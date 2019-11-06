5 cách hành xử của vợ khiến đàn ông lắc đầu ngao ngán, không muốn về nhà

Phụ nữ yêu 06/11/2019 05:10

Điều đàn ông không thích nhất chính là những cách hành xử này của vợ. Và có thể vì những hành động đó mà đàn ông ngày một chán về nhà, thậm chí là ngoại tình.

Đây là những điều đàn ông không thích nhất ở vợ.

Thiếu tinh tế trong những chuyện tế nhị

Nhiều người chồng ngoại tình thừa nhận rằng họ quá chán nản khi vợ thiếu tinh tế trong những chuyện tế nhị. Chẳng hạn như vợ luôn khiến chồng mất mặt trước người khác, không thấu hiểu chồng những lúc cần thiết, hay nói những lời khiến tự ái của chồng tổn thương. Đặc biệt là những người đàn ông từng yêu vợ lại dễ ngoại tình hơn vì những điều này. Khi họ nhẫn nhịn bỏ qua nhiều lần, vợ lại không thể thay đổi chính là nguyên do khiến họ chán nản và có bồ bên ngoài.

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Cách cư xử không tinh tế của vợ là điều đàn ông không thích nhất - Ảnh minh họa: Internet

Kỳ thực, đàn ông cũng có những điểm nhạy cảm như phụ nữ. Họ không thể nói ra không có nghĩa là họ đồng tình hay dễ dàng chấp nhận. Phụ nữ nên giữ cách cư xử đủ tinh tế với chồng, ngay cả khi đã sống với nhau bao năm. Đàn ông im lặng không có nghĩa là họ đồng ý với cách cư xử của bạn. Cách tốt nhất là hãy luôn đặt mình vào vị trí của chồng, để hiểu đó có phải là điều anh ấy muốn không. Sự tinh tế của phụ nữ luôn hơn đàn ông và nên dùng điều đó vào việc giữ đàn ông.

Nói nhiều lần một chuyện

Nhiều khi, đây chỉ là một thói quen vô thức của phụ nữ. Bạn nói hoài một chuyện một cách vô thức, và cũng không hề nhớ mình đã nói lại bao nhiêu lần. Nhưng đàn ông là người nghe, họ sẽ nhớ bạn đã nói nhiều một chuyện không cần thiết. Hoặc nếu đây là chủ đích của bạn để nhắc nhở đàn ông thì cũng không cần thiết. Anh ấy có thể nghe, có thể hiểu và đừng biến anh ấy thành một đứa trẻ luôn nghe lời càm ràm từ mẹ.

Phụ nữ đừng nên để lời nói của mình mất trọng lượng với chồng. Chuyện gì cần nói thì chỉ nên nói một lần. Nếu đàn ông không để ý, hãy hỏi lại rằng anh ấy có nhớ bạn đã từng nói gì. Và đừng bao giờ có suy nghĩ bạn có thể thay đổi đàn ông chỉ với những lời càm ràm không dứt. Đàn ông sẽ không thay đổi bất cứ điều gì, trừ khi anh ấy muốn. Thế thì hãy thuyết phục anh ấy bằng hành động thiết thực hơn.

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Phụ nữ đừng nên để lời nói của mình mất trọng lượng với chồng - Ảnh minh họa: Internet

Kiểm soát điện thoại liên tục

Ngay cả một người đàn ông dễ tính và yêu thương vợ vẫn không thoải mái khi bị vợ kiểm soát liên tục. Một câu nói “Ai nhắn tin cho anh thế?” cũng có thể phá hủy tâm trạng đang vui vẻ của đàn ông.

Một người vợ khôn ngoan sẽ biết cách quản lý trái tim của đàn ông, hơn là những thiết bị vô tri vô giác kia. Dù ngoại tình thường bắt nguồn từ những thiết bị liên lạc, nhưng hãy tinh tế để trở thành một người vợ khiến đàn ông nể trọng. Trước tiên, hãy cho đàn ông đủ lòng tin, và những lần xem điện thoại một cách vô thức hay không thường xuyên. Và đừng để đàn ông thấy bạn kiểm soát anh ấy. Vì với đàn ông, bạn càng kiểm soát chặt họ càng có nhiều cách để “tự do”!

Không cho đàn ông không gian riêng

Sau giờ làm, đàn ông thường muốn có không gian để làm những điều anh ấy thích. Và đừng khó khăn nếu anh ấy dành đôi chút thời gian cuối ngày để chơi game, đọc sách hay làm bất cứ gì khác. Hãy cho anh ấy không gian riêng cần thiết, anh ấy cũng cần nghỉ ngơi và thư giãn. Nhưng nếu chồng lạm dụng quá nhiều thời gian cuối ngày cho việc này, hãy khéo léo nhắc nhở anh ấy. Vì chồng cũng phải dành thời gian cho bạn và con.

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Phụ nữ đừng làm những điều đàn ông không thích, vì rất có thể đó là nguyên nhân chồng ngoại tình nay mai! - Ảnh minh họa: Internet

“Chuyện bé xé to” khi cãi nhau

Nhiều ông chồng thật sự chán nản khi mỗi lần cãi nhau vợ đều làm lớn mọi chuyện. Đầu óc của đàn ông đơn giản hơn phụ nữ, vì họ không chú ý tiểu tiết, cũng không chuyện bé xé to. Nếu chuyện lớn họ sẽ cố gắng đơn giản thành nhỏ, nếu chuyện nhỏ thì cũng hóa không.

Bởi thế, một người vợ khôn ngoan luôn học cách suy nghĩ này của đàn ông. Không phải là hời hợt mà là bắt kịp với quan điểm và cách nhìn của chồng. Đó cũng là cách đơn giản để giữ hôn nhân hạnh phúc.

Phụ nữ đừng làm những điều đàn ông không thích, vì rất có thể đó là nguyên nhân chồng ngoại tình nay mai!

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