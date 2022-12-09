5 biểu hiện "tố cáo" chàng cực thỏa mãn khi làm chuyện ấy, có chối cũng "lộ"

Đôi mắt của đàn ông sẽ khép hờ hững, mơ màng. Miệng thì há nhẹ ra và tim đập nhanh, hơi thở sâu, hổn hển.
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Động tác nhanh và mạnh
Tốc độ ra vào của cậu bé càng lúc càng nhanh là thể hiện sự sung sướng của đàn ông. Đây là dấu hiệu bạn có thể dễ dàng nhận ra. Dù cho tăng tốc độ nhưng chàng vẫn không cảm thấy mệt. Bởi vậy bạn phải theo được nhịp điệu của chàng. Nhưng nếu bạn yếu thì rất khó, nên hãy tập thể thao để có sực khỏe tốt nhé.
Đôi mắt khép hờ, mơ màng
Đôi mắt của đàn ông sẽ khép hờ hững, mơ màng. Miệng thì há nhẹ ra và tim đập nhanh, hơi thở sâu, hổn hển.
Cong lưng lại, nắm chặt tay vào cô ấy
Sau những cách làm chuyện ấy cho chàng sướng đến mức cao trào nam giới sẽ cong lưng lại, nắm chặt tay vào bạn chuyện ấy hoặc gì đó. Sau đó ưỡn ngực và đẫy hông vào sâu bạn chuyện ấy hơn để khám phá 'cô bé' nhiều hơn nữa. Đây là những biểu hiển khá giống với phụ nữ khi sung sướng. Phụ nữ cũng khá thích chuyện "cậu bé" đi sâu vào 'cô bé'. Bởi vì nó sẽ tăng tính cực khoái lên cao hơn.
Phát ra âm thanh nhạy cảm
Đàn ông cũng giống như phụ nữ, khi cảm thấy hưng phấn tột độ thì sẽ có biểu hiện rên rỉ. Khi bị kích thích sẽ có sự co giật, căng cứng ở phần bụng dưới truyền lên trên cổ hộng và tự động bật ra âm thanh.
Xuất tinh
Dấu hiệu rõ ràng nhất trong việc cách làm "chuyện ấy" cho chàng sướng đó chính là việc xuất tinh. Điểm G của đàn ông tập trung ở "cậu bé" nên khi đàn ông sung sướng sẽ xuất tinh. Tuy nhiên cực khoái và xuất tinh là hai cơ chế khác nhau. Theo tờ báo y học tại Anh, đàn ông cảm thấy cực khoái trước khi xuất tinh vài giây. Có trường hợp dù nam giới đạt cực khoái nhưng vẫn không xuất tinh, người xuất tinh mà không đạt cực khoái.