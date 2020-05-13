4 hành động của vợ khiến chồng ‘ngán đến tận cổ’, không muốn về nhà

Phụ nữ yêu 13/05/2020 05:21

Có những người chồng chán vợ không phải vì bản tính ham mê cái lạ cái đẹp, mà là vì những sai lầm đáng sợ thế này của phụ nữ.

Nếu không muốn chồng chán vợ “tới tận cổ”, đi làm về cũng không muốn về nhà, phụ nữ nên bỏ ngay những thói xấu này.

Nói đi nói lại nhiều lần một chuyện

Đây là lỗi sai thường thấy ở phụ nữ trong hôn nhân. Nói đi nói lại một vấn đề, đặc biệt là nhắc lại sai lầm của chồng chỉ khiến tình cảm vợ chồng rạn nứt. Không ai là hoàn hảo, và cũng không ai thích bị nhắc lại cái sai của mình. Chồng làm sai và anh ấy đã phải trả giá và khắc phục, vậy thì đừng bao giờ nhắc lại nữa. Nói lại vấn đề này chỉ khiến chồng thấy bị xem thường, không được tin tưởng.

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Hành động “kể tội” của vợ khiến đàn ông thấy bất lực, chán nản và cô đơn - Ảnh minh họa: Internet

Hành động “kể tội” của vợ khiến đàn ông thấy bất lực, chán nản và cô đơn. Vì người chồng nào cũng mong muốn sự cảm thông, thấu hiểu từ vợ. Và cũng chính vì vợ thường nói những lời chồng không muốn nghe nên đàn ông mới “ngán” về nhà, chỉ muốn tìm một nơi thoải mái không phải đối mặt với vợ.

Hay thở dài

Nếu bạn thấy mệt mỏi thì thở dài chỉ là một cách tạm thời giải tỏa căng thẳng. Nhưng nếu có người vợ thường xuyên thở dài sẽ cho đàn ông cảm giác tiêu cực khi về nhà.

Đàn ông khi ra ngoài đã có nhiều căng thẳng, vất vả. Đến khi về nhà lại thấy vợ thở dài, trong trạng thái mệt mỏi, uể oải thì người chồng nào cũng thấy chán. Vì họ không biết vợ đang gặp phải chuyện gì, càng không biết phải làm thế nào để vợ trở nên tích cực. Dù thế nào thì tâm trạng của vợ cũng ảnh hưởng nhiều đến không khí gia đình.

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Đến khi về nhà lại thấy vợ thở dài, trong trạng thái mệt mỏi, uể oải thì người chồng nào cũng thấy chán - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ nên nhớ bạn là người giữ lửa trong gia đình. Nếu bạn muốn chồng luôn chán về nhà, và những đứa con của bạn luôn trong trạng thái mệt mỏi, tiêu cực, thì cứ giữ thói quen thở dài. Còn nếu không, hãy thay đổi ngay trước khi quá muộn.

Kiểm soát chồng quá chặt

Cuộc sống hôn nhân là hai người cùng chung sống, nhưng không có nghĩa là phải tra khảo, kiểm soát cuộc sống của nhau. Hôn nhân chỉ hạnh phúc khi vợ chồng tìm cách sống hòa hợp, thoải mái bên nhau. Vì thế, nếu vợ can thiệp quá sâu vào cuộc sống thường nhật của chồng, buộc chồng phải làm theo ý mình, thì hôn nhân khó lâu bền.

Có một thực tế là những cặp vợ chồng hạnh phúc luôn có thời gian riêng không cùng nhau. Khi có tự do riêng, có khoảng cách nhất định, vợ chồng sẽ dành cho nhau thời gian chung chất lượng và vui vẻ nhất.

Với đàn ông, hôn nhân không nên là địa ngục với người vợ muốn kiểm soát chồng. Nếu bạn muốn giữ chồng, hãy cho anh ấy tự do vừa đủ, anh ấy sẽ tự nguyện trở về bên bạn mỗi ngày.

Không giữ thể diện cho chồng

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Một người vợ ăn nói bỗ bã, không nghĩ suy thấu đáo, làm chồng bẽ mắt, khiến chồng thấy bị xem thường, sẽ khó mà giữ chân chồng ở nhà - Ảnh minh họa: Internet

Với đàn ông, thể diện quan trọng như túi tiền. Đàn ông cho rằng đấng mày râu hơn nhau ở người vợ tinh tế, biết giữ thể diện cho chồng, khiến chồng tự hào trước người khác.

Một người vợ ăn nói bỗ bã, không nghĩ suy thấu đáo, làm chồng bẽ mặt, khiến chồng thấy bị xem thường, sẽ khó mà giữ chân chồng ở nhà. Vì chỉ cần về nhà nhìn thấy vợ, anh ấy lại thấy khó chịu vì những lần vợ không biết điều. Và từ những cảm xúc tiêu cực dồn nén này, vợ chồng sẽ nảy sinh nhiều mâu thuẫn hơn, khó giữ được nhà cửa yên bình.

Phụ nữ lấy chồng nghèo tiền bạc không khổ, lấy chồng nghèo ý chí mới khổ

Phụ nữ lấy chồng nghèo tiền bạc không khổ, lấy chồng nghèo ý chí mới khổ

Bây giờ kinh tế của vợ chồng tôi đã khấm khá, có của ăn của để. Tôi có thể tự hào đứng trước bố mẹ tôi mà nói: ‘.Con đã chọn đúng chồng, nếu bây giờ cho con chọn lại con vẫn lấy anh ấy’

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Từ khóa:   tình cảm vợ chồng vợ chồng hạnh phúc đàn ông chán vợ

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