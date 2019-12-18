5 đặc điểm của người vợ mà đàn ông 'có cho tiền' cũng không dám bỏ

Phụ nữ khi làm vợ thì ai cũng muốn chu toàn vun vén cho gia đình. Nhưng không phải người chồng nào cũng có cảm giác muốn về nhà, để không la cà quán xá sau giờ làm. Và một người vợ thông minh sẽ khiến đàn ông “nghiện” cảm giác về nhà.

Một người vợ khôn ngoan thì không sợ mất chồng, mà chồng mới sợ mất họ. Họ cũng không sợ bị bỏ, mà chồng cũng không dám bỏ họ. Đây là 5 đặc điểm của người vợ như thế.

Một người vợ giữ vai trò quan trọng trong gia đình chồng, được sự ủng hộ, yêu thương của cha mẹ chồng thì đàn ông luôn có sự nể trọng, yêu thương. Đây cũng sẽ là những người vợ giữ tiếng nói nhất định với các vấn đề trong gia đình. Đặc biệt, khi ngoại tình, đàn ông không chỉ phản bội vợ mà còn đang chống đối với cả gia đình.

Đây có thể là cảm giác quen thuộc của những bữa cơm ngon mà vợ nấu. Cảm giác thoải mái khi ở nhà luôn có một người vợ để lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ buồn vui mỗi ngày. Cảm giác con cái ngoan ngoãn đang đợi cha về cùng ăn cơm… Đó đều là những gì riêng biệt, quý giá nhất mà vợ muốn chồng phải “nghiện”, đi đâu cũng muốn về nhà nhanh.

Phụ nữ muốn giữ chặt đàn ông cả đời thì hãy trở thành một phần không thể thiếu trong gia đình anh ấy. Chỉ cần khéo léo trong các mối quan hệ, bày tỏ kính trọng, yêu quý với cha mẹ chồng chân thành nhất thì đàn ông sẽ không dám làm điều gì có lỗi với bạn.

Một người vợ vui vẻ, lạc quan

Một người vợ vui vẻ, lạc quan luôn cho đàn ông nguồn năng lượng tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Một người vợ vui vẻ, lạc quan luôn cho đàn ông nguồn năng lượng tích cực. Đàn ông sẽ không cảm thấy mệt mỏi khi gặp khó khăn, cũng không thấy chán nản với đời sống hôn nhân lâu dài. Không ai có thể ghét bỏ một người luôn cười nói tích cực. Đàn ông cũng thế. Ngược lại, họ lại càng muốn giữ vợ chặt hơn, vì sợ mất vợ bất cứ lúc nào.

Biết “yêu”

Người vợ quyến rũ nhất với đàn ông chính là ngoài phòng khách thì nền nã, mà lên giường thì nóng bỏng. Đàn ông thích vợ biết hư với mình chồng. Họ thích vợ chủ động bày tỏ, cùng họ chia sẻ và tận hưởng thăng hoa trong tình dục.

Bởi thế, phụ nữ nên trau dồi và đổi mới quan điểm cũng như cách thức trong đời sống tình dục với chồng. Đừng ngại, vì “hư” trong phòng ngủ chỉ khiến chồng say mê bạn hơn. Đó còn là cách để giữ hạnh phúc gia đình.

Luôn biết làm đẹp

Người vợ khôn ngoan luôn biết làm đẹp, không chỉ tốt cho mình mà còn là cách để giữ chồng đơn giản mà hiệu quả nhất! - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ không biết làm đẹp cho bản thân thì chính là thiệt thòi lớn nhất. Đặc biệt là phụ nữ có chồng thì càng phải biết chăm chút, yêu thương cơ thể, dung mạo của mình nhiều hơn. Đừng xem đó là việc phải làm để giữ chồng, mà là làm để mình thấy tự tin, vui vẻ hơn. Không chỉ vậy, phụ nữ làm đẹp còn là để chồng biết có nhiều người đàn ông khác đang nhìn vợ. Đàn ông một khi phát hiện điều đó thì chắc chắn sẽ không yên mà nghĩ cách giữ vợ kỹ hơn.

Bởi thế, người vợ khôn ngoan luôn biết làm đẹp, không chỉ tốt cho mình mà còn là cách để giữ chồng đơn giản mà hiệu quả nhất!