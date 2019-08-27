4 điều vợ cần học ở người thứ ba, chớ dại xem thường kẻo mất chồng như chơi

Không hơn thua với đàn ông chính là bí mật khiến người thứ ba dù thua kém vợ mọi mặt nhưng chồng vẫn chết mê chết mệt - Ảnh minh họa: Internet

Nếu nghĩ bản thân xinh đẹp, tài giỏi nên chồng ngoại tình là chuyện sẽ không bao giờ xảy đến thì bạn đã nhầm. Bởi lẽ, rất nhiều người thứ ba dù thua kém vợ mọi mặt nhưng vẫn khiến đàn ông chết mê chết mệt, bấp chấp tất cả mà chạy theo.

Cô ấy ăn nói nhẹ nhàng, ngọt ngào và âu yếm. Cô ấy luôn đặt mình ở thế yếu để đàn ông có cơ hội thể hiện bản lĩnh. Trong nhu có cương, trong cương có nhu, biết nhân nhượng và nhận thua đúng lúc chính là chất men say khiến đàn ông say mê đến quên cả đất trời, nửa bước không rời.

Nếu phụ nữ sau khi kết hôn thường thích ra lệnh, áp đặt và muốn chồng làm theo ý mình, muốn hơn thua tới cùng với chồng thì kẻ thứ ba không như thế. Họ hiểu rằng, đàn ông xem trọng tôn nghiêm, sĩ diện và thích cảm giác có thể bảo bọc, chở che cho người phụ nữ của mình.

Nếu phụ nữ sau khi kết hôn thường không còn kiêng dè, thoải mái thay quần áo trước mặt chồng thì nhân tình lại khác - Ảnh minh họa: Internet

2. Người thứ ba không thay quần áo trước mặt đối phương

Chính sự lén lút, vụng trộm trong mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng đã khiến người thứ ba luôn có sức hấp dẫn, nét quyến rũ đặc biệt trong mắt đàn ông. Bởi lẽ, nếu so sánh cảm giác công khai bên vợ và che giấu khi ở bên nhân tình thì đàn ông sẽ phấn khích hơn rất nhiều khi kề cận bồ nhí.

Ngoài ra, nếu phụ nữ sau khi kết hôn thường không còn kiêng dè, thoải mái thay quần áo trước mặt chồng thì nhân tình lại khác. Cô ấy “tương kính như tân”, luôn ý thức được việc giữ hình tượng, khiến đối phương luôn thấy thích thú, tò mò về cơ thể họ. Đấy cũng là cách giữ cho bản thân luôn hấp dẫn, tươi mới trong mắt đối phương.

Tiểu tam sẽ khiến đàn ông sự mất họ, sợ kẻ khác sẽ tranh đoạt mất mà quay sang giữ khư khư cô ấy - Ảnh minh họa: Internet

3. Người thứ ba không ra sức kiểm soát

Phụ nữ thường sợ mất chồng, dùng đủ cách giữ chồng bằng việc kiềm kẹp, quản thúc và kiểm soát chồng. Họ lo sợ chồng sẽ làm điều xấu xa sau lưng mình, sẽ ngã vào vòng tay người phụ nữ khác mà quên mất rằng, đàn ông cực ghét điều ấy.

Nhân tình không ra sức giữ chân đàn ông, họ chỉ chăm chỉ làm đẹp, yêu thương bản thân và luôn thơm tho. Tiểu tam sẽ khiến đàn ông sự mất họ, sợ kẻ khác sẽ tranh đoạt mất mà quay sang giữ khư khư cô ấy.

Trái ngược với người vợ luôn e dè, cam chịu thì nhân tình lại rất thẳng thắn trong chuyện gối chănẢnh minh họa: Internet

4. Người thứ ba xem trọng sự hòa hợp trong đời sống gối chăn

Nếu vẫn giữ suy nghĩ chiều chồng cho xong chuyện, ái ân vì nghĩa vụ thì phụ nữ sớm muộn cũng sẽ bị chồng chán ngán. Bởi lẽ, tình dục với đàn ông không chỉ để giải quyết nhu cầu sinh lý, mà còn là cách để vợ chồng vun đắp tình cảm. Người xưa có câu “lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi”, vợ chồng hòa hợp gối chăn ắt hạnh phúc ấm êm, quấn nhau như sam.

Trái ngược với người vợ luôn e dè, cam chịu thì nhân tình lại rất thẳng thắn trong chuyện gối chăn. Nếu đang không có hứng thú, đang mệt mỏi cô ấy chẳng ngại từ chối. Cũng vậy, họ chẳng ngại ngần hướng dẫn bạn tình cách làm mình hạnh phúc, đòi hỏi những điều mình muốn.

Với đàn ông, chất lượng cuộc yêu không phải là việc họ có đạt được cực khoái hay không mà là người phụ nữ của họ có thích thú hay không.

Phụ nữ chỉ cần nắm giữ 4 bí mật trên, dám chắc chồng sẽ chẳng bao giờ tòm tem bên ngoài, quấn vợ như sam, cả đời chung thủy một lòng.