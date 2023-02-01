5 thời điểm "cấm kỵ" phụ nữ khôn ngoan phải nói KHÔNG với ‘chuyện ấy’ để tránh rước họa vào thân

Phụ nữ yêu 01/02/2023 12:32

Dưới đây là những thời điểm phụ nữ khôn ngoan phải nói không với “chuyện ấy” để tránh rước họa vào thân, không chịu thiệt thòi bất hạnh về sau.

Cảm thấy bất an với người đàn ông đang quen

Nếu cảm thấy bất an với người đàn ông đang quen, đừng dại trao thân. Phụ nữ đừng bao giờ quan hệ với người luôn mang lại cho mình cảm giác sợ hãi, lo lắng. 

Khi ở bên một người nhưng trong lòng lúc nào cũng canh cánh lo sợ, một là bạn không yêu anh ấy, hai là bạn chưa sẵn sàng bước vào mối quan hệ lâu dài với người này. Nói đúng hơn là không đúng người, không đúng thời điểm nên đừng tự làm khó bản thân. Đừng bao giờ trao thân gửi phận vội vàng mà chuốc đắng cay về cho mình.

Anh ấy không sử dụng bao cao su

5 thời điểm 'cấm kỵ' phụ nữ khôn ngoan phải nói KHÔNG với ‘chuyện ấy’ để tránh rước họa vào thân - Ảnh 1
Phụ nữ đừng quá dễ dãi trong chuyện ấy - Ảnh minh họa: Internet

Nếu đối phương từ chối dùng bao cao su khi quan hệ, bạn nên cự tuyệt ngay. Vì điều này sẽ gây nhiều hậu quả cho bạn. Sau tất cả, bạn sẽ là người gánh chịu nhiều tổn thương. Thế nên hãy dùng biện pháp an toàn khi quan hệ tình dục để bảo vệ sức khỏe cho cả hai.

Dùng tình dục làm hòa với đối phương

Đàn bà đừng dại dùng tình dục để làm hòa với đối phương. Vì điều này chỉ khiến bạn đánh mất giá trị của bản thân trong mắt họ mà thôi. Thế nên khi chưa là gì của nhau, hãy giữ giá trị của mình, đừng bao giờ gật đầu lên giường với ai quá dễ dàng. Hoặc đừng dỗ dành đối phương bằng cách trao thân cho họ. Bởi vì sau tất cả, chỉ có bản thân bạn là chịu nhiều thiệt thòi chứ đàn ông chẳng mất gì.

Bản thân bạn không khỏe

5 thời điểm 'cấm kỵ' phụ nữ khôn ngoan phải nói KHÔNG với ‘chuyện ấy’ để tránh rước họa vào thân - Ảnh 2
Phụ nữ khôn không dùng 'chuyện ấy' để làm hòa với đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Khi không khỏe, bạn có quyền từ chối “chuyện ấy”, đừng cố gắng làm hài lòng họ. Bạn nên nhớ một điều rằng sức khỏe của bản thân là quan trọng nhất. Hãy làm chuyện đó khi bản thân sẵn sàng và có sức khỏe tốt.

Quan hệ tình dục để anh ấy yêu bạn

Đừng bao giờ có ý nghĩ leo lên giường đàn ông để có được trái tim của họ. Vì đàn ông phũ lắm, khi đã có được bạn rồi, họ chẳng bao giờ biết trân trọng. Thế nên đàn bà khôn ngoan đừng dùng cách này để níu giữ chân của một người, đừng bao giờ nuôi ý tưởng dùng thân thể của mình để có được tình yêu của ai đó.

4 dấu hiệu bình thường nhưng "tố cáo" phụ nữ GIỎI CHUYỆN ẤY, cái thứ 2 ít ai để ý nhưng cực chính xác!

4 dấu hiệu bình thường nhưng "tố cáo" phụ nữ GIỎI CHUYỆN ẤY, cái thứ 2 ít ai để ý nhưng cực chính xác!

Muốn biết phụ nữ giỏi chuyện ấy hay không bạn chỉ cần dựa vào những dấu hiệu vô cùng đơn giản dưới đây là đủ.

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