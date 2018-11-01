5 đặc điểm của người vợ mà chồng không bao giờ bỏ được

Phụ nữ yêu 01/11/2018 05:30

Người vợ có 5 đặc điểm này chồng khó lòng bỏ được. Vì chỉ cần rời xa họ một phút giây, đàn ông sẽ không chịu được, vì sợ mình hối hận nếu lỡ đánh mất.

Đảm đang, biết gìn giữ gia đình

Với đàn ông, điều khiến họ trở nên mềm lòng và muốn gìn giữ đến cùng là một gia đình có hơi ấm, có bàn tay vun vén của vợ. Khi có một mái ấm đủ yêu thương và bình yên, đàn ông luôn muốn trở về. Nhất là những khi mỏi mệt sau những căng thẳng làm việc, đàn ông luôn muốn trở về mái nhà có bữa cơm nóng hổi, không khí thoải mái vui vẻ, cả niềm hy vọng từ chính vợ mình.

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Với đàn ông, điều khiến họ trở nên mềm lòng và muốn gìn giữ đến cùng là một gia đình có hơi ấm, có bàn tay vun vén của vợ - Ảnh minh họa: Internet

Một người phụ nữ có thể cho chồng những bữa ăn ngon, chuẩn bị sẵn một ngôi nhà chỉ đợi chồng về cùng vui vầy san sẻ luôn là điều mọi đàn ông trên thế gian này mong muốn. Phụ nữ chỉ cần chăm sóc chồng con gia đình bằng chính tấm lòng của mình, cho chồng niềm tin và hy vọng thì dù đi đến đâu, qua bao năm tháng anh ấy cũng không bao giờ muốn rời đi.

Hiếu thuận với cha mẹ hai bên

Một người vợ khôn ngoan không trốn tránh chuyện phụng dưỡng cha mẹ chồng. Càng yêu thương chồng thì càng phải hiểu chữ hiếu phải đặt lên hàng đầu. Phụ nữ muốn chồng hiếu thuận với cha mẹ mình thì cũng hãy biết chăm sóc yêu thương cha mẹ chồng.

Vì dù sao thì cha mẹ chồng là người nuôi nấng chồng khôn lớn, đã là phận con cái thì không thể chối từ trách nhiệm. Hơn hết, khi phụ nữ hiếu thuận với cha mẹ hai bên thì chồng lại càng trân trọng vợ hơn. Sự chân thành và ấm áp từ vợ sẽ khiến chồng cả đời quý trọng.

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Sự chân thành và ấm áp từ vợ sẽ khiến chồng cả đời quý trọng - Ảnh minh họa: Internet

Vui vẻ, tích cực

Đàn ông luôn thích kiểu phụ nữ hay cười và lạc quan tích cực. Họ sẽ thấy nhẹ lòng khi trở về nhà đã thấy nụ cười thoải mái của vợ. Và đôi khi dù đang gặp khó khăn thế nào, chỉ cần một nụ cười của vợ cũng khiến họ thấy phấn khởi hơn.

Một người vợ luôn tạo cho chồng năng lượng tích cực sẽ khiến chồng càng muốn giữ chặt, khó có thể buông bỏ được.

Biết chuyện gối chăn

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Khi phụ nữ có thể cho chồng cảm giác đặc biệt khi ở bên mình, anh ấy sẽ dành cả đời để cung phụng và giữ chặt lấy vợ - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ giỏi chính là có thể tự tin cùng chồng ra ngoài, về nhà, từ phòng khách, nhà bếp đến cả phòng ngủ. Chuyện gối chăn đóng vai trò không hề nhỏ trong việc giữ gìn hạnh phúc gia đình. Đàn ông luôn dễ bị cám dỗ khi vợ quá xem thường chuyện thân mật của cả hai. Đàn ông lại thích vợ có thể chủ động thể hiện và đòi hỏi tinh tế khi thân mật. Và khi phụ nữ có thể cho chồng cảm giác đặc biệt khi ở bên mình, anh ấy sẽ dành cả đời để cung phụng và giữ chặt lấy vợ.

Biết làm đẹp

Phụ nữ là phái đẹp thì nhất định phải biết làm đẹp. Đừng nghĩ lấy nhau về rồi thì không cần câu nệ chuyện ngoại hình. Thật ra, càng ở bên chồng lâu, phụ nữ càng nên biết cách chăm sóc và làm đẹp cho bản thân. Sắc đẹp với phụ nữ không bao giờ là thừa. Khi bạn đẹp, bạn sẽ có giá trị trong mắt chồng theo kiểu nếu anh ấy không giữ nhất định sẽ mất. Và đàn ông thường không muốn đánh mất điều mình đang sở hữu.

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