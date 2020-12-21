5 ‘chỗ hiểm’ trong hôn nhân, vợ chồng nên biết tránh xa để trọn đời bên nhau

Phụ nữ yêu 21/12/2020 07:00

Muốn giữ hôn nhân hạnh phúc lâu dài, vợ chồng nên tránh càng xa càng tốt những “chỗ hiểm” này, đừng vướng phải kẻo đường ai nấy đi trong tiếc nuối.

Muốn giữ hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng nên biết những giới hạn trong mối quan hệ của mình, nhường nhau một chút trời sẽ yên, biển sẽ lặng.

Xưng hô “mày tao” khi cãi nhau

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Vợ chồng đừng xưng hô xúc phạm nhau khi cãi vã - Ảnh minh họa: Internet

Đây là một trong những điều cấm kỵ trong hôn nhân nhưng nhiều cặp vợ chồng vẫn thường phạm phải. Khi nóng giận, cả hai chỉ muốn trút hết bực dọc trong người và vô tình thay đổi cách xưng hô làm tổn thương đối phương. Đây là yếu tố khiến nhiều cuộc hôn nhân nhận “án tử”. Thế nên vợ chồng hãy cẩn thận, dù có giận đến mấy cũng đừng xưng hô xúc phạm.

So sánh đối phương với người khác

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Phụ nữ đừng dại so sánh chồng - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều cặp vợ chồng thường có thói quen so sánh bạn đời của mình với người này người kia. Vợ thì “anh không bằng anh A, anh B”, chồng thì “cô không xinh đẹp bằng cô C, cô D”. Những điều này khiến hôn nhân đổ vỡ, đường ai nấy đi rất nhanh chóng. Nhưng nhiều cặp vợ chồng lại không nhận ra bản thân đã phạm phải điều cấm kỵ lớn nhất trong hôn nhân để rồi hối hận không kịp.

Nói những câu từ làm tổn thương bạn đời

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Muốn hạnh phúc, đừng nói lời tổn thương nhau - Ảnh minh họa: Internet

Khi nóng giận, nhiều người nói lời khó nghe để làm tổn thương đối phương. Có người còn chửi thề, mang cha mẹ của nhau ra để đay nghiến. Nhưng điều này chỉ có thể làm bạn thỏa mãn cơn bực tức nhất thời rồi nhận hậu quả cả đời. Đối phương khi nghe được những câu chì chiết như vậy sẽ cảm thấy tổn thương và chết tâm. Dần dần họ không còn muốn nỗ lực, phấn đấu vì gia đình này nữa.

Chỉ chăm chăm tìm điểm xấu của nhau

Trong hôn nhân, vợ chồng muốn hạnh phúc hãy thông cảm cho khuyết điểm của nhau và tìm ưu điểm để khen ngợi nhau. Đừng chỉ chăm chăm soi mói điểm xấu mà chì chiết, đay nghiến đối phương. Bạn nên nhớ một điều hôn nhân là nơi đàn bà hoàn thiện bản thân và đàn ông thay đổi chính mình. Vì vậy đừng bao giờ tìm cách hạ bệ nhau để rồi không còn ai muốn bên ai nữa.

Mâu thuẫn vấn đề tài chính

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Vợ chồng đừng gây áp lực cho nhau - Ảnh minh họa: Internet

Tài chính trong hôn nhân là yếu tố quan trọng. Nhưng việc nhắc quá nhiều đến tiền bạc sẽ khiến hôn nhân của bạn đổ vỡ. Đàn ông sẽ cảm thấy vô cùng áp lực về việc vợ cứ càm ràm tiền không đủ tiêu. Đàn bà sẽ cảm thấy mệt mỏi vì lúc nào trong nhà cũng thiếu trước hụt sau. Thế nên vợ chồng đừng bao giờ mang chuyện tài chính ra để chì chiết nhau.

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