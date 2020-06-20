4 hành động vô thức của đàn ông khi hôn chứng tỏ anh ấy cực kì nâng niu và quý trọng bạn

Nụ hôn vừa là hành động minh chứng cho tình yêu đích thực vừa là bước đệm đi đến tình dục. Đây cũng là “cái mánh” để đàn ông có thể dẫn cảm xúc của phụ nữ lên cao trào. Nhưng nếu một nụ hôn kèm theo cái ôm dịu dàng, chặt chẽ chứng tỏ rằng anh ấy không hề có ý đồ gì “đen tối” với bạn. Đây chỉ là hành động thể hiện tình cảm vô thức của đàn ông yêu thật lòng khi hôn. Anh ấy muốn cảm nhận hơi ấm của bạn nhiều hơn, muốn bạn sát gần với anh ấy hơn.

Chỉ cần qua một nụ hôn , bạn có thể biết đàn ông yêu thật lòng hay không, có dịu dàng nâng niu bạn trong lòng hay không? Nếu khi hôn đàn ông có 4 cử chỉ đặc biệt này thì hãy hiểu anh ấy thật sự quý trọng bạn!

Khi đàn ông đang chìm đắm trong tình yêu, dù là ai cũng trở nên dịu dàng. Từng cái động chạm của anh ấy dành cho bạn đều nhẹ nhàng, vì trong lòng thật sự muốn nâng niu bạn như một cành hoa. Nhất là khi hôn nhau, anh ấy sẽ muốn chạm vào má và cổ của bạn.

Ngược lại, nếu đàn ông luôn có những nụ hôn mà chẳng muốn ôm ấp, gần bạn hơn thì cũng nói lên rằng tình cảm của anh ấy dành cho bạn chưa nhiều. Hoặc với nhiều đàn ông, đó là dấu hiệu rằng anh ta chỉ muốn “lên giường” với bạn.

Đàn ông khi không yêu bạn nhiều và chỉ nghĩ đến chuyện tình dục thì anh ta sẽ xem việc chạm vào cổ hay má của bạn là hành động thừa thãi, chẳng cần thiết. Đây là suy nghĩ, sau đó thể hiện qua hành động có phần hời hợt, lạnh nhạt của đàn ông khi hôn bạn.

Vuốt tóc

Đàn ông thường vuốt tóc người phụ nữ mình yêu, là hành động ấm áp và dịu dàng nhất của họ khi yêu. Khi muốn bảo vệ, dùng hết yêu thương để bảo vệ người phụ nữ của mình, đàn ông xem bạn như một đứa trẻ, một nàng công chúa để cưng nựng. Và cũng chỉ có đàn ông chân thành yêu mới có hành động này.

Đặc biệt là khi hôn, đàn ông thật lòng càng thích vuốt tóc bạn. Bạn sẽ vừa thấy sự chân thành và nồng nhiệt của anh ấy, vừa cảm thấy được yêu chiều. Vì nụ hôn lúc này không chỉ là thể hiện tình yêu mà còn cho bạn cảm giác an toàn vì được nâng niu, chở che.

Đan tay

Người đàn ông yêu bạn thật lòng và nhiều sẽ thích nắm tay bạn, vừa thể hiện tình cảm vừa muốn giữ lại bạn dù đi bất kì đâu. Ngay cả khi hôn, anh ấy cũng muốn đan tay mình vào tay bạn. Anh ấy còn muốn bạn hiểu rằng, dù làm gì đi đâu cũng hãy đi cùng anh ấy, đừng rời xa khỏi tay nhau.

Người đàn ông yêu bạn thật lòng và nhiều sẽ thích nắm tay bạn, vừa thể hiện tình cảm vừa muốn giữ lại bạn dù đi bất kì đâu - Ảnh minh họa: Internet

Kỳ thực, có những người đàn ông cực kì dối trá tới mức có thể giả vờ trong mọi hành động, biểu hiện, khiến phụ nữ một lòng tin tưởng yêu thương. Nhưng dù có cố thế nào thì bản chất cũng không thể cả đời bị giấu kín. Đặc biệt là trong khi hôn, họ càng khó kiểm soát hoặc nghĩ rằng bạn không để ý.

Vì thế, có những hành động khi hôn của đàn ông nếu để ý kỹ bạn sẽ nhận ra đây có phải là người đàn ông yêu thật lòng, xứng đáng để bạn trao gửi cả đời hay không.