Trong hôn nhân, phụ nữ chắc chắn phải hy sinh nhiều thứ cho chồng con. Dù vậy, nếu chỉ biết hy sinh mà không nghĩ cho bản thân, không đòi hỏi công nhận và yêu thương từ chồng con, thì phụ nữ sẽ dễ khổ tâm cả đời. Vì nếu bạn xem hy sinh của bản thân là việc đương nhiên thì sẽ chẳng ai biết bạn đã cố gắng, nỗ lực vì họ thế nào.

Vì phụ nữ nếu không biết quý trọng bản thân trước thì khó mà hạnh phúc trong hôn nhân được.

Chìa khóa để đàn bà hạnh phúc trong hôn nhân chính là phải biết yêu thương bản thân. Bạn có 10 phần thì có thể dùng 7 phần để hy sinh cho gia đình, và 3 phần còn lại thì phải nghĩ cho chính mình. Chẳng hạn như bạn có thể dừng sự nghiệp một thời gian ngắn để chăm sóc gia đình, nhưng đừng từ bỏ đam mê của bản thân. Hay nếu bạn có 5 tiếng rảnh rỗi mỗi ngày thì hãy dành 3 hay 4 tiếng cho chồng con và thời gian ít ỏi còn lại cho chính mình.

Phụ thuộc tài chính và tinh thần vào chồng

Sức hút và giá trị của phụ nữ trong hôn nhân nằm ở sự độc lập cơ bản về tinh thần và tài chính.

Phụ nữ có quyền xài tiền của chồng, vì của chồng thì công vợ. Đó vừa là quyền lợi, vừa là cách đòi hỏi chồng có trách nhiệm, yêu thương bạn bằng tiền bạc thực tế. Nhưng đừng phụ thuộc tài chính vào chồng. Phụ nữ không có tài chính trong hôn nhân tiềm tàng rất nhiều nỗi khổ tâm. Vì tự do tài chính cũng là một nhu cầu, một cách thể hiện bản thân hay cách quy định cư xử của người khác với mình.

Sức hút và giá trị của phụ nữ trong hôn nhân nằm ở sự độc lập cơ bản về tinh thần và tài chính - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ cũng phải có sự tự chủ về mặt tinh thần. Dù rằng có chồng là để có người chia sẻ, thấu hiểu, nhưng đừng quá phụ thuộc tinh thần vào chồng. Những dấu hiệu như chuyện gì cũng để chồng quyết định thay, đặt hết hy vọng, mong muốn của bản thân vào chồng… kỳ thực sẽ làm phụ nữ lâm vào thế yếu trong tình cảm vợ chồng. Vì đàn ông không thích phụ nữ quá nhu nhược, yếu đuối. Bạn có thể yếu đuối vài lúc để cần chồng chở che, nhưng nhất định phải chủ động tìm niềm vui, đam mê riêng trong cuộc sống.

Không có chính kiến

Phụ nữ không có chính kiến trong hôn nhân thường bị chồng xem thường. Phụ nữ có chính kiến, dứt khoát và kiên định sẽ giữ được vị thế nhất định trong gia đình. Đây cũng là một phần “cương” trong lối hành xử của vợ khiến chồng nể trọng.

Khi làm vợ, bạn có thể bao dung làm lơ nhiều việc không cần thiết để giữ hạnh phúc gia đình. Nhưng bạn phải có những quy định, ranh giới rõ ràng về chính kiến, quan niệm và mong muốn trong hôn nhân. Đó không chỉ là cách thể hiện cá tính của bản thân mà còn là quy ước rõ ràng để hòa thuận với chồng.

Để chồng xem thường bên ngoại

Phụ nữ có hai điểm nhạy cảm không để người khác chạm vào, là con cái và cha mẹ ruột. Và với chồng, nếu bạn để anh ấy xem thường bên ngoại thì cũng đồng nghĩa với việc bạn đồng ý để anh ấy xem thường bạn. Phụ nữ nhiều khi nghĩ để giữ yên ấm cho gia đình mà không quan tâm cách cư xử, nhìn nhận của chồng với bên ngoại. Nhưng đây sẽ là nguồn cơn cho lối suy nghĩ thiếu tôn trọng của chồng.

Kỳ thực, đàn bà bất hạnh hay hạnh phúc một phần là do bản thân quyết định - Ảnh minh họa: Internet

Bạn nên giữ thái độ nghiêm túc với chồng về việc mong muốn anh ấy giữ tôn trọng với cha mẹ ruột. Cũng phải để chồng hiểu rằng, cách cư xử của anh ấy với bên ngoại sẽ quyết định cách cư xử của bạn với gia đình chồng. Nền tảng này cần được vững chắc để bảo vệ quyền lợi của bạn trong gia đình.

Chấp nhận sự phản bội nhiều lần

Phụ nữ có thể tha thứ cho chồng ngoại tình lần đầu. Sự cảm thông, bao dung này là cần thiết trong những trường hợp có thể chấp nhận. Vì không ai hoàn hảo, và ngoại tình là vết nứt trong tình cảm vợ chồng. Nhưng nếu chồng phản bội đến lần thứ hai, ba… thì đừng bao giờ tha thứ. Vì đây không còn là vấn đề tình cảm vợ chồng rạn nứt, mà là chồng đã thay lòng đổi dạ. Và với một người như thế, phụ nữ đừng tiếc buông tay. Bởi càng chấp nhận sự phản bội thì bản thân bạn sẽ càng không có lối thoát về sau.

Kỳ thực, đàn bà bất hạnh hay hạnh phúc một phần là do bản thân quyết định. Vì vậy, hãy cho mình lựa chọn trước khi để bất hạnh tìm đến mình.