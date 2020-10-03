5 đặc điểm của người phụ nữ kém sang, ‘rẻ tiền’ trong mắt đàn ông

Phụ nữ yêu 03/10/2020 05:02

Người phụ nữ kém sang thường khiến đàn ông thấy mệt mỏi, thậm chí là muốn tránh xa. Đây là những đặc điểm chỉ có ở người phụ nữ như thế.

Nếu muốn chồng yêu chồng giữ không rời, phụ nữ đừng biến mình thành người phụ nữ kém sang với những đặc điểm thế này.

phu nu kem sang 1
Nếu muốn chồng yêu chồng giữ không rời, phụ nữ đừng biến mình thành người phụ nữ kém sang với những đặc điểm thế này - Ảnh minh họa: Internet

Có vẻ bề ngoài luộm thuộm, có mùi

Trong mắt đàn ông, căn bản cho sự cuốn hút của phụ nữ là 3 yếu tố: sạch, thơm và gọn gàng. Ngoài vóc dáng cơ thể, khuôn mặt của phụ nữ, đàn ông còn đặc biệt chú ý đến việc ăn mặc có gọn gàng không, móng tay móng chân có được cắt tỉa sạch sẽ không, cơ thể có mùi kì lạ không. Phụ nữ không biết chăm sóc những điểm cơ bản nhất trên cơ thể sẽ gây ấn tượng xấu với đàn ông.

phu nu kem sang 2
Người đàn bà quyến rũ với đàn ông không chỉ biết tô son, đánh phấn mà còn chăm chỉ vệ sinh, chăm sóc cho da dẻ, từng tấc cơ thể sạch sẽ, thơm tho - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà quyến rũ với đàn ông không chỉ biết tô son, đánh phấn mà còn chăm chỉ vệ sinh, chăm sóc cho da dẻ, từng tấc cơ thể sạch sẽ, thơm tho. Đặc biệt, đừng bao giờ trông luộm thuộm trước mắt đàn ông, dù là ở nhà. Vì trong mắt họ, bạn đẹp bao nhiêu lần cũng chẳng ấn tượng bằng một lần lôi thôi.

Cay nghiệt

Kiểu phụ nữ cay nghiệt không bao giờ giữ được nét nữ tính dịu dàng. Trong suy nghĩ, lời nói và hành động của họ luôn hướng tới những gì tiêu cực, xấu xí nhất. Họ làm gì cũng cực đoan hơn người khác, nhìn đâu cũng thấy chán nản, mệt mỏi. Khi cãi nhau với chồng, họ thường chuyện nhỏ làm thành to, dùng lời lẽ cay nghiệt, thậm chí là đổ lỗi cho người khác. Trong mắt đàn ông, đây chính là hành động kém sang nhất của phụ nữ.

Thâm hiểm, ích kỷ

phu nu kem sang 3
Đàn ông sợ nhất kiểu phụ nữ thâm hiểm và ích kỷ, mà đúng hơn là họ xem thường và không muốn đến gần - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông sợ nhất kiểu phụ nữ thâm hiểm và ích kỷ, mà đúng hơn là họ xem thường và không muốn đến gần. Kiểu phụ nữ này thường phán đoán chủ quan, buông lời khó nghe, im im nhưng bày mưu tính kế người khác. Họ thường chê bai để dìm người khác. Đàn ông đánh giá kiểu phụ nữ này thâm độc, khó lường, vì thế họ khó có lòng tin, càng không muốn ở gần.

Phụ nữ khi ăn uống thường nhai chóp chép

Đây là thói quen ăn uống kém sang của phụ nữ. Những âm thanh nhai chóp chép này khiến đàn ông cảm thấy khó chịu và mất thiện cảm.

Phụ nữ ăn mặc hở hang, lòe loẹt

phu nu kem sang 3
Vì ăn mặc sẽ thể hiện một phần phẩm giá của phụ nữ trong mắt đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Thông thường, đàn ông thích ngắm phụ nữ ăn mặc hở hang, thậm chí là lòe loẹt. Nhưng với vợ của mình thì đàn ông cực kì không thích như thế. Họ muốn vợ ăn mặc kín đáo nhưng vẫn hợp thời, phù hợp với từng hoàn cảnh. Đặc biệt, chỉ có người phụ nữ có phong cách ăn mặc tao nhã, lịch thiệp nhưng vẫn có nét hấp dẫn mới khiến đàn ông có cảm tình và xem trọng. Vì ăn mặc sẽ thể hiện một phần phẩm giá của phụ nữ trong mắt đàn ông.

Sức hút không thể chối từ của phụ nữ béo… tắt đèn rồi lại càng khó cưỡng

Sức hút không thể chối từ của phụ nữ béo… tắt đèn rồi lại càng khó cưỡng

Thực tế, trong mắt đàn ông, có những người phụ nữ béo, đầy đặn có da thịt nhưng lại có sức hút không thể chối từ. Khi tắt đèn lại càng khó cưỡng.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ cay nghiệt đàn ông ghét đàn ông thích

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 31 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 4 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này