5 thời điểm vợ chồng ly hôn là dại dột, sẽ phải dằn vặt cả đời

Dù rằng khái niệm ly hôn tồn tại song song với hôn nhân, nhưng đừng xem đó là cách giải quyết duy nhất. Sống với nhau cạn tình thì còn nghĩa, huống hồ hôn nhân là câu chuyện cần sửa chứ không nhất thiết phải bỏ. Có những thời điểm, vợ chồng ly hôn là một sai lầm, chắc chắn sẽ khiến cả hai phải hối hận sau này.

Lại có nhiều ông chồng xem việc mang thai, sinh con là nghĩa vụ đương nhiên của vợ, vì thế mà vô tâm. Họ không màng đến sức khỏe , còn chê bai nhan sắc của vợ. Và đàn ông đặc biệt tàn nhẫn khi ngoại tình vào lúc này, gây tổn thương lớn cho gia đình.

Mang thai và sinh con là giai đoạn nhạy cảm nhất của phụ nữ, họ cần sự chăm sóc, yêu thương từ chồng. Đây cũng là khoảng thời gian ngắn vất vả nhưng cũng nhiều ý nghĩa nhất với hai vợ chồng. Một đứa trẻ dần hình thành trong bụng mẹ, một sinh linh đã có thể cảm nhận những lời nói của cha mẹ.

Đến lúc không thể cứu vãn hôn nhân, chọn ly hôn vào lúc này sẽ khiến phụ nữ dễ rơi vào trầm cảm, ảnh hưởng đến cả đứa trẻ chưa chào đời. Những điều tệ bạc đàn ông làm vào lúc này không chỉ là thiếu tình người, mà còn là thiếu đạo đức.

Khi con ốm

Khi con ốm đau, chúng cần cả sự quan tâm của cha và mẹ. Nhiều người đàn ông không yêu con nhiều như vợ, sẵn sàng làm tổn thương vợ ngay cả khi con đang không khỏe.

Đàn ông hay phụ nữ có thể là người chồng, người vợ tệ nhưng nên là người cha người mẹ tốt. Vì dù gia đình bạn xây nên có mục ruỗng thế nào thì những đứa trẻ đều vô tội, chúng chỉ muốn một mái nhà đủ đầy. Vợ chồng có nhiều mâu thuẫn thế nào, cũng hãy giải quyết riêng với nhau, đừng khiến con cái khi đau ốm phải buồn tủi. Trẻ con chẳng phải không biết gì, chỉ là chúng không nói ra mà thôi.

Khi chồng thất nghiệp

Hãy nhớ về lời hứa lúc cả hai lấy nhau, hãy nhớ những lúc bạn khó khăn họ đã bên bạn - Ảnh minh họa: Internet

Hôn nhân là một câu chuyện dài, có thăng trầm, có lên xuống. Trong bao nhiêu người mới tìm được một người đồng hành. Đó là cái duyên, cũng là cái nợ, là cái tình, cũng là cái nghĩa.

Đã là vợ chồng thì phải giữ tình nghĩa với nhau. Dẫu tình cảm có nhạt phai thì cái nghĩa nghĩ cho nhau vẫn nên còn. Khi một người đang rơi vào khó khăn, thậm chí là bất lực, thì việc duy nhất bạn nên làm là ở lại bên họ, dù rằng chỉ là không rời đi. Ít ra hãy cho họ sự động viên, đừng để họ cô đơn. Hãy nhớ về lời hứa lúc cả hai lấy nhau, hãy nhớ những lúc bạn khó khăn họ đã bên bạn. Và ở bên cùng nhau vượt qua trở ngại, cũng là cách để vun đắp tình cảm vợ chồng.

Khi vợ bệnh

Vợ là người duy nhất hy sinh nhan sắc, thanh xuân, bằng lòng chăm sóc, tận tụy vì chồng và gia đình chồng. Dù đàn ông có không thương vợ như ngày đầu thì cũng đừng quên chưa chắc bản thân tìm được người phụ nữ tốt với mình và gia đình như vợ.

Khi vợ đổ bệnh là lúc cô ấy yếu đuối và cần sự chăm sóc, quan tâm nhiều nhất. Người đàn ông tàn nhẫn nhất là khi tổn thương vợ khi cô ấy đang không khỏe. Đàn ông dù không còn tình thì cũng phải còn nghĩa, chăm sóc người từng chung chăn gối với mình là điều phải làm.

Người đàn ông tàn nhẫn nhất là khi tổn thương vợ khi cô ấy đang không khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông tìm cớ bỏ vợ trong lúc này thì không đáng mặt đàn ông, chắc chắn phải hối hận về sau.

Khi cha/mẹ của vợ/chồng mất

Nếu vợ chồng ly hôn vào lúc này chính là tàn nhẫn với bạn đời và gia đình của họ nhất.

Vợ chồng lấy nhau không chỉ là chịu tình nghĩa của nhau, mà còn chịu ơn nghĩa của hai bên gia đình. Dù vợ chồng có lục đục cũng phải giữ thái độ tôn trọng với người bề trên. Huống hồ, nỗi đau mất mát người thân lớn đến nhường nào. Lúc này, hãy ở lại bên bạn đời, cho họ sự an ủi, động viên.