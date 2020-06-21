5 suy nghĩ kín đáo của đàn ông khi im lặng, lạnh nhạt với phụ nữ - đáng sợ nhất là 2 cái cuối cùng

Phụ nữ yêu 21/06/2020 05:28

Phụ nữ thường tò mò không biết khi đàn ông im lặng, tỏ ra lạnh nhạt đang nghĩ gì? Đây chính là những suy nghĩ thật nhất của họ lúc đó, dù có phũ nhưng phụ nữ cũng phải biết.

Một người đàn ông im lặng, tỏ ra lạnh nhạt với bạn thì trong đầu anh ấy đang có một trong những suy nghĩ này.

Trả đũa bạn

Nhiều phụ nữ khi không hài lòng, giận dỗi sẽ chọn cách im lặng để đối phương biết. Nhưng đàn ông đôi khi lại không thích điều này. Vì khi phụ nữ im lặng, họ sẽ không biết phải làm gì hay bản thân đã sai ở đâu. Với cách cư xử đó của phụ nữ khiến đàn ông “ghim” trong lòng và dần cư xử tương tự khi không hài lòng.

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Khi đàn ông có tâm trạng tiêu cực, không hài lòng về bạn, anh ấy sẽ cư xử với bạn như cách bạn từng làm để trút giận - Ảnh minh họa: Internet

Khi đàn ông có tâm trạng tiêu cực, không hài lòng về bạn, anh ấy sẽ cư xử với bạn như cách bạn từng làm để trút giận. Anh ấy sẽ im lặng, tỏ ra lạnh lùng, thậm chí là không để mắt tới bạn. Nhưng thật ra đây chỉ là tâm lý đàn ông đợi bạn “dỗ” anh ấy, như anh ấy từng làm với bạn mà thôi.

Chiêu trò của đàn ông

Nhiều người đàn ông giỏi nắm bắt tâm lý của phụ nữ. Họ biết nếu bình thường họ nhiệt tình, trêu đùa với bạn thì khi họ im lặng bạn sẽ thấy không yên tâm, càng muốn giữ họ chặt hơn. Chỉ là vì đàn ông muốn phụ nữ chủ động quan tâm và săn đón họ hơn bình thường. Họ muốn tăng sức quan trọng trong lòng bạn.

Vì thế, nếu đàn ông im lặng trong trường hợp này thì bạn cũng đừng làm theo ý họ muốn. Một người đàn bà thông minh không để đàn ông nắm bắt cảm xúc và tâm lý của mình dễ dàng. Với sự im lặng để đề cao tầm quan trọng của mình từ đàn ông, đàn bà khôn ngoan cũng chọn im lặng để thách thức.

Cách giữ đàn ông luôn say mê bạn là đừng để họ kiểm soát được bạn.

Cảm xúc chênh vênh

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Đó có thể là vì ở một giai đoạn  nào đó, đàn ông cũng thấy mệt mỏi, cô đơn - Ảnh minh họa: Internet

Có những lúc đàn ông chọn im lặng, thờ ơ không phải do anh ấy muốn như thế. Đó có thể là vì ở một giai đoạn  nào đó, đàn ông cũng thấy mệt mỏi, cô đơn. Hoặc những lúc anh ấy thấy thật sự tự ti, kém cỏi và sợ mất bạn. Nhưng anh ấy lại không thể bày tỏ những cảm xúc tiêu cực, khó chịu với bạn, nên đành chọn giữ im lặng.

Nếu bạn thấy đàn ông có dấu hiệu này thì đừng vội giận dỗi hay trách móc anh ấy. Đàn ông cũng có những điểm yếu trong tâm lý. Hãy là điểm tựa, cho anh ấy cảm giác an toàn vào những yếu lòng.

Bạn là mối quan hệ “dự phòng”

Có những người đàn ông khi im lặng với bạn là vì đang có hứng thú với một người phụ nữ khác. Chẳng phải vì anh ta bận rộn hay bạn đã làm sai điều gì, mà là vì với anh ta bạn chỉ là mối quan hệ dự phòng. Những lúc cô đơn nhất, anh ta sẽ tìm đến bạn. Nhưng nếu tìm được đối tượng tốt hơn và anh ta đã theo đuổi thành công thì bạn sẽ bỗng chốc trở nên "vô dụng".

Kiểu đàn ông như thế thật sự rất nguy hiểm với phụ nữ, đã nhận ra thì phải tránh càng xa càng tốt.

Ép buộc bạn nói lời chia tay trước

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Nếu người đàn ông bạn yêu bỗng chốc cáu gắt với mọi thứ thuộc về bạn, giữ im lặng tới mức trở nên vô tâm, thì có lẽ anh ta đang muốn kết thúc mối quan hệ này - Ảnh minh họa: Internet

Nếu người đàn ông bạn yêu bỗng chốc cáu gắt với mọi thứ thuộc về bạn, giữ im lặng tới mức trở nên vô tâm, thì có lẽ anh ta đang muốn kết thúc mối quan hệ này. Nhưng vì lý do nào đó hoặc chỉ vì sĩ diện của đàn ông, muốn dù chia tay vẫn ra đi với dáng vẻ đường hoàng, nên anh ta không chủ động nói lời chia tay. Vì thế anh ta im lặng, tỏ ra tệ bạc, lạnh lùng là để bạn tuyệt vọng mà nói chia tay trước.

Kiểu đàn ông im lặng thế này đớn hèn và không có bản lĩnh. Anh ta chỉ muốn đổ hết lỗi cho bạn và tìm cách giải thoát cho mình để không mang tiếng bạc tình. Đã thế thì bạn đừng níu kéo, dứt khoát tuyệt tình, đã đi thì không quay đầu lại.

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