4 ma lực mê người của đàn bà hư khiến đàn ông cho ngay điểm mười tròn trĩnh

Phụ nữ yêu 26/11/2020 06:00

Có câu “đàn ông không xấu, đàn bà không yêu”, còn bây giờ ngược lại “đàn bà không hư, đàn ông không mê”, chứng tỏ sức hút của đàn bà hư vô cùng mạnh.

Dưới đây là những sức hút chỉ có ở đàn bà hư khiến đàn ông tim đập chân run khi ở gần, còn khi xa lại nhớ nhung khôn nguôi.

Không dễ khuất phục, không muốn người khác chi phối cuộc đời mình

Người đàn bà ngoan hiền sẽ dễ dãi, không biết cách thuyết phục hoặc dễ dàng đồng ý với những điều chồng nói. Họ gọi dạ bảo vâng, ngoan hiền đến mức khiến đàn ông phát bực. Nhưng đàn bà hư lại khác, họ không chấp nhận ai sắp đặt cuộc đời của mình.

dan ba hu 1
Đàn bà hư không khuất phục trước ai - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà hư luôn phá vỡ những nguyên tắc cứng nhắc và chỉ làm theo những gì mình thích, miễn cảm thấy hạnh phúc là được. Với họ, đàn ông không có quyền áp đặt bất cứ thứ gì. Phụ nữ hiện đại không sống dựa dẫm vào chồng mà có công việc đàng hoàng, có thể tự lo cho cuộc sống. Họ không dễ gì để người khác quyết định thay mình.

Biết nắm và buông đúng cách để chiếm trọn trái tim đàn ông

Người phụ nữ hư luôn biết nắm buông đúng cách để chiếm trọn trái tim đàn ông. Khi yêu, họ không quá lụy tình, không xem đàn ông là cả thế giới. Họ luôn biết chừa con đường lui cho mình để không phải chịu bất hạnh. Đặc biệt không chiều đàn ông quá mức mà sẽ biết phũ khi cần để cánh mày râu biết được giá trị của người phụ nữ bên cạnh.

dan ba hu 2
Phụ nữ muốn hạnh phúc nên biết phũ với đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Có câu đàn bà ngoan chưa chắc đã hạnh phúc nhưng đàn bà hư chắc chắn sẽ vui. Vì phụ nữ hư chẳng phấn đấu để làm vừa lòng ai mà chỉ muốn làm hài lòng bản thân mình. Thay vì tận tâm, hy sinh, họ sẽ sống ích kỷ một chút để không thiệt thân.

Thẳng thắn nói lên những điều mình muốn

dan ba hu 3
Phụ nữ nên thẳng thắn đưa ra quan điểm của mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà ngoan ít ai có can đảm nói lên những gì mình mong muốn. Nhưng đàn bà hư lại có đủ mạnh mẽ để bảo vệ bản thân trước những lời lẽ không hay. Họ biết cách phản bác lại những lời nói vô lý của đàn ông và không dễ dàng gì bị khuất phục. Họ không chọn im lặng hay nhẫn nhịn để người khác có cơ hội làm tổn thương hay nói những lời không đúng về mình.

Giỏi trong chuyện giường chiếu

dan ba hu 4
Đàn bà hư nhiệt tình trên giường khiến đàn ông thích thú - Ảnh minh họa: Internet

Người ngoan hiền thường khá bị động trên giường. Còn người hư thì lại nhiệt tình, thích thử những điều mới lạ và đặc biệt là chủ động khiến đàn ông mê mệt. Họ biết cách làm hài lòng đàn ông nên "cuộc yêu" sẽ thăng hoa, tình cảm cả hai ngày càng gắn bó hơn.

Suy cho cùng đàn bà ngoan sẽ khiến đàn ông thích nhất thời nhưng đàn bà hư lại khiến họ lao đao cả đời. Vậy bản thân bạn sẽ chọn hư hay ngoan?

Làm 4 việc này vợ giận dỗi đến mấy cũng mặn nồng như mới yêu

Làm 4 việc này vợ giận dỗi đến mấy cũng mặn nồng như mới yêu

Trong cuộc sống vợ chồng, bằng bất cứ giá nào cũng không nên “chào thua” những đam mê đang tìm đường “chạy trốn” khỏi bạn hay người kia. Hãy níu giữ chúng lại bằng những “tuyệt chiêu” khiến nàng cảm thấy rạo rực như được yêu lại từ đầu.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà khôn ngoan phụ nữ hư phụ nữ hiện đại

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 25 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 3 giờ 25 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 4 giờ 25 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 55 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 25 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 55 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 25 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này