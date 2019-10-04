5 câu nói đơn giản cứu vãn cuộc hôn nhân bế tắc

Phụ nữ yêu 04/10/2019 05:18

Bí quyết giữ hôn nhân nằm ở những câu nói có tính quyết định “sống còn” khi vợ chồng đang dần xa nhau. Liệu bạn đã biết chưa?

Bất kì cuộc hôn nhân nào cũng có những khoảng “chết”. Ở giai đoạn đó, khó khăn nhất là có thể giao tiếp để thấu hiểu nhau.

Bí quyết giữ hôn nhân ngay cả khi vợ chồng không còn muốn nghe nhau nói chính là những câu nói này.

“Em nghe nè” – “Anh nghe nè”

Khi mâu thuẫn càng lớn, khoảng cách giữa hai vợ chồng càng xa thì cả hai sẽ chỉ biết bảo vệ quan điểm của mình. Vợ chồng sẽ dần quên việc có thể lắng nghe, hay thể hiện sự tôn trọng nhau bằng cách lắng nghe. Nhưng trong hôn nhân, nếu không có lắng nghe thì sẽ không có thấu hiểu, từ đó vợ chồng cũng không thể giải quyết những mâu thuẫn.

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Bí quyết giữ hôn nhân là thể hiện sự tình nguyện lắng nghe, thấu hiểu - Ảnh minh họa: Internet

Vì thế, câu nói này luôn có hữu ích trong bất kì trường hợp nào. Khi một người lên tiếng câu này thì có nghĩa là họ muốn lắng nghe người kia, đối phương cũng sẽ dịu đi căng thẳng. Cái khó nhất trong hôn nhân không phải là bạn không thể hiểu người kia, mà là liệu bạn có thể lên tiếng để mở đường cho cả hai hiểu nhau không.

“Anh tôn trọng suy nghĩ của em ngay cả khi anh không đồng tình”

Một cuộc hôn nhân bền vững không thể thiếu sự tôn trọng. Tôn trọng nhau là điều bắt buộc, còn khác biệt nhau là điều không thể tránh. Tôn trọng sự khác biệt, mâu thuẫn trong suy nghĩ, quan điểm của nhau chính là sự tôn trọng phải có trong hôn nhân.

Trong hôn nhân, bạn không thể mong bạn đời thay đổi, bạn chỉ có thể dùng sự tôn trọng của mình để cùng họ tìm cách hòa hợp. Mọi cá thể đều cần được đối xử chu đáo, lịch sự ngay cả khi ta thấy họ khác biệt. Huống hồ, đã là vợ chồng, thay vì chối bỏ nhau, đồng hành và cùng nhau thay đổi mới là biện pháp tốt nhất.

Và khi đối phương thấy sự tôn trọng từ bạn, họ cũng sẽ muốn lắng nghe bạn nói hơn, tôn trọng quan điểm của bạn hơn. Nếu hôn nhân không còn sự tôn trọng thì chính là hôn nhân “chết”.

“Mình cùng tìm ra giải pháp cho cả hai nhé”

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Với một cuộc hôn nhân đang bế tắc, thỏa hiệp là sự cần thiết - Ảnh minh họa: Internet

Với một cuộc hôn nhân đang bế tắc, thỏa hiệp là sự cần thiết. Thay vì chất vấn, đả kích, hay đổ lỗi, vợ chồng nên nói với nhau về những điều bản thân cần để cùng tìm ra phương án giải quyết chung. Nếu quá nhiều vấn đề mâu thuẫn, thì hãy đi từ những điều nhỏ nhất, đến những khúc mắc lớn nhất. Quan trọng là phải luôn cân bằng mong muốn của cả hai, có sự thỏa hiệp nhất định để cùng thay đổi.

“Cảm ơn em/Cảm ơn anh vì...”

Một câu cảm ơn có thể cải thiện mọi tình huống xấu nhất. Lòng biết ơn sẽ đem lại sự tích cực cho mối quan hệ vợ chồng. Với nền tảng tích cực này, những tranh cãi, mâu thuẫn cũng sẽ dịu đi để cả hai dần mở lòng hơn.

Bởi thế, đừng quên nói cảm ơn, ngay cả khi vợ chồng đang có nhiều mâu thuẫn. Lời cảm ơn có thể giúp bầu không khí giữa hai vợ chồng thấy dễ chịu hơn.

“Anh đồng ý với em về…”

Thường khi hôn nhân có trục trặc sẽ chỉ vì một hay một vài vấn đề nhất định. Và vợ chồng sẽ phải chia tay nếu chỉ nhìn vào những khác biệt, mâu thuẫn đang có. Thay vì chỉ nói về những lý do tiềm tàng cho sự đổ vỡ đó, hãy tìm sự tương đồng.

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Bí quyết giữ hôn nhân là tìm sự tương đồng trong những mâu thuẫn - Ảnh minh họa: Internet

Câu nói đồng tình về một vấn đề gì đó với đối phương có thể khiến bạn và người ấy tìm được điểm chung, dù là ít ỏi nhất vào lúc đó. Nhưng những điểm chung này càng dần nhiều hơn thì sẽ càng khiến cả hai thấu hiểu và bớt căng thẳng với nhau hơn.

Bí quyết giữ hôn nhân không nằm ở việc bắt cả hai thay đổi, hay gay gắt với sự khác biệt của nhau. Cội nguồn của hôn nhân là sự gắn kết. Bởi thế, nếu đã có vết rạn thì càng phải tạo thêm nhiều chất keo để hàn lại cùng nhau. Và đôi khi, một vài câu nói cũng có thể là cứu cánh cho cuộc hôn nhân đang bế tắc.

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