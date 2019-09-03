5 dấu hiệu chứng tỏ một người phụ nữ được hưởng phúc báo từ kiếp trước

Nhiều người nghĩ rằng những ai may mắn suôn sẻ ở kiếp này đều là do số phận sắp đặt. Nhưng thật ra, đó là phúc báo họ nhận được từ những việc làm thiện lành từ kiếp trước. Đây là nhân quả trong vòng tròn sinh mệnh của con người. Sống càng tốt thì sẽ tích nhiều phúc đức về sau. Sống càng tệ bạc thì chỉ nhận nghiệp báo sau này.

Khi bạn nghĩ mình sẽ gặp chuyện xui rủi, chẳng lành nhưng cuối cùng vẫn bình yên vô sự thì đây chính là nhờ phúc đức từ kiếp trước bạn tích được đã giúp bạn tai qua nạn khỏi. Bởi thế mới nói, kiếp trước sống thế nào thì kiếp này bạn sẽ nhận lại kết quả hay hậu quả như thế. Sống thiện lành, tốt đẹp thì nhận quả ngọt, sống ác nhân thất đức thì nhận hậu quả khó tránh.

Phụ nữ tích đức từ kiếp trước thì kiếp này sẽ gặp nhiều vận may. Có thể thấy nhiều người cũng gặp vận hạn như bạn nhưng họ ốm đau nặng, thậm chí gặp tai nạn khó vượt qua. Nhưng bạn lại có thể may mắn vượt qua vận hạn như một điều kỳ tích.

2. Bạn có ngoại hình ưa nhìn, xinh đẹp

Không phải người phụ nữ nào sinh ra cũng được trời ban cho khuôn mặt ưa nhìn, vóc dáng nổi bật. Đây cũng là một loại phúc báo chỉ khi sống tốt ở kiếp trước thì kiếp này bạn mới có thể có. Nếu kiếp này bạn có ngoại hình đẹp đẽ thì hãy biết ơn vì kiếp trước bạn đã sống tốt để có được vận may ở kiếp này.

3. Có nhiều người bạn tốt biết trân trọng mình

Nếu kiếp này phụ nữ may mắn có được những mối nhân duyên tốt đẹp này thì nhất định phải biết trân trọng và cho đi nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Gặp được bạn tốt, người tốt chính là nhân duyên tốt mà không phải ai cũng có được. Nhiều người vì gặp phải kẻ xấu mà tổn hại đến vận mệnh. Bởi thế, nếu bên cạnh bạn có nhiều bạn bè tốt, sẵn sàng giúp đỡ bạn khi gặp khó khăn thì chính là phúc báo bạn nhận được từ kiếp trước. Nếu kiếp này bạn có được những mối nhân duyên tốt đẹp này thì nhất định phải biết trân trọng và cho đi nhiều hơn.

4. Gặp được người bạn đời trân trọng, yêu thương mình

Nếu phụ nữ hạnh phúc vì gặp được người bạn đời đối đãi chân thành thì là vì kiếp trước họ đã sống thật tâm, đặt phúc đức lên hàng đầu nên kiếp này gặp được người yêu thương, chung thủy cả đời. Cội nguồn cho nhân duyên tốt đẹp của con người đều là từ chính bản thân biết trọng nghĩa trọng tình.

5. Người sống thiện lương, tin vào luật nhân quả

Phụ nữ may mắn ở đời đều là nhờ vào phúc đức tích được từ kiếp trước - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tin vào luật nhân quả thì sẽ sống với cách đối nhân xử thế biết trước sau, ôn hòa và chân thành với mọi người xung quanh. Dù là trong lời nói hay hành động, họ đều biết điều chỉnh để không gây tổn thương cho bất kì ai.

Những ai tin vào luật nhân quả ở đời luôn sống với cái tâm thiện lành, nên càng giúp họ tích nhiều phúc đức cho bản thân. Từ đó, họ lại càng giúp chính mình có những vòng luân hồi tốt đẹp hơn trong những kiếp sau.

Phụ nữ may mắn ở đời đều là nhờ vào phúc đức tích được từ kiếp trước. Bởi vậy, ở kiếp này, cũng hãy giữ đức và không ngừng tạo đức cho mình ở những kiếp sau.