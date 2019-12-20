4 sự thật trần trụi nhất về đàn ông, phụ nữ nhất định phải biết

Phụ nữ yêu 20/12/2019 15:43

Dưới đây chính là những sự thật về đàn ông, dẫu khá trần trụi và phũ phàng thì chị em cũng nên biết để hiểu tường tận về một nửa của mình.

Đây là những sự thật về đàn ông mà mọi đàn ông đều ra sức che đậy, ai biết được ắt chàng chiều chuộng cả đời, hôn nhân hạnh phúc.

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Đàn ông có thể ngồi hàng giờ với nhau chỉ để tám chuyện về ty tỷ điều trong cuộc sống, công việc của mình - Ảnh minh họa: Internet

1. Đàn ông mê buôn chuyện không khác gì phụ nữ

Khi đứng trước người khác, đàn ông luôn cố gắng “giữ gìn hình tượng” bằng cách nói năng điềm đạm, cư xử chừng mực và khá kiệm lời. Trước người phụ nữ của mình, đàn ông yêu thật lòng càng muốn thể hiện mình đáng tin cậy, là cây tùng cây bách để bạn tựa nương.

Vậy nhưng, khi tụ tập với hội bạn thân của mình chàng sẽ thoải mái cười nói, trêu đùa và cả hò hét. Thậm chí, đàn ông có thể ngồi hàng giờ với nhau chỉ để tám chuyện về ty tỷ điều trong cuộc sống, công việc, tình duyên của mình.

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Trong mắt phái mạnh, phụ nữ quyến rũ nhất là khi xuất hiện trước mặt họ với bộ đồ lót ren gợi cảm, ánh mắt đong đầy - Ảnh minh họa: Internet

2. Đàn ông nào cũng thích phụ nữ “hư” trên giường

Chúng ta thường nghe thấy rằng đàn ông dù yêu gái hư đến chết mê chết mệt thì sau cùng, vẫn chọn lấy gái ngoan làm vợ. Thế nhưng, đấy chỉ là một nửa sự thật. Thực chất, đàn ông nào cũng thích một người vợ “ngoan khi đứng, hư khi nằm”.

Vợ càng chủ động chuyện gối chăn, càng sáng tạo, hết mình và thoải mái bộc lộ cảm xúc khi gần gũi càng khiến đàn ông mê mệt không rời. Bởi trong mắt phái mạnh, phụ nữ quyến rũ nhất là khi xuất hiện trước mặt họ với bộ đồ lót ren gợi cảm, ánh mắt đong đầy.

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Phụ nữ đừng quá xét nét, nếu đấy là những lời nói dối vô hại - Ảnh minh họa: Internet

3. Đàn ông nói dối rất nhiều

Tất nhiên, trong một mối quan hệ ai cũng mong đối phương luôn thành thật với mình mọi điều. Vậy nhưng, dù cố gắng đến mấy thì đàn ông vẫn đành nói dối người phụ nữ của mình trong khá nhiều trường hợp.

Ví như, dù đang ngồi uống rượu với bạn bè nhưng họ đành nói dối với vợ rằng đang đi tiếp khách cùng sếp. Phụ nữ đừng quá xét nét, nếu đấy là những lời nói dối vô hại. Bởi đôi khi, anh ấy không muốn cả hai gặp phải những hiểu lầm không đáng có nên mới như thế.

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Chị em đừng tiếc mà không nói lời cảm ơn, khen ngợi - Ảnh minh họa: Internet

4. Đàn ông nào cũng thích được khen ngợi

Lời khen là thứ phụ nữ khôn ngoan hãy dùng thật hào phóng với đàn ông, đừng dại tiết kiệm. Bất kể anh ấy làm giúp bạn một việc nhỏ nhặt, kéo giúp bạn chiếc khóa kéo hay đơn giản chỉ là dành tặng bạn một món quà nhỏ thì chị em đừng tiếc mà không nói lời cảm ơn, khen ngợi “anh lãng mạn quá, em thích lắm”.

Đàn ông rất thích nghe lời đường mật, những câu em yêu anh, em nhớ anh hay em cần anh sẽ khiến càng quấn lấy bạn như sam, cả đời chẳng thèm ngoại tình.

Phụ nữ có đủ 4 phẩm chất này sẽ khiến đàn ông nghiêng mình nể phục, coi trọng cả đời

Phụ nữ có đủ 4 phẩm chất này sẽ khiến đàn ông nghiêng mình nể phục, coi trọng cả đời

Là phụ nữ, không cần phải quá xuất chúng, chỉ cần nỗ lực để trở thành người phụ nữ khí chất bạn đã dư sức khiến đàn ông kiêng nể, xem trọng cả đời.

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