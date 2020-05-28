5 hành động PHŨ của đàn ông chứng tỏ anh ấy yêu bạn hơn cả sinh mệnh

Phụ nữ yêu 28/05/2020 14:24

Không phải đàn ông tốt nào cũng ngọt ngào, đôi khi có người rất thô lỗ nhưng lại chân thành yêu thương bạn thật lòng thật dạ.

Dưới đây là những hành động phũ phàng của đàn ông nhưng lại chứng tỏ anh ấy yêu bạn hơn cả sinh mệnh của mình, phụ nữ khôn ngoan nên biết trân trọng.

Thẳng thắn chê khi bạn không gọn gàng

Đây là hành động phũ phàng nhưng mang ý nghĩa tốt của đàn ông. Họ không thích nhìn bạn trong bộ dạng luộm thuộm, không muốn bạn giữ thói quen này ra đường. Điều mà họ thích đó là nhìn thấy bạn lúc nào cũng tươm tất, sạch sẽ.

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Đàn ông tốt thường sẽ thẳng thắn với bạn - Ảnh minh họa: Internet

Họ muốn bạn lúc nào cũng tự tin và yêu thương bản thân mình nhiều một chút. Vả lại sự chê bai thẳng thắn của anh ấy cũng sẽ giúp bạn nhận thức được mình cần làm gì để xinh đẹp hơn.

Dành thời gian cho sở thích riêng của mình

Đàn ông ai cũng có những sở thích riêng. Họ không thích suốt ngày bám lấy vợ, cũng không muốn vợ cứ kè kè bên mình mà quên đi những việc của bản thân.

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Đàn ông tử tế muốn bạn dành thời gian cho bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên họ sẽ làm những việc riêng của mình và đôi khi từ chối nhẹ nhàng việc đi theo bạn mua sắm, cà phê với bạn bè chẳng hạn. Vì họ muốn bạn có không gian riêng và bản thân họ cũng có những khoảng thời gian thoải mái. Đây cũng là cách giữ lửa hôn nhân khôn ngoan.

Không muốn cãi vã hay đôi co với bạn

Người đàn ông tốt sẽ không thích đôi co với bạn. Họ sẽ tránh thật xa những cuộc cãi vã để tránh làm bạn tổn thương. Đôi khi bạn sẽ thấy anh ấy phũ phàng vì không muốn nói chuyện với bạn.

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Họ không thích đôi co với bạn - Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng, đây là suy nghĩ tốt mà anh ấy dành cho bạn. Vì đàn ông ý thức được bản thân nóng tính, nếu nói hay tranh cãi người phụ nữ sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Cách tốt nhất là họ im lặng hoặc phớt lờ những cuộc cãi vã không đáng có.

Luôn tôn trọng sự thật

Người đàn ông yêu thật lòng luôn từ chối những lời nói dối. Họ lúc nào cũng tôn trọng sự thật. Ví dụ như bạn mặc chiếc áo này không đẹp, anh ấy sẽ nói ngay.

Họ không thích nói những lời sáo rỗng làm vợ vui nhất thời nhưng nhận lại nhiều lời chê của mọi người. Quan điểm của họ là tôn trọng sự thật và sẽ luôn thành thật để không làm bạn tổn thương.

Luôn nói rõ về điểm yếu của bạn

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Đàn ông tốt luôn tôn trọng sự thật - Ảnh minh họa: Internet

Nếu không thích điểm gì hoặc bạn còn mắc lỗi gì, người chồng thương vợ sẽ nói thẳng không vòng vo. Họ luôn muốn bạn là người hoàn hảo nhất. Trong một mối quan hệ, phụ nữ khôn ngoan nên nhớ hãy yêu người giúp mình tốt hơn mỗi ngày, chứ đừng thương người lúc nào cũng muốn mình tệ đi.

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