4 ma lực mê người của đàn bà hư khiến đàn ông cho ngay điểm mười tròn trĩnh

Dưới đây là những sức hút chỉ có ở đàn bà hư khiến đàn ông tim đập chân run khi ở gần, còn khi xa lại nhớ nhung khôn nguôi.

Đàn bà hư luôn phá vỡ những nguyên tắc cứng nhắc và chỉ làm theo những gì mình thích, miễn cảm thấy hạnh phúc là được. Với họ, đàn ông không có quyền áp đặt bất cứ thứ gì. Phụ nữ hiện đại không sống dựa dẫm vào chồng mà có công việc đàng hoàng, có thể tự lo cho cuộc sống. Họ không dễ gì để người khác quyết định thay mình.

Người đàn bà ngoan hiền sẽ dễ dãi, không biết cách thuyết phục hoặc dễ dàng đồng ý với những điều chồng nói. Họ gọi dạ bảo vâng, ngoan hiền đến mức khiến đàn ông phát bực. Nhưng đàn bà hư lại khác, họ không chấp nhận ai sắp đặt cuộc đời của mình.

Biết nắm và buông đúng cách để chiếm trọn trái tim đàn ông

Người phụ nữ hư luôn biết nắm buông đúng cách để chiếm trọn trái tim đàn ông. Khi yêu, họ không quá lụy tình, không xem đàn ông là cả thế giới. Họ luôn biết chừa con đường lui cho mình để không phải chịu bất hạnh. Đặc biệt không chiều đàn ông quá mức mà sẽ biết phũ khi cần để cánh mày râu biết được giá trị của người phụ nữ bên cạnh.

Phụ nữ muốn hạnh phúc nên biết phũ với đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Có câu đàn bà ngoan chưa chắc đã hạnh phúc nhưng đàn bà hư chắc chắn sẽ vui. Vì phụ nữ hư chẳng phấn đấu để làm vừa lòng ai mà chỉ muốn làm hài lòng bản thân mình. Thay vì tận tâm, hy sinh, họ sẽ sống ích kỷ một chút để không thiệt thân.

Thẳng thắn nói lên những điều mình muốn

Phụ nữ nên thẳng thắn đưa ra quan điểm của mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà ngoan ít ai có can đảm nói lên những gì mình mong muốn. Nhưng đàn bà hư lại có đủ mạnh mẽ để bảo vệ bản thân trước những lời lẽ không hay. Họ biết cách phản bác lại những lời nói vô lý của đàn ông và không dễ dàng gì bị khuất phục. Họ không chọn im lặng hay nhẫn nhịn để người khác có cơ hội làm tổn thương hay nói những lời không đúng về mình.

Giỏi trong chuyện giường chiếu

Đàn bà hư nhiệt tình trên giường khiến đàn ông thích thú - Ảnh minh họa: Internet

Người ngoan hiền thường khá bị động trên giường. Còn người hư thì lại nhiệt tình, thích thử những điều mới lạ và đặc biệt là chủ động khiến đàn ông mê mệt. Họ biết cách làm hài lòng đàn ông nên "cuộc yêu" sẽ thăng hoa, tình cảm cả hai ngày càng gắn bó hơn.

Suy cho cùng đàn bà ngoan sẽ khiến đàn ông thích nhất thời nhưng đàn bà hư lại khiến họ lao đao cả đời. Vậy bản thân bạn sẽ chọn hư hay ngoan?