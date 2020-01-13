5 kiểu vợ chỉ có thể ‘trơ mắt’ nhìn chồng bị người thứ ba cướp đi

Phụ nữ yêu 13/01/2020 05:02

Người thứ ba sẽ tận dụng khuyết điểm của 5 kiểu phụ nữ này để giành lấy trái tim của đàn ông. Nếu không biết cách giữ chồng, 5 kiểu vợ này đành chịu mất chồng nếu người thứ ba xuất hiện.

Có thể nói, cách giữ chồng của 5 kiểu phụ nữ này luôn có sơ hở để người thứ ba xen vào bất cứ lúc nào.

Không biết nấu ăn

Phụ nữ ngày nay có thể giải quyết bài toán ăn uống mỗi ngày của gia đình bằng nhiều cách. Bạn có thể nhờ vào sự trợ giúp của cha mẹ, người giúp việc, hoặc thậm chí ăn ở ngoài. Nhưng nếu bạn hoàn toàn không biết nấu nướng, thậm chí là món ăn mà chồng thích thì thật sự không hay. Vì ông chồng nào cũng muốn vợ biết chút ít chuyện bếp núc.

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Có thể nói, cách giữ chồng của 5 kiểu phụ nữ này luôn có sơ hở để người thứ ba xen vào bất cứ lúc nào - Ảnh minh họa: Internet

Ít ra, khi anh ấy bất chợt đói, vợ có thể nấu một vài món để no bụng. Hay nếu là món anh ấy thích, vợ lại chuẩn bị chu đáo vào một dịp đặc biệt nào đó, anh ấy càng thấy hạnh phúc hơn.

Biết nấu ăn, không chỉ là cách để phụ nữ chăm sóc bản thân, mà còn là cách thể hiện tình yêu với chồng con. Và nếu thiếu bữa ăn gia đình, đàn ông sẽ có cảm giác thiếu sự yêu thương, chăm sóc từ vợ. Vì thực tế, nhiều đàn ông ngoại tình vì những bữa cơm do chính tay người thứ ba làm. Nếu đã để cho đàn ông say mê “cơm ngoài” thì phụ nữ khó mà giữ được chồng.

Bỏ bê việc làm đẹp

Dù không hẳn đàn ông nào ngoại tình cũng vì vợ xấu đi, nhưng sự thật là đàn ông nào cũng thích ngắm vợ xinh đẹp. Vợ xinh đẹp không chỉ cho đàn ông cảm giác “đã mắt”, mà còn là hãnh diện vì có người vợ biết chăm sóc bản thân chu đáo.

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Vợ xinh đẹp không chỉ cho đàn ông cảm giác “đã mắt”, mà còn là hãnh diện vì có người vợ biết chăm sóc bản thân chu đáo - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ sẽ thấy mâu thuẫn khi bản thân đã dành nhiều thời gian cho gia đình, sao chồng còn đòi hỏi họ phải làm đẹp? Kỳ thực, trong hôn nhân, nếu cả hai không có ý thức chăm sóc cho bản thân thì sẽ dần mất sức hút lẫn nhau. Tốt nhất là bạn nên cân bằng thời gian cho gia đình và bản thân, cũng đòi hỏi chồng tạo điều kiện để mình làm đẹp. Với đàn ông, vợ làm đẹp thì chỉ có lợi. Và đàn ông thương vợ sẽ không ngại giúp vợ ngày một xinh đẹp hơn.

Không biết ghen

Phụ nữ ghen cũng cần có nghệ thuật. Ghen nhiều quá không tốt, ghen ít quá cũng không hay, tốt nhất là vừa đủ và đúng cách. Đầu tiên, là hãy ghen khéo, như lạt mềm buộc chặt, lúc thì nên nhẹ nhàng tinh tế để chồng nhận thức được, lúc thì nên cứng rắn nghiêm túc để chồng phải nhìn lại mình.

Ngược lại, phụ nữ không quản được cơn ghen của mình sẽ tự hạ thấp giá trị của bản thân, đồng thời cho người thứ ba cơ hội xen vào.

Nói xấu chồng

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Quan trọng là phụ nữ chỉ cần giữ chính mình xinh đẹp, thấu hiểu, tinh tế và giàu cảm thông trước chồng - Ảnh minh họa: Internet

Nếu biết bị vợ nói xấu, đàn ông sẽ có cảm giác bị phản bội, mất lòng tin. Vì người họ tin tưởng nhất là vợ. Phụ nữ nói xấu chồng chính là phạm vào điều đại kỵ của đàn ông. Hành động này chỉ càng đẩy chồng về phía người phụ nữ khác.

Quá lấn lướt chồng

Trong hôn nhân, chỉ có đàn bà dại mới muốn hơn chồng. Một người vợ khôn ngoan thì dù có hơn chồng cũng giả vờ thua, giả vờ để chồng mạnh hơn, giỏi hơn mình. Chứng minh bản thân hơn chồng chỉ khiến hôn nhân dễ lâm vào ngõ cụt. Vì ở cạnh một người phụ nữ luôn giỏi hơn mình, lấn lướt mình, đàn ông sẽ thấy ức chế, tự ti. Đây sẽ là sơ hở để một người thứ ba biết mềm mỏng, nhún nhường trước đàn ông chen chân vào.

Phụ nữ muốn hạnh phúc trong hôn nhân cũng cần có cách giữ chồng khôn khéo. Mà quan trọng là phụ nữ chỉ cần giữ chính mình xinh đẹp, thấu hiểu, tinh tế và giàu cảm thông với chồng.

Đàn ông bản lĩnh yêu thương vợ, đàn ông kém cỏi chỉ yêu thương bản thân

Đàn ông bản lĩnh yêu thương vợ, đàn ông kém cỏi chỉ yêu thương bản thân

Ở đời, đàn ông tử tế hay không chỉ người vợ bên cạnh mới biết rõ. Bởi đàn ông bản lĩnh yêu thương vợ, còn đàn ông kém bản lĩnh chỉ biết yêu quý bản thân.

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