5 dấu hiện đàn ông ghen "tím mặt", đàn bà thông minh “bắt mạch” đúng để xoa dịu, làm giảm bớt cảm giác bất an trong chàng

Thay vì mọi ngày không để ý bạn ra ngoài mặc trang phục gì, tô son gì, giờ anh ấy lại chú ý nhiều hơn. Nếu bạn ra ngoài mặc bộ váy ngắn hơn mọi lần, anh ấy sẽ lập tức thắc mắc.

1. Chú ý đến bạn nhiều hơn bình thường

Sự để ý này của đàn ông có thể chỉ thể hiện bằng những câu hỏi đơn giản, không bày tỏ gì rõ ràng. Nhưng chắc chắn đây là dấu hiệu đàn ông đang ghen vì bạn. Anh ấy sợ bạn xinh đẹp hơn để người đàn ông nào đó chú ý.

Nếu bạn tô một màu son khác quyến rũ hơn, anh ấy cũng không bỏ qua. Hoặc anh ấy sẽ để ý xem bạn nhắn tin với ai, gọi điện cho ai...

Anh ấy sợ bạn đang nói chuyện với người đàn ông khác nào đó. Vì ghen tuông nên muốn biết, vì ghen nên hay hỏi và để ý.

2. Im lặng khó hiểu

Đàn ông thường im lặng vì nhiều lý do. Nhưng ghen tuông cũng là một lý do đàn ông im lặng. Đây có thể là dấu hiệu đàn ông ghen “ngầm”.

Dù không nói ra, nhưng họ đang âm thầm tỏ ra khó chịu, không biết phải bày tỏ sự ghen tuông của mình thế nào cho đúng mực, làm sao để thật “đàn ông” trong mắt bạn.

Đàn ông im lặng khi ghen là vì vướng mắc một hành động nào đó của bạn. Có thể vì thấy bạn khá thân thiết với một đồng nghiệp nam nào đó, hay cử chỉ vui vẻ với người bạn cũ lâu ngày không gặp.

Và anh ấy im lặng là vì giận hờn bạn nhưng không biết phải thể hiện thế nào. Lúc này, bạn nên tinh ý để nhận biết sự bất an của người đàn ông bên cạnh.

Ảnh minh họa: Internet

3. Đăng tải nội dung tâm trạng trên mạng

Đàn ông cũng giống như phụ nữ, nếu quá giận hờn, khó chịu sẽ tìm đến mạng xã hội để giải tỏa. Nếu anh ấy là một người ít sử dụng mạng xã hội, thì một nội dung khá tâm trạng thể hiện cảm giác của anh ấy hiện tại.

Đó có thể là một bản tình ca buồn, ca khúc với lời ca sầu não. Lời bài hát đôi khi sẽ thể hiện một phần tâm trạng của anh ấy hiện tại.

4. Tỏ ra khó chịu khi bạn nói chuyện với người đàn ông khác

Đây là dấu hiệu rõ ràng nhất cho cơn ghen tuông của người đàn ông. Không còn im lìm giữ kín, hay gián tiếp thể hiện qua điều gì, họ trực tiếp bày tỏ cảm giác khó chịu khi bạn có giao tiếp với người đàn ông khác luôn.

Dù bạn chỉ nói chuyện bình thường với người khác giới, nhưng nếu đấy là đối tượng đáng nghi thì anh ấy vẫn thấy khó chịu. Anh ấy có thể thở dài, mặt mày bực tức, hoặc có những hành động không hề giống như anh ấy bình thường.

Bạn đừng thấy không vui, vì có lẽ anh ấy chỉ đang ghen tuông nhưng lại không biết phải thể hiện thế nào để cho bạn biết.

5. Tìm cớ để bạn không thể ra ngoài với người đàn ông khác

Dù là đồng nghiệp hay bạn bè thân, anh ấy cũng không muốn bạn đi cùng. Vì đây có thể là đối tượng anh ấy thấy hoài nghi và không an toàn.

Hành động này thể hiện cơn ghen thật sự không hề nhỏ của đàn ông. Anh ấy đã dùng hành động dứt khoát để thể hiện sự ghen tuông của mình.

Người ta nói, đàn bà ghen mới đáng sợ, nhưng thực tế đàn ông cũng không kém gì. Chỉ khác là, đàn ông ghen thì hay im lặng, thể hiện bằng cử chỉ, điệu bộ.

Nhưng cơn ghen của họ cũng không khác gì phụ nữ, sẵn sàng “bùng nổ” nếu bị kìm nén quá lâu. Một người đàn bà thông minh sẽ “bắt mạch” đúng cơn ghen của chồng, để xoa dịu, làm giảm bớt cảm giác bất an trong anh ấy.