sớm, tỏ ra bận rộn với công việc để tránh gần gũi với vợ. Một là vì họ đã dồn hết hứng thú cho nhân tình, và hai là vì họ không muốn để vợ phát hiện cảm giác bất an, giấu giếm.