Ai cũng có quá khứ để nhớ về. Như trí nhớ của con người là việc chẳng thể kiểm soát được. Và nếu ký ức đó không tổn hại đến hạnh phúc của bạn, thì hãy tôn trọng nó như tôn trọng người đàn ông mà bạn yêu.

Người cũ nằm trong phần ký ức đàn ông khó quên khi chứa đựng những kỷ niệm đẹp trong quá khứ. Người ta thường nói, phụ nữ thường nhớ tới người từng làm họ đau, đàn ông lại nhớ tới người từng làm họ vui. Bởi thế, những kỷ niệm vui vẻ về tình cũ đàn ông thường nhớ rất lâu. Họ xem đó là một ký ức khó quên. Đặc biệt, nếu là tình đầu, với người phụ nữ đầu tiên đàn ông biết yêu thương thì lại càng khiến họ ghi nhớ thật lâu.

Khi yêu, người ta thường chọn những người có sự tương đồng trong suy nghĩ hay tính cách. Người cũ có thể là người từng có sở thích giống với đàn ông. Đây là sự liên kết chặt chẽ trong quá khứ. Và những gì thuộc về sở thích cá nhân vẫn dễ để lại ấn tượng, vì khó có thể tìm người có cùng sở thích với mình. Vì thế, khi nhắc về sở thích nào đó giống với người cũ, sẽ gợi cho đàn ông nhớ về quá khứ.

Nhưng đây chỉ là trạng thái vô thức của đàn ông, không hề liên quan đến việc họ có còn tình ý với người cũ hay không.

Những bài học về người cũ

Sau một mối tình đổ vỡ, ai cũng có được bài học cho riêng mình, đàn ông cũng thế. Họ sẽ thấu hiểu phụ nữ hơn, trưởng thành từ vết thương người cũ để lại. Họ học được cách làm hài lòng phụ nữ, cách yêu thương chân thành và bền vững hơn.

Và dù đã có gia đình, đàn ông vẫn sẽ lưu giữ những bài học này. Họ cũng không quên người đã dạy họ. Phụ nữ có thể nghĩ rằng, sự xuất hiện của người cũ góp phần để tạo thành phiên bản tốt hơn của đàn ông bây giờ. Và hơn hết, anh ấy bây giờ là của riêng bạn.

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Tổn thương từ người cũ

Ai cũng thế, hạnh phúc thì dễ quên còn nỗi đau thì nhớ lâu. Đàn ông cũng chẳng khác gì, những tổn thương phải chịu họ cũng khó lòng quên, đặc biệt là trong tình yêu. Dù họ không còn thấy đau nữa nhưng đâu đó vẫn tồn tại nỗi buồn về một tình yêu đã chết. Đó có thể là tổn thương sâu sắc từ sự phản bội, lừa dối từ người cũ. Nhưng đây cũng chỉ là một phản ứng bình thường khi từng bị tổn thương của cả phụ nữ và đàn ông.

Kỳ thực, ai cũng có người yêu cũ, ai cũng trải qua quá khứ. Ai cũng từng nhớ, ai cũng từng hận hay yêu. Nhưng quan trọng hơn hết là chúng ta có hiện tại. Dù người cũ là ai, thì đó cũng chỉ là một phần quá khứ đàn ông đã từ bỏ. Nếu bạn yêu anh ấy, hãy cảm thông cho quá khứ đó. Nếu bạn tôn trọng anh ấy, hãy chấp nhận rằng quá khứ chỉ là quá khứ.