5 dấu hiện đàn ông ghen "tím mặt", đàn bà thông minh “bắt mạch” đúng để xoa dịu, làm giảm bớt cảm giác bất an trong chàng

Phụ nữ yêu 29/06/2022 08:16

Những cơn ghen của đàn ông cũng không khác gì phụ nữ, sẵn sàng “bùng nổ” nếu bị kìm nén quá lâu.

1. Chú ý đến bạn nhiều hơn bình thường

Thay vì mọi ngày không để ý bạn ra ngoài mặc trang phục gì, tô son gì, giờ anh ấy lại chú ý nhiều hơn. Nếu bạn ra ngoài mặc bộ váy ngắn hơn mọi lần, anh ấy sẽ lập tức thắc mắc. 

Nếu bạn tô một màu son khác quyến rũ hơn, anh ấy cũng không bỏ qua. Hoặc anh ấy sẽ để ý xem bạn nhắn tin với ai, gọi điện cho ai...

Sự để ý này của đàn ông có thể chỉ thể hiện bằng những câu hỏi đơn giản, không bày tỏ gì rõ ràng. Nhưng chắc chắn đây là dấu hiệu đàn ông đang ghen vì bạn. Anh ấy sợ bạn xinh đẹp hơn để người đàn ông nào đó chú ý.

Anh ấy sợ bạn đang nói chuyện với người đàn ông khác nào đó. Vì ghen tuông nên muốn biết, vì ghen nên hay hỏi và để ý.

2. Im lặng khó hiểu

Đàn ông thường im lặng vì nhiều lý do. Nhưng ghen tuông cũng là một lý do đàn ông im lặng. Đây có thể là dấu hiệu đàn ông ghen “ngầm”.

Dù không nói ra, nhưng họ đang âm thầm tỏ ra khó chịu, không biết phải bày tỏ sự ghen tuông của mình thế nào cho đúng mực, làm sao để thật “đàn ông” trong mắt bạn.

Đàn ông im lặng khi ghen là vì vướng mắc một hành động nào đó của bạn. Có thể vì thấy bạn khá thân thiết với một đồng nghiệp nam nào đó, hay cử chỉ vui vẻ với người bạn cũ lâu ngày không gặp.

Và anh ấy im lặng là vì giận hờn bạn nhưng không biết phải thể hiện thế nào. Lúc này, bạn nên tinh ý để nhận biết sự bất an của người đàn ông bên cạnh.

5 dấu hiện đàn ông ghen 'tím mặt', đàn bà thông minh “bắt mạch” đúng để xoa dịu, làm giảm bớt cảm giác bất an trong chàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

3. Đăng tải nội dung tâm trạng trên mạng 

Đàn ông cũng giống như phụ nữ, nếu quá giận hờn, khó chịu sẽ tìm đến mạng xã hội để giải tỏa. Nếu anh ấy là một người ít sử dụng mạng xã hội, thì một nội dung khá tâm trạng thể hiện cảm giác của anh ấy hiện tại.

Đó có thể là một bản tình ca buồn, ca khúc với lời ca sầu não. Lời bài hát đôi khi sẽ thể hiện một phần tâm trạng của anh ấy hiện tại.

4. Tỏ ra khó chịu khi bạn nói chuyện với người đàn ông khác

Đây là dấu hiệu rõ ràng nhất cho cơn ghen tuông của người đàn ông. Không còn im lìm giữ kín, hay gián tiếp thể hiện qua điều gì, họ trực tiếp bày tỏ cảm giác khó chịu khi bạn có giao tiếp với người đàn ông khác luôn.

Dù bạn chỉ nói chuyện bình thường với người khác giới, nhưng nếu đấy là đối tượng đáng nghi thì anh ấy vẫn thấy khó chịu. Anh ấy có thể thở dài, mặt mày bực tức, hoặc có những hành động không hề giống như anh ấy bình thường.

Bạn đừng thấy không vui, vì có lẽ anh ấy chỉ đang ghen tuông nhưng lại không biết phải thể hiện thế nào để cho bạn biết.

5. Tìm cớ để bạn không thể ra ngoài với người đàn ông khác

Dù là đồng nghiệp hay bạn bè thân, anh ấy cũng không muốn bạn đi cùng. Vì đây có thể là đối tượng anh ấy thấy hoài nghi và không an toàn.

Hành động này thể hiện cơn ghen thật sự không hề nhỏ của đàn ông. Anh ấy đã dùng hành động dứt khoát để thể hiện sự ghen tuông của mình.

Người ta nói, đàn bà ghen mới đáng sợ, nhưng thực tế đàn ông cũng không kém gì. Chỉ khác là, đàn ông ghen thì hay im lặng, thể hiện bằng cử chỉ, điệu bộ.

Nhưng cơn ghen của họ cũng không khác gì phụ nữ, sẵn sàng “bùng nổ” nếu bị kìm nén quá lâu. Một người đàn bà thông minh sẽ “bắt mạch” đúng cơn ghen của chồng, để xoa dịu, làm giảm bớt cảm giác bất an trong anh ấy.

Đàn ông yêu bạn nhiều hay ít, coi trọng hay xem thường bạn, đừng xem lúc cả hai vui vẻ suôn sẻ, mà hãy nhìn thời điểm này

Đàn ông yêu bạn nhiều hay ít, coi trọng hay xem thường bạn, đừng xem lúc cả hai vui vẻ suôn sẻ, mà hãy nhìn thời điểm này

Chỉ khi yêu nhiều và thật lòng, đàn ông mới có thể cư xử kiên định như thế. Còn khi đã không yêu sâu đậm, chỉ cần mâu thuẫn đủ lớn, họ sẽ nghĩ đến việc chia tay khi cãi nhau.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông đàn ông ghen đàn ông yêu

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 37 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 37 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 7 giờ 2 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 37 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 37 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 52 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 10 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này