5 đặc điểm của phụ nữ sắc sảo khiến đàn ông phải 'sợ'

Với đàn ông, phụ nữ sắc sảo chẳng khác gì chất gây nghiện, đã “thử” qua rồi thì khó mà “cai” nổi. Đây là 5 đặc điểm của người phụ nữ này.

Đàn ông có thể để ý đến ngoại hình của phụ nữ đầu tiên nhưng chỉ có phụ nữ khéo léo mới có thể giữ được trái tim của họ cả đời. Và sự thật là phần lớn đàn ông “sợ” đàn bà sắc sảo . Bởi chỉ cần “vương” vào người phụ nữ này, đàn ông hoặc là cả đời say mê, hoặc là cả đời không thể quên được.

Phụ nữ sắc sảo không thích dài dòng, vòng vo, họ thẳng và thật. Dù là trong bất kì mối quan hệ nào, họ đều để rõ quan điểm và cá tính của mình. Nhưng họ cũng rất khéo trong việc giữ gìn và duy trì những mối quan hệ quan trọng. Họ chỉ dùng phương thức thẳng thắn bày tỏ bản thân, nhưng vẫn giữ được sự duyên dáng và tinh tế cần thiết.

Người đàn bà sắc sảo luôn tinh tế trong việc đoán ý người khác. Họ có thói quen quan sát, phân tích tính cách và phản ứng của người xung quanh. Vì họ không muốn trở thành người bị động để người khác nhìn thấu. Họ thích cảm giác có thể đọc được suy nghĩ và hành động của người khác, khiến đối phương tò mò và hứng thú. Và chính điều này khơi gợi lên cảm giác muốn chinh phục của đàn ông. Đàn ông thích là những kẻ “săn mồi” nhưng sẽ càng hứng thú hơn với một “con mồi” khôn khéo.

Đàn ông lại cực kì thích tính cách này của đàn bà khéo léo. Vì đàn ông không cần phải suy đoán nhiều, sự thẳng thắn nhưng đầy cá tính ở phụ nữ lại thu hút họ hơn bao giờ hết.

Rõ ràng trong các mối quan hệ

Phụ nữ sắc sảo luôn có những ranh giới rõ ràng trong các mối quan hệ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà sắc sảo luôn có những ranh giới rõ ràng trong các mối quan hệ. Họ tôn trọng bản thân và đối phương, nên không bao giờ chấp nhận sự nhập nhằng hay vượt ranh giới cho phép. Với mối quan hệ càng lâu dài, họ càng nghiêm túc trong các nguyên tắc riêng. Và kiểu phụ nữ một khi yêu thật lòng sẽ hết sức cố gắng và không ngại hy sinh.

Đây còn là mẫu phụ nữ tinh tế trong tình cảm. Dù có thể là một người phụ nữ từng trải nhưng điều họ cần nhiều nhất trong một mối quan hệ là cảm giác an toàn, một tình yêu đủ chân thành và sâu sắc. Họ thẳng thắn chia sẻ tình yêu và cuộc sống với đối phương. Nhưng tình yêu họ trao đi cũng cá tính như sự khôn ngoan và đằm thắm trong con người họ.

Đàn ông khi yêu người phụ nữ này luôn bị thu hút bởi sự rõ ràng, dứt khoát của họ. Khi yêu thì hết mình, khi dứt tình thì dứt khoát, và bản lĩnh đó ở phụ nữ không dễ mà có được.

Thấu hiểu

Một người đàn bà khôn ngoan luôn nhận định rõ vị trí của mình trong bất kì mối quan hệ nào. Đó là cách họ thấu hiểu đối phương và biết bản thân muốn gì, phải làm gì. Họ luôn nghĩ cho bản thân đầu tiên, nhưng cũng tinh ý đặt mình vào vị trí của người khác để cảm nhận.

Một người đàn bà khôn ngoan luôn nhận định rõ vị trí của mình trong bất kì mối quan hệ nào - Ảnh minh họa: Internet

Sự thấu hiểu này đàn ông cực kì mong muốn ở phụ nữ. Họ muốn được thấu hiểu, hơn là đòi hỏi. Họ muốn có người đồng hành, hơn là lúc nào cũng phải gồng mình để bảo vệ người khác.

Luôn nhận định rõ chính mình

Phụ nữ sắc sảo không tự ti và cũng không tự kiêu. Họ đủ hiểu bản thân để biết mình là ai, ở đâu và đủ khiêm tốn để vừa vặn trước mắt người khác. Trong công việc hay tình yêu, họ đều lấy đó làm nền tảng. Nói đúng hơn chính là họ biết giá trị của bản thân, và không vì ai hay điều gì mà hạ thấp giá trị của mình.

Bởi thế, nếu đàn ông không tôn trọng bằng đúng hoặc hơn những giá trị mà họ có, người phụ nữ này sẽ không ngần ngại rời đi. Vì họ tự tin vào bản thân mình xứng đáng được đối đãi chân thành. Đàn ông luôn cẩn thận hành xử, thậm chí là “sợ” kiểu phụ nữ này cũng là vì thế!