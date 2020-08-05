4 điều phụ nữ phải tuyệt tâm cắt đứt khi ly hôn để không còn vấn vương, thương nhớ

Dưới đây là những điều phụ nữ ly hôn nên tuyệt tâm buông bỏ, có vậy mới mong được hạnh phúc, bình yên.

Một khi đã quyết định chấm dứt mọi thứ, bạn hãy mạnh mẽ buông bỏ những kỷ niệm xưa cũ. Vì quá khứ luôn là điều khiến con người ta cảm thấy đau lòng và tiếc nuối khi nhớ về. Đừng vì tiếc những khoảng thời gian đẹp đẽ trong quá khứ mà để bản thân phải khổ sở ở hiện tại. Hãy nhớ một điều, ai rồi cũng sẽ thay đổi, nếu không thể chấp nhận thì hãy buông bỏ cho nhẹ lòng.

Đừng vì con cái mà làm khổ mình - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà khôn ngoan đừng vì con cái mà chọn ở lại trong cuộc hôn nhân mục nát. Hãy nhớ một điều chẳng có đứa con nào chấp nhận cuộc sống bế tắc, cha mẹ cãi nhau thường xuyên. Thế nên đừng đổ lỗi vì con mà bao biện cho sự cố chấp của mình.

Những câu nói ngọt ngào của chồng cũ

Đừng nhớ đến những lời ngọt ngào của chồng cũ mà tự ngược đãi bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Những lời ngọt ngào chỉ có tác dụng vào thời điểm đó. Nhưng khi qua rồi, chẳng còn ai nhớ đến nữa. Đối phương đã quên từ lâu, bạn đừng ghi nhớ cả đời. Có những thứ càng ngọt ngào càng khiến mình đau. Suy cho cùng phụ nữ muốn hạnh phúc, đừng vì những lời êm tai mà đẩy mình vào khổ sở, bi ai.

Mối quan hệ chung của cả hai

Nếu được hãy hạn chế qua lại với những người thân quen của người cũ. Họ giống như sợi chỉ khiến bạn còn dây dưa với đối phương, không thể nào quên được nỗi đau trong quá khứ. Thậm chí còn khiến bản thân cảm thấy mệt mỏi, không thể nào làm lại từ đầu.

Hãy buông bỏ những điều khiến mình đau lòng - Ảnh minh họa: Internet

Suy cho cùng phụ nữ sau ly hôn đừng để bản thân còn vướng bận bất cứ điều gì. Nếu đã dứt tình cạn nghĩa thì tuyệt tâm một lần xem sao, biết đâu bạn sẽ cảm thấy thoải mái, hạnh phúc hơn trong quãng đời còn lại. Còn nếu cứ vấn vương quá khứ, người tổn thương chỉ có thể là bạn.