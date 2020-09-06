5 thói quen của ‘chúa’ lăng nhăng thà bỏ vợ chứ không thay đổi

Dưới đây là những thói quen của đàn ông lăng nhăng , phụ nữ đừng chấp nhận trao thân gửi phận cả đời vì bạn sẽ không bao giờ thay đổi được tính cách trăng hoa của họ.

Ở bên cạnh họ, bạn không có cảm giác an toàn. Thậm chí luôn ám ảnh việc phải dùng cách nào để giữ họ. Vì vậy phụ nữ khôn ngoan đừng tự làm khổ mình.

Người đàn ông trăng hoa thường thích khoe khoang về tài sản của bản thân để “câu dẫn” các bóng hồng vây quanh. Kiểu người có nhiều vệ tinh xung quanh sẽ khiến bạn vô cùng mệt mỏi vì lúc nào cũng sợ đánh mất họ.

Hay thề thốt nhưng lại không thực hiện

Đàn ông thề thốt không đáng tin - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu đàn ông hay thề thốt nhưng không thực hiện được sẽ làm khổ phụ nữ. Họ chỉ hứa hẹn cho đã miệng nhưng lại quên mất và nhiều lần làm tổn thương bạn. Nếu yêu người đàn ông có thói quen này, bạn sẽ gặp nhiều chuyện buồn phiền.

Thường xuyên nói dối

Người nói dối sẽ làm khổ phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông nói dối có nhiều lý do. Có người chỉ mang ý tốt, nhưng có người lại mang ý muốn lừa gạt bạn. Đôi khi điều này trở thành thói quen ăn sâu vào xương máu khiến họ không thay đổi được. Nếu ở bên cạnh người thường nói dối, bạn sẽ phải chịu nhiều tủi thân. Bạn không biết khi nào anh ấy mới thật lòng với mình.

Thích tụ tập bạn bè thay vì ở bên bạn

Kiểu người này khá ham chơi, chỉ thích vui chơi bên ngoài và chắc chắn có rất nhiều cám dỗ vây quanh. Họ khó lòng yên vị bên một người. Đàn ông có thói quen hoặc tính cách này rất khó giữ. Ở bên cạnh lâu, bạn sẽ chịu nhiều thiệt thòi và bất công. Bạn không chỉ ghen với những cô gái khác mà còn ghen tuông với bạn bè của anh ấy.

Quan trọng vẻ bề ngoài

Đàn ông lăng nhăng thường khá quan trọng vẻ ngoài - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông quan trọng vẻ bề ngoài thường yêu thương bản thân mình quá mức. Họ khá ích kỷ, chỉ quan tâm đến bản thân và vô tâm với bạn. Kiểu người này không yêu ai thật lòng, họ chỉ muốn vui chơi qua đường. Họ không có khả năng quan tâm hay mang hạnh phúc đến cho ai. Vì vậy đàn bà đừng đâm đầu vào kiểu người này.