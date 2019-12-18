5 đặc điểm của người vợ mà đàn ông 'có cho tiền' cũng không dám bỏ

Phụ nữ yêu 18/12/2019 05:11

Có những người phụ nữ đàn ông không bao giờ dám bỏ. Đó là người vợ khôn ngoan, có những đặc điểm "thâu tóm" được trái tim dễ lung lay của đàn ông cả đời.

Một người vợ khôn ngoan thì không sợ mất chồng, mà chồng mới sợ mất họ. Họ cũng không sợ bị bỏ, mà chồng cũng không dám bỏ họ. Đây là 5 đặc điểm của người vợ như thế.

Khiến đàn ông “nghiện” cảm giác về nhà

Phụ nữ khi làm vợ thì ai cũng muốn chu toàn vun vén cho gia đình. Nhưng không phải người chồng nào cũng có cảm giác muốn về nhà, để không la cà quán xá sau giờ làm. Và một người vợ thông minh sẽ khiến đàn ông “nghiện” cảm giác về nhà.

vo khon ngoan 3
Người vợ khôn ngoan tạo cho đàn ông cảm giác muốn về nhà mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet

Đây có thể là cảm giác quen thuộc của những bữa cơm ngon mà vợ nấu. Cảm giác thoải mái khi ở nhà luôn có một người vợ để lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ buồn vui mỗi ngày. Cảm giác con cái ngoan ngoãn đang đợi cha về cùng ăn cơm… Đó đều là những gì riêng biệt, quý giá nhất mà vợ muốn chồng phải “nghiện”, đi đâu cũng muốn về nhà nhanh.

Khéo léo trong các mối quan hệ với gia đình chồng

Một người vợ giữ vai trò quan trọng trong gia đình chồng, được sự ủng hộ, yêu thương của cha mẹ chồng thì đàn ông luôn có sự nể trọng, yêu thương. Đây cũng sẽ là những người vợ giữ tiếng nói nhất định với các vấn đề trong gia đình. Đặc biệt, khi ngoại tình, đàn ông không chỉ phản bội vợ mà còn đang chống đối với cả gia đình.

Phụ nữ muốn giữ chặt đàn ông cả đời thì hãy trở thành một phần không thể thiếu trong gia đình anh ấy. Chỉ cần khéo léo trong các mối quan hệ, bày tỏ kính trọng, yêu quý với cha mẹ chồng chân thành nhất thì đàn ông sẽ không dám làm điều gì có lỗi với  bạn.

Một người vợ vui vẻ, lạc quan

vo khon ngoan 2
Một người vợ vui vẻ, lạc quan luôn cho đàn ông nguồn năng lượng tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Một người vợ vui vẻ, lạc quan luôn cho đàn ông nguồn năng lượng tích cực. Đàn ông sẽ không cảm thấy mệt mỏi khi gặp khó khăn, cũng không thấy chán nản với đời sống hôn nhân lâu dài. Không ai có thể ghét bỏ một người luôn cười nói tích cực. Đàn ông cũng thế. Ngược lại, họ lại càng muốn giữ vợ chặt hơn, vì sợ mất vợ bất cứ lúc nào.

Biết “yêu”

Người vợ quyến rũ nhất với đàn ông chính là ngoài phòng khách thì nền nã, mà lên giường thì nóng bỏng. Đàn ông thích vợ biết hư với mình chồng. Họ thích vợ chủ động bày tỏ, cùng họ chia sẻ và tận hưởng thăng hoa trong tình dục.

Bởi thế, phụ nữ nên trau dồi và đổi mới quan điểm cũng như cách thức trong đời sống tình dục với chồng. Đừng ngại, vì “hư” trong phòng ngủ chỉ khiến chồng say mê bạn hơn. Đó còn là cách để giữ hạnh phúc gia đình.

Luôn biết làm đẹp

vo khon ngoan 1
Người vợ khôn ngoan luôn biết làm đẹp, không chỉ tốt cho mình mà còn là cách để giữ chồng đơn giản mà hiệu quả nhất! - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ không biết làm đẹp cho bản thân thì chính là thiệt thòi lớn nhất. Đặc biệt là phụ nữ có chồng thì càng phải biết chăm chút, yêu thương cơ thể, dung mạo của mình nhiều hơn. Đừng xem đó là việc phải làm để giữ chồng, mà là làm để mình thấy tự tin, vui vẻ hơn. Không chỉ vậy, phụ nữ làm đẹp còn là để chồng biết có nhiều người đàn ông khác đang nhìn vợ. Đàn ông một khi phát hiện điều đó thì chắc chắn sẽ không yên mà nghĩ cách giữ vợ kỹ hơn.

Bởi thế, người vợ khôn ngoan luôn biết làm đẹp, không chỉ tốt cho mình mà còn là cách để giữ chồng đơn giản mà hiệu quả nhất!

Là đàn ông thắng ai cũng được nhưng đừng sống chết hơn thua với vợ mình

Là đàn ông thắng ai cũng được nhưng đừng sống chết hơn thua với vợ mình

Người đàn ông biết cách lấy lòng và yêu chiều vợ mới là người khôn ngoan. Vợ là người vì yêu thương chồng mà hy sinh mọi thứ, đừng xem vợ là kẻ thù, là đối tượng để nhất định phải chiến thắng, hơn thua.

Xem thêm
Từ khóa:   vợ thông minh giữ chồng hôn nhân hạnh phúc

TIN MỚI NHẤT

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 1 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 11 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 3 giờ 9 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 3 giờ 42 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 4 giờ 16 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 42 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này