Đàn bà cứ yêu đi, đừng ngại nhưng cũng… đừng dại!

Nếu bạn là một người đàn bà mạnh mẽ, bạn có thể yêu hết mình và rời đi dứt tình. Nhưng nếu bạn chỉ là một người phụ nữ bình thường, thậm chí là yếu đuối, thì đừng yêu quá sâu, đừng cho quá nhiều. Hãy chấp nhận rằng bản thân không mạnh mẽ trong tình yêu, vì thế phải yêu lấy trái tim của mình. Đừng trao hết cho người khác, bởi một khi mất mát bạn sẽ chẳng còn gì trong tim.

Tình yêu là điều đẹp đẽ, nhưng một tình yêu làm bạn khổ đau thì không phải là điều đẹp đẽ dành cho bạn. Có thể nó phải dành cho một người khác, còn bạn vẫn chưa tìm được một tình yêu dành cho mình. Hãy nhớ, người bạn yêu có thể không hoàn mỹ, nhưng tình yêu của người ấy phải làm bạn thấy mình tốt hơn và hạnh phúc hơn.

Thật sự, có những điều là không thể, dù bạn có cố gắng thế nào thì kết quả cũng vẫn là không thể. Chẳng phải vì bạn chưa đủ tốt, mà là bạn không thể có được người không dành cho bạn. Đừng cố chấp, nhân duyên không thể cưỡng cầu, lòng người càng không thể ép buộc. Việc đúng đắn nhất bạn có thể làm là buông tay, và kiên nhẫn đợi chờ một người đúng nhất xuất hiện.

Đừng chọn điều mình không muốn

Ban đầu, có thể bạn nghĩ rằng chỉ cần tình yêu, bạn có thể chiến thắng cả thế giới. Nhưng nếu tình yêu đó biến đổi chính bạn và cuộc sống của mình thành điều bạn chưa từng muốn thì hãy dừng lại. Đừng chọn điều bạn không muốn, chỉ có tình yêu thôi thì năm dài tháng rộng bạn cũng sẽ kiệt sức. Hãy chọn một người là điểm tựa để bạn đi con đường bạn ao ước, sống cuộc đời bạn mong muốn, và dù có hy sinh cũng tự nguyện không oán than. Bởi vì đời phụ nữ vốn đã nhiều thiệt thòi, vì bản thân nhiều hơn cũng là điều chính đáng.

Đừng cho rằng tình yêu là tất cả

Ở những năm tháng tuổi trẻ, có lẽ đàn bà hạnh phúc vì nghĩ có tình yêu sẽ có tất cả. Nhưng tình yêu lại không bao giờ là tất cả. Người ta khó có thể yêu ai cả đời, sống cùng nhau tình yêu rồi cũng sẽ biến thành tình nghĩa. Sau đó thì yêu hay không yêu cũng không còn quan trọng, cốt là có sống cạnh nhau thoải mái được hay không. Đừng tìm kiếm một tình yêu hoàn mỹ, hãy tìm một người vừa vặn ở bên bạn thật hòa hợp.

Đừng níu kéo, ngay cả khi bị bỏ rơi

Điều cấm kỵ nhất của đàn bà yêu đương chính là níu kéo đối phương - Ảnh minh họa: Internet

Điều cấm kỵ nhất của đàn bà yêu đương chính là níu kéo đối phương. Ngay cả khi bị bỏ rơi cũng càng không thể níu kéo chỉ để bớt tổn thương. Đàn ông đã đi thì không điều gì có thể giữ. Đàn bà đã yêu thì phải ngẩng cao đầu, dù có bị bỏ lại.

Bạn không sai, tình yêu không sai, chỉ là đã đến lúc phải chia tay. Yêu nhau xong rồi, chẳng ai bỏ ai, chỉ là tình yêu đã không còn. Đừng níu kéo, đừng ủy lụy, bởi dẫu đàn ông có ở lại thì họ cũng sẽ lại rời đi. Còn bạn, níu kéo họ vì ấm ức, hay vì còn yêu? Nếu ấm ức thì hãy sống tốt hơn để tìm một người tốt hơn. Nếu còn yêu, vậy thì càng phải chia tay, chuyện của trái tim còn vương vấn không liên quan đến việc tự trọng phải được giữ gìn.

Kỳ thực, đàn bà hạnh phúc là người khôn ngoan trong tình yêu. Không hẳn là vì họ không yêu nhiều, mà là vì họ yêu bản thân hơn. Đàn bà ích kỷ trong tình yêu một chút, hóa chăng lại may mắn hơn một chút…