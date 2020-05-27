4 đặc điểm trên cơ thể của phụ nữ càng XẬP XỆ càng mất lộc, đàn bà khôn nên tân trang mỗi ngày

Dưới đây là những đặc điểm càng xập xệ càng mất lộc, đàn bà khôn ngoan tân trang mỗi ngày, đàn bà dại chỉ biết lặng lẽ nhìn bản thân “xuống cấp”.

Người càng tươi tắn, trẻ trung, có làn da căng mịn sẽ có nhiều phúc báo, may mắn gấp nhiều lần thiên hạ. Thế nên hãy chăm chỉ làm đẹp mỗi ngày. Nếu có thời gian rảnh hãy đi spa chăm sóc da , kéo căng vùng da ở mắt để đón lộc lớn.

Vùng da ở mắt căng mịn sẽ giúp phụ nữ xinh đẹp , tươi tắn hơn. Khi vùng da này bị chảy xệ sẽ khiến gương mặt trông già dặn, mất duyên. Đặc biệt là đánh mất nhiều lộc trời ban. Gương mặt là điểm nhấn thể hiện sự giàu có hay nghèo khổ của người phụ nữ.

Má

Khi rửa mặt, chăm sóc da hoặc trang điểm, tuyệt đối bạn đừng đánh phấn với chiều đi xuống. Vì hành động này sẽ khiến vùng da ở má chảy xệ mất duyên. Khi còn trẻ, có thể bạn sẽ không để ý đến vấn đề này vì sự chảy xệ của da không hiện rõ. Nhưng khi về già, bạn sẽ nhìn thấy chân thật nhất làn da của mình đã thay đổi nhiều như thế nào.

Phụ nữ có đôi gò má căng mịn sẽ may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Người có làn da căng, đôi gò má hồng hào sẽ có số may mắn, giàu sang. Không chỉ thu về may mắn cho bản thân, bạn còn mang đến sự giàu sang cho người xung quanh mình. Có thể nói người sở hữu làn da căng mướt bất chấp độ tuổi sẽ có cuộc sống như vua chúa.

Ngực

Phụ nữ nên nâng cấp vùng ngực của mình - Ảnh minh họa: Internet

Ngực của phụ nữ là đặc điểm quan trọng giúp tôn lên dáng vẻ đẹp đẽ. Đây cũng là bộ phận của phụ nữ mà đàn ông thích ngắm nhất. Thế nên đàn bà khôn ngoan hãy chăm sóc bầu ngực của mình thật đầy đặn, tuyệt đối không được chảy xệ. Vì khi bộ phận này “xập xệ” sẽ làm cho bạn mất lộc. Thậm chí không còn duyên dáng, xinh đẹp trong mắt chồng.

Mông

Hãy tập luyện thường xuyên để có bờ mông căng đầy sức sống - Ảnh minh họa: Internet

Hãy luyện tập thể dục mỗi ngày để có bờ mông căng đầy sức sống. Đặc điểm này thể hiện sự trẻ trung, khỏe khoắn của người phụ nữ. Đồng thời cũng là nơi lộc lá đổ về giúp bạn có cuộc sống giàu sang, tiền tiêu không hết. Đàn ông cũng cực kỳ thích đặc điểm quyến rũ này của người phụ nữ.